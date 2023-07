[Digital Entertainment Asset Pte.Ltd]

Web3ユーザー共創型IP創出プロジェクト『SOUL Fusers』のコミカライズ版の世界観とストーリー設定は榊一郎 氏と木尾寿久 氏が担当



シンガポールを拠点にグローバルでGameFiプラットフォーム事業を展開するDigital Entertainment Asset Pte. Ltd. (以下、DEA)は、同社が運営する「PlayMining」上で今夏リリース予定の新ゲームタイトル『SOUL Fusers』について、株式会社KADOKAWA Game Linkageと共同でのコミカライズを進めており、この度コミカライズ版のコンセプトアートと世界観設定を発表いたしました。







今回のコンセプトアート及びキャラクターデザインを『璃寛皇国ひきこもり瑞兆妃伝』『鳳凰京の呪禁師』で知られるイラストレーター・Toi8 氏、世界観設定を『アウトブレイク・カンパニー萌える侵略者』など数々の代表作で知られる小説家・脚本家の榊一郎 氏と『マーセナリーズブレイズ 黎明の双竜』などのシナリオライターで活躍される木尾寿久 氏(Elephante Ltd.)が担当いたします。



コンセプトアート









『SOUL Fusers』コミカライズ世界観設定





不可思議な生物達が暮らす不可思議な世界フュージョン・ワールド。かの地からの来訪者“ソウル”達が引き起こした“大災害”から――七年後。



“大災害”で両親を失い、自身も大怪我を追った少年・天木リク。



彼は、異常気象対策庁で起きた事件に巻き込まれ、その現場でソウル・エンバーと出会い、更には七年前に自分を助けてくれた少女・メイと再会する。



彼女はソウルと契約を結び強大な力を扱う事が出来る“ソウル遣い”だった。



日本政府と異常気象対策庁の情報統制によって世間からは秘匿されていたフュージョン・ワールドとソウル達――これらにまつわる謎と陰謀を巡って、少年少女達の冒険が、始まる。



『SOUL Fusers』のコミカライズについて





今夏のリリースを予定しているモンスターバトルWeb3ゲーム『SOUL Fusers』の世界を楽しむことができるコミカライズの制作に着手しており、この度コンセプトデザイン及びキャラクターデザインは『璃寛皇国ひきこもり瑞兆妃伝』『鳳凰京の呪禁師』で活躍されるToi8 氏が担当いたします。



世界観とストーリー設定は、『アウトブレイク・カンパニー萌える侵略者』(講談社ラノベ文庫)『棺姫のチャイカ』(富士見ファンタジア文庫)など数々の作品で知られる小説家・脚本家の榊一郎 氏と、シナリオライターとして『マーセナリーズブレイズ 黎明の双竜』(ライドオンジャパン)『アリス・ギア・アイギス CS ~コンチェルト オブ シミュラトリックス~』(MAGES.)などで活躍される木尾寿久 氏(Elephante Ltd.)が担当し、ソウルと出会い共に戦う主人公達の冒険を描きます。今後、公式サイトや電子書籍媒体での展開を今夏頃に予定しております。漫画を担当する作家についても近日発表予定です。



世界観&ストーリー設定: 榊一郎 氏、木尾寿久 氏(Elephante Ltd.)

コンセプトデザイン&キャラクターデザイン:Toi8 氏

原案: 櫟聡志(PlayMining)



『SOUL Fusers』が目指す「Web3ユーザー共創型IP創出プロジェクト」とは





「Web3ユーザー共創型IP創出プロジェクト」とは、”ユーザーコミュニティと共に新規IPを創造すること”をテーマとするプロジェクトです。『SOUL Fusers』では、既にDiscord上でのコミュニティを中心に、ユーザーによるオリジナルモンスターの募集、名称決定などを実施しており、今後も様々な企画を実施する予定です。



オリジナルモンスターの投稿者やその他様々な方法によりIP創造やゲーム開発に寄与したユーザーにはロイヤリティとしてDEPを付与することを計画しており、ユーザーとともにトークノミクスを活用したものづくりの形を模索していきます。



さらに、IP展開の拡大のため、社会課題の解決に貢献する団体とのコラボレーションを行う『SOUL Friends』プロジェクト及びゲーム以外のコンテンツを制作するメーカーとのコラボレーションを行う『SOUL Mates』プロジェクトも始動予定です。さらに両プロジェクトとも、ユーザーの関与を可能とし、それによってDEP報酬やレベニューシェアが獲得できるスキームを検討しています。これらのプロジェクトの詳細については、近日プレスリリースにて発表予定です。



Toi8 氏(コンセプトアート&キャラクターデザイン担当)のコメント





メインビジュアルを担当させていただいたToi8と申します。

未来感をだしつつも自然も共存しつつといった世界観を表現できれば……と頑張って描かせていただきました。

自分が描いたキャラがうまくモンスターたちと絵の中で共存できれば幸いです。



榊一郎 氏(世界観&ストーリー設定担当)のコメント





今回、クライアント側からご提案いただいた王道の少年少女冒険活劇の大枠に、作劇上必要な設定を足したり引いたりする役割で私は参加させていただいております。

個人的にはユウのバディであるソウル〈ホーリーホップ〉が最も好みなのですが(昔リス飼っていまして)、アンバーのデザインも彩りが印象的で惹かれております。

物語がどうなるかはこれからですが、Toi8先生のイラストからも分かるように、このタイプのゲームとしては若干主人公らの年齢が高めなので、ほんのちょっぴりハードな展開も出てくるかなと思います。ご期待くださいませ。



木尾寿久 氏(世界観&ストーリー設定担当)のコメント





選ばれし運命の子供たちが、仲間や異界のモンスターたちと絆を育みながら、運命と対決する。そんな、自分が大好きなテイストの物語に関われてうれしく感じています。

SNSなどでは既に『ソウル』たちがどんどん公開されていますね。僕の推しは『フロラゼル』です。単品でもおいしいですが、ミステリアスヒロインとセットだと二度おいしい。活躍に期待してください。



PlayMining CGO(Chief Game Officer)&『SOUL Fusers』プロデューサー(開発責任者)櫟聡志のコメント





ついにゲームのリリースまで2ヶ月を切りました!

皆さんとソウルが出会う日が本当にもうすぐそこまで近付いています。

そしてコミカライズでは、今回発表のコンセプトアート及びキャラクターデザインをご担当いただいいたToi8先生、世界観&ストーリー設定をご担当いただく榊一郎先生、木尾寿久先生の手で、少年少女達とソウルの冒険が描かれます。

ゲームもコミカライズもご期待くださいませ!



『SOUL Fusers』のバトル画面



株式会社KADOKAWA Game Linkage | https://kadokawagamelinkage.jp/





株式会社KADOKAWA Game Linkage(代表取締役社長:豊島 秀介)は、株式会社KADOKAWAの100%子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. | https://dea.sg/jp/





2018年8月に設立されたシンガポールを拠点とするグローバルなWeb3エンターテインメント企業です。DEAはPlay to Earnゲームの開発会社であり、GameFiプラットフォーム「PlayMining」 、NFTマーケットプレイス「PlayMining NFT」、メタバースプロジェクト「PlayMining Verse」、自社発行の暗号資産「DEAPcoin(DEP)」の運営を行っています。3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームの制作、ウェブテレビ番組の制作、NFTゲームに対する深い理解など、数十年にわたる経験に基づいて、吉田直人と山田耕三の2人の共同CEOがチーム全体を牽引しています。



代表者: 吉田直人 山田耕三

所在地: 7 Straits View, Marina One East Tower,#05-01,Singapore 018936

設立: 2018年8月

事業内容:GameFiプラットフォーム事業



PlayMiningについて





PlayMiningは、全6タイトルのPlay to Earnタイトル、クリエイターと共創するメタバースプロジェクト「PlayMining Verse」を柱とするGameFiプラットフォームです。現在、世界に270万人以上の会員を有しており、"誰もが「楽しみながら」生活できる経済社会を"をコンセプトにコンテンツの拡充とユーザー拡大を続けています。



