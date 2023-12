[NTTドコモ Lemino]

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、映像配信サービス「Lemino(R)」において、2023年12月21日(木)正午より独占配信予定のオリジナル恋愛リアリティショー「テンキス ~キスすると人は恋に落ちるのか?~」の出演者を発表いたします。また、主題歌はI Don’t Like Mondays.の「Beautiful Chaos」に決定いたしました。第1話は2023年12月23日(土)正午よりLemino公式YouTubeチャンネルでもご視聴いただけます。



本番組は、「毎日キスをする」という前代未聞のルールのもと、初対面の男女に巻き起こる「リアル」を観察する“観察型”恋愛リアリティショーです。恋をしたい男女が、非日常的な雰囲気のリゾートで、共同生活。指定されたタイミングで、「毎日、今好きな人にキスをする」というルールのもと、キス後に揺れ動く心情など、一瞬も逃すことができない、毎日がクライマックスのリアリティ番組です。キスから感情が生まれるのか、それとも距離が生まれるのか...。ルールだったキスが真の恋に変わる瞬間は見逃せません。



男性陣にはキスシーンが人気のドラマ「キス×kiss×キス~LOVE ii SHOWER~」に出演していた“キス王子”の荒井啓志さん、モデルの朝香莉玖さん、キックボクシング講師の芹澤東洋さん、パーソナルトレーナーの香月啓太さん、女性陣には「egg」専属モデルの前川愛莉さん、モデルで俳優の浅沼惠理さん、インフルエンサーの吉野鈴菜さん、ポーカーディーラーの三觜エミリさんという8名の男女が出演することが決定いたしました。



また、主題歌は、80’sサウンドをルーツに海外からの支持も集める4人組ロックバンド、I Don’t Like Mondays.の「Beautiful Chaos」に決定。ボーカルの甘い歌声とキャッチーなメロディ、そしてこれから恋愛したくなる相手に向けてそばにいると約束をする歌詞に注目です。



■出演者紹介



[男性]







けいし(荒井 啓志(あらい けいし))

[プロフィール]

1999年生まれ。宮城県出身。俳優。

「CAMPUS BOYS 2022」 でグランプリを獲得した“日本一の大学生”。

Instagram:@keishi_arai

X:@Keishi_0616

TikTok:@keishi_0616

[コメント]

どんな出会いがあるか、遠足の前日のような気分でとても楽しみです。どんな出会いでも精一杯相手の良いところを見つけられるように進んで恋愛していきたいです。そして互いの道を尊重できるような大人の恋を探しに行きたいです。

















ケイタ(香月 啓太(かつき けいた))

[プロフィール]

1995年生まれ。埼玉県出身。パーソナルトレーナー。

ボディビル大会で優勝経験あり。

Instagram:@keita.kfit

[コメント]

今回初めて恋愛番組に出させていただきとても感謝しています。この貴重な経験から得た感動や成長に心から感謝致します。新しいつながりや絆を胸に、人生の旅路をより豊かに歩んでいく所存です。視聴者の皆さんにも心温まるエピソードをお届けできる事を願っています。

















東洋(芹澤 東洋(せりざわ とうよう))

[プロフィール]

1989年生まれ。神奈川県出身。

キックボクシング講師。元プロキックボクサー。

Instagram:@toyon00

TikTok:@toyon00

[コメント]

好みの人や気になる人がいても、どのように恋愛に発展させていいのかわからず、いつもいい人止まりや友達で終わってしまうことが多かったです。今回はそんな自分を変えたいと思い番組に挑みました。キスの力で素敵な恋愛するぞー!

















りく(朝香 莉玖(あさか りく))

[プロフィール]

2001年生まれ。東京都出身。モデル。

テニスでJr.の世界ランキングを持っている。

英語、スペイン語が話せるトリリンガル。

Instagram:@rikuasaka_official

[コメント]

7日間のキスで素敵な恋ができますように!楽しんできます。











[女性]







あいり(前川 愛莉(まえかわ あいり))

[プロフィール]

2001年生まれ。兵庫県出身。

モデル。

ギャル雑誌「egg」の専属モデルで、元サポートダンサー。

Instagram:@a12dance07

X:@BB_sg1t2v0d7_A

Tiktok:@airi_dancer1

[コメント]

ギャルを番組に迎えいれていただきありがとうございます!!

絶滅危惧種ともいわれるギャルで活動させてもらっていますが、放送後みんなにギャルしか勝たんって言ってもらえるようにがんばります!!すきぴみつけるじょ(ハート)

















惠理(浅沼 惠理(あさぬま えり))

[プロフィール]

1994年生まれ。千葉県出身。モデル・俳優。

台湾と日本のMIX。

Instagram:@eri_asanuma

X:@eri_asanuma

[コメント]

素直に、できるだけ普段の自分自身でいようと撮影に挑みました。

泣いたり笑ったりいろんな気持ちになりながら、出演者、スタッフさんみんなを好きになれる素敵な環境で、新たな自分とも出逢うことができました。

普段がんばったとなかなか言えない自分が、胸を張ってがんばったと言える撮影になったと思います。

ぜひ一人でも多くの方に観ていただきたいです。

















エミリ(三觜エミリ(みすみ えみり))

[プロフィール]

2001年生まれ。埼玉県出身。ポーカーディーラー。

アメリカ人の父と日本人の母を持つ。

Instagram:@emilimisumi

[コメント]

たくさんの初めての経験をさせてもらった番組なので、恥ずかしいけど私たちの恋愛をより多くの人に見てもらえたらいいな~ワクワクです。恋愛するぞ!って気持ちで番組に参加して最高のロケーションで初めての人たちとキスをする!というのはほんとに緊張したけど、たくさん心が揺れました。キスってすごい。

















りんな(吉野 鈴菜(よしの りんな))

[プロフィール]

2003年生まれ。埼玉県出身。インフルエンサー。

元美容部員。

Instagram:@hohoho._.56

[コメント]

メディアに出演したことがない私が初めてインフルエンサーとして出させてもらった番組なので、とっても思い入れが強いですし、あまりガツガツ行くことがない私でも少し強がりながら一歩前進できたなと思います。

恋愛×キスっていうハードルの高さから素の私を出すまでに時間がかかっちゃったかもしれないけど今まで以上に経験のおかげで素直で素敵な女性になれました。













■I Don’t Like Mondays.コメント









Beautiful Chaosという曲がご一緒出来ると聞いて嬉しく思います。とてもLIVE映えする曲なので、番組を通して初めて知ってくれた方は是非LIVEでお会いしましょう。











【アーティスト情報】

YU、CHOJI、KENJI、SHUKIからなる4人組ロックバンド。キャッチーなメロディライン、そこにセクシーなサウンドと、英語を巧みに織り交ぜたニヒルな歌詞が組み合わさった楽曲でパーティーシーンを彩る。全楽曲において自身で作詞・作曲・アレンジを手掛け、ジャケット、ミュージックビデオも自らディレクションしている。また、アパレルブランドのサウンドトラックを手掛けるほか、ハイブランドショップとのコラボ、他アーティストへの楽曲提供、ミュージックビデオの企業コラボなど、多岐にわたって活動している。



■番組概要



恋をしたい初対面の男女が、リゾートで共同生活。ルールは毎日、指定されたタイミングにキスをすること。キスルールで動き出す恋模様─その先にあるのは、恋か、嫉妬か、それとも幻滅か…?ルールだったキスは、徐々に心からのキスへと変わるのか?10回のキスによって巻き起こる男女の「リアル」を観察する恋愛リアリティショー。



■配信概要



・タイトル:テンキス ~キスすると人は恋に落ちるのか?~

・配信日:12月21日(木)正午~ ※以降は、毎週木曜正午に最新話を配信。

※第1話~第3話まで無料配信、第4話以降は各最新話の配信開始から1週間無料配信。

・MC:ヒコロヒー、芝大輔(モグライダー)、山之内すず、タナカガ(パパラピーズ)

・出演:けいし(俳優)、エミリ(ポーカーディーラー)、惠理(モデル・女優)、ケイタ(パーソナルトレーナー)、東洋(キックボクシング講師)、りんな(インフルエンサー)、りく(モデル・大学生)、あいり(モデル)

・話数:全7話

視聴ページ

特集ページ

・主題歌:I Don’t Like Mondays.「Beautiful Chaos」(rhythm zone)

https://www.youtube.com/watch?v=dN_0jaNUKiE

・公式SNS

Instagram:https://www.instagram.com/lemino10kiss_official/

YouTube予告編(60Sロングver):https://youtu.be/hywRog78BlU

https://www.youtube.com/watch?v=hywRog78BlU



■提供形態





「Leminoプレミアム」について、初めてご契約いただくお客さまは初回初月無料※2でご利用いただけます。



【「Lemino」概要】



















■ドコモの新しい映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。■「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/



※1 ひかりTV対応チューナーでご視聴いただく場合は、別途チューナー料金がかかります。また、チューナーのお届けに約1週間かかります。

※2 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。初回初月無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



