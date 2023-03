[株式会社Wemade Online]

また、来週にギルティギアコラボレーション企画第二弾を実施予定!



PCオンラインゲーム、 崩壊した世界に選ばれた少年少女達のアニメチックアクションMORPG『Soulworker』(ソウルワーカー)は、「GUILTY GEAR -STRIVE-」とのコラボレーションが好評実施中であることをお知らせいたします。また来週新たなコラボアイテムなどを追加することをお知らせします。











ソウルワーカー × GUILTY GEAR -STRIVE- コラボーレーション好評実施中!



「GUILTY GEAR -STRIVE-」とのコラボレーションが好評実施中です!

コラボレーション限定レイドやアバターアイテムなど盛りだくさん!

この機会にソウルワーカーを思う存分楽しもう!





コラボレーションアバター販売中!







「GUILTY GEAR -STRIVE-」とのコラボを記念して限定アバターアイテムが多数登場中!

ギルティギアのキャラクター達になりきり、ソウルワーカーの世界を楽しもう!



▼コスチュームイラスト

































▼コラボレーション限定コスチュームの詳細はこちら

https://soulworker.gamecom.jp/board/notice/638





コラボレーションは まだまだ続く!







来週より、コラボレーション企画第二弾を予定しております。

多数のコラボレーションアイテムを投入予定!

まだまだ、「GUILTY GEAR -STRIVE-」とのコラボレーションを楽しもう!



▼コラボアイテムのイラストを一部紹介









コラボレーションアイテムの機能追加及びシステム変更予定



コラボレーション第二弾アップデートにて、コラボレーションアイテムのシステムの機能追加及び変更を予定しております。



・各コスチュームの[頭]部位のアバターアイテムが、ヘアスタイルアイテムとアバターアイテムに分離され、自由にカスタマイズできるようなります。



・コラボレーション限定A.Rカードを装着してメイズ入場する際、コラボレーション限定のエフェクトが追加されます。



▼入場時の限定エフェクト











7周年イベントも絶賛開催中!







コラボレーションの他に7周年記念イベントやキャンペーンなども開催中です。

お得なイベント盛りだくさんな、この機会に是非ソウルワーカーをプレイしてみよう!











▼ソウルワーカー7周年の特設サイトはこちら

https://soulworker.gamecom.jp/event/41_anniversary



その他にも様々なイベントやアップデートなど予定しておりますので、今後もソウルワーカーの進化にご期待ください。



■「GUILTY GEAR -STRIVE-」コラボレーション特設サイトはこちら

https://soulworker.gamecom.jp/event/43_collabo



■ソウルワーカー公式サイトはこちら

http://soulworker.gamecom.jp



■『Soulworker』概要

ジャンル:アニメチックアクションMORPG

プラットフォーム:PC

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

運営:Wemade Online Co.,Ltd.

開発:LION GAMES Co., Ltd.



■コピーライト

Copyright (C) LION GAMES Co., Ltd. All Rights Reserved.

Copyright (C) Wemade Online Co.,Ltd. All Rights Reserved.



■株式会社 Wemade Online について http://www.wemadeonline.co.jp/

Wemade Onlineは、 2004年3月に設立され、 PCオンラインゲームのパブリッシング事業を主業務としております。

2010年4月に、 韓国のオンラインゲーム開発及びパブリッシングを行う『Wemade Co., Ltd.』グループの一員となり、 更なる成長を目指し日本国内オンラインゲームサービス、 パブリッシング運営及び現地開発事業を展開しております。

PCオンラインゲームでは、 GAMEcomブランドとして『新生R.O.H.A.N』『R.O.H.A.N. Revision』『SiLKROAD Revolution』『Soulworker』をサービスしております。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/30-20:16)