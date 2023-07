[ヘリテージ]

2nd × 夏のコーディネイト, 時計, サンダル, メガネ



株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する『2nd(セカンド)』2023年9・10月合併号「存在感のある夏小物」特集号が、2023年7月14日(金)に発売されます。









夏は暑さを避けるためにどうしても薄手になりがち。同時に、夏特有の「なんだかコーディネイトが物足りない」という問題が生じることもしばしばです。そんな時の解決策として、今回セカンドが提案したいのが「存在感のある夏小物」。特に「夏の三大小物」としてレザーサンダル、メガネ、腕時計に注目しました。各カテゴリのおすすめアイテムやコーディネイトのコツ、ブランド深掘りなど多種多様な内容で、これを読めば夏の小物使いがもっと楽しくなるはずです。第二特集は「中古で安く、格好いいキャンプ」。一時期よりもトレンドの波が落ち着き、人の流れも少なくなった過ごしやすいキャンプ場で、無駄なお金をかけることなく中古品だけでキャンプをする術を伝授します。



存在感のある夏小物。







夏のコーディネイトに欠かせない小物ですが、意外と蔑ろにしている人も多いのではないでしょうか。そこで、業界のウェルドレッサーたちから絶妙な小物の使い方を学ぶべく、スナップ企画を制作。なかでも多くの業界人が「欠かせないアイテム」として挙げていたレザーサンダル・メガネ・腕時計を、セカンドが定義する「夏の三大小物」としてフォーカスして紹介します。彼らの愛用小物はもちろん、セカンドおすすめのアイテムや着こなしなど、

夏の小物使いで悩んでいる方やワンランク上を目指したい方にとっては、必見の内容となっています。





Leather Sandal Everyday! 夏はレザーサンダルさえあれば。







革靴だと重すぎる。スニーカーやビーチサンダルだと軽すぎる。夏のトラッドな足元には、レザーサンダルこそが最適解です。「毎日レザーサンダルでもいい」と考える人がいるほど、欠かせないアイテム。本企画では、「夏はレザーサンダルさえあれば」と題して、7カテゴリのレザーサンダルとそれらを活用した着こなしを紹介しています。たとえば写真のBirkenstock(ビルケンシュトック)の隠れた名作[リュトリー]は、かなり幅広でぽってりとしたつま先が特徴のモデル。金茶カラーのスウェードも相まって愛嬌があり、ソックスとの組み合わせも楽しめます。このようにカジュアルなモデルから、もっとドレッシーなモデルまで、およそ計40足を掲載。自分の理想に合ったレザーサンダルが見つかるはずです。





この夏、いちばん熱いメガネ。







マスク生活から解放され、よりメガネをかける楽しみが広がったこの夏。マスク着用を余儀なくされていた頃は、顔まわりがごちゃごちゃしてしまうことを避けるためか、シンプルなメガネが人気だったようですが、最近では「存在感のあるメガネが気分」という人も増えてきているようです。なかでも恵比寿にあるメガネショップ「Continuer(コンティニュエ)」の志岐俊典(しき・としのり)さんがかけている〈MAX PITTION〉(マックスピティオン)の[ポリティシャン]というモデルは、厚いアセテートと立体的なカッティングによる存在感が魅力。顔まわりに強い個性とインパクトをもたらしてくれます。このほかにも本企画では計4店舗のメガネセレクト店の洒落者スタッフたちに、お墨付きメガネを選定してもらいました。マスク解放後、初めての夏。この機会にイメージチェンジを図ってみてはいかがでしょうか。





トラッドな日はポップなレトロウォッチ。カジュアルな日はクラシックな金時計。







腕時計業界においてトレンドとなっているカテゴリは様々ありますが、セカンドとして2つの潮流に注目しました。ひとつはクラシックな金時計。コーディネイトに分かりやすくエレガントな印象を、さりげなくプラスしてくれる金時計は、できれば手に入れておきたいアイテムです。どんどん価格が高騰しつつある素材ですが、お手頃で手に入れやすい30万円以下のモデルのみを選出しました。その一方で、80~90年代ごろに一世を風靡した、レトロな顔つきの時計も気になります。たとえば神宮前にある「時計店エル」のようなお店で手に入る、リボンベルト付きの〈TIMEX〉(タイメックス)や、レトロフューチャー調のデザインが男心をくすぐる〈SEIKO〉(セイコー)の[パルスメーター]など。当時をリアルタイムで知る人には懐かしく、知らない人には新鮮に映る。そんなレトロウォッチも今また気になります。





トラッドスタイルの隠し味は、チープだけど“アジ”のある小物。







小物に限った話ではありませんが、「高いから良いモノ」という考え方は僕らにはありません。むしろ小物に関しては、コストパフォーマンスに優れたお手頃な価格のモデルも多く存在します。むしろトラッドなコーディネイトに合わせるなら、見た目もうんとチープでアジのある小物にした方が、今っぽいトレンド感や魅力的なギャップを演出できるのではないでしょうか。そんな提案をすべく、「トラッドスタイルの隠し味は、チープだけど“アジ”のある小物」と題して、ベースボールキャップ、エコバッグ、リボンベルト、ラインソックスの4カテゴリから、セカンドの独断で厳選したアイテムを掲載しています。日本車の車名を再編して新たなロゴを制作し、バイオ加工でヤレ感を演出。まるで古着店に置いてあるソレかのような雰囲気でキャップを製作する〈SOU&VEN〉(スー&ベン)のアイテムは、トラッドスタイルのハズしとして優秀です。ブレザーに合わせるスタイリングでも、きっとこのような、イナたい雰囲気のロゴ入りベースボールキャップは大活躍間違いなしです。





SECOND HAND CAMP 中古で安く、格好いいキャンプ。







流行病の影響か、はたまたテレビ番組の影響なのか。日本で起こった空前のキャンプブームは終わりを迎え、大量のキャンプギアが中古市場に溢れるようになりました。そんな情報を聞きつけ、現在セカンドハンドショップで売られているキャンプギアを調査。あの時欲しかったけど、価格の高騰や品切れなどで買えなかったあのアイテムが、こんな値段で買えるんだ、という驚きの連続です。またセカンドとしてはヴィンテージギアを取り扱うショップも外せません。実店舗を構える3店舗、オンラインショップに力を入れている3店舗の合計6店舗を紹介しています。





▼ 目次

小物を巧みに操る、夏の洒落者たち!

LEATHER SANDAL サマートラッドな足元は、レザーサンダル一択。

EYEWEAR 印象を決定づける小さくも偉大なキーアイテム。

Sketch for Summer Eyewear

WATCH 夏の物足りない手元を彩る、究極の実用品。

▼ 次号予告

雑誌『2nd(セカンド)』2023年11月号「アメリカントラッドの現在地。」

※特集は変更となる可能性がございます。



▼ 雑誌情報

誌名:2nd(セカンド)2023年9・10月号 Vol.198

タイトル:存在感のある夏小物。

発売日:2023年7月14日

価格(税込):¥1,100

発行:株式会社ヘリテージ



▼ 2nd(セカンド)とは

30代男性にとって、平日の仕事服が1st(最重要)だとしたら、休日のカジュアル服が2nd(2番目)。そんな休日スタイルを提案する、語れる洋服を集めた身近でリアルな大人のファッション&ライフスタイル誌です。

公式動画:https://www.youtube.com/c/CLUTCHMANTVfromTokyo



