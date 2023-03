[株式会社 Brave group]

初の3Dお披露目配信は3月24日(金)20時を予定!



SuperYellow株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:野口圭登、株式会社Brave group100%子会社)が運営するバーチャルミュージックプロダクション「RIOT MUSIC」のサブレーベル「BlitzWing」より、「朝倉杏子(あさくらあんこ)」の3Dお披露目配信が決定した事をお知らせいたします。







RIOT MUSICに所属するアーティストは、それぞれ歌に対してテーマを掲げて活動しています。

朝倉杏子は「献身」をテーマに、「皆のために私は歌い続ける、皆の夢を私が叶える」という想いを胸に、皆様に愛されるような活動を目指しています。

デビューから3ヶ月が経ち、この度、皆様のご声援を受けて3Dの姿での配信が決定いたしました。

朝倉杏子は、この日のために歌とダンスをたくさん練習しています。

RIOT MUSICからは初の3Dお披露目配信となりますので、是非ご注目ください。





プロフィール







朝倉杏子(あさくらあんこ)

とあるキッカケでメイドに憧れを持ち、中学卒業と同時にメイド喫茶でアルバイトを始めた。

お客様を楽しませようという気持ち、喜ばせたいという想いで仕事を続けるうちに、歌やダンスを磨いていくことになる。

その一環として歌でネット活動をしていたところ、RIOT MUSICの存在を知り、BlitzWingのオーディションに応募する。

第4期唯一の合格者としてデビューを果たす。

年齢は(永遠の)17歳である。





・Twitter https://twitter.com/anko_a_RIOT

・Youtube https://www.youtube.com/@ankoasakura8185/



【スタイリスト】

イラスト:かく様 https://twitter.com/cac_kun

モデル:くーこ様 https://twitter.com/qookon





RIOT MUSICとは







“RIOT OF EMOTIONS -人生を変える感情の創出-

RIOT MUSICは「感情を突き動かす歌」を産み出す音楽事務所です。



アーティストのエモーショナルな歌で魂を揺さぶり、 未知の感情を呼び起こしたい。

感情が変われば行動が変わり、 行動が変われば人生が変わる。



そんな「人生を変える感情の創出」を理念に掲げています。

世代や国境を超え、すべての人の味方になれる歌を届け、 芽生えた感情で世界が少しでも良くなって欲しい。 「RIOT OF EMOTIONS」にはそんな想いが込められています。

また事務所名にある「RIOT」 は「暴動」という意味で使われることが多いですが、 他に「奔放」「多種多彩」「非常に面白い」という意味もあります。 「多種多彩」な「非常に面白い」感情を「奔放」する 心の壁を壊す革新的な「暴動」の様な歌を奏でていきます。



・RIOT MUSIC

https://riot-music.com/





会社概要



■SuperYellow株式会社

・会社名:SuperYellow株式会社

・設立:2022年7月1日

・資本金:10,000,000円(資本準備金含む)

・代表者名:代表取締役 野口圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:1.IP事業

2.Web3事業



■株式会社Brave group

・会社名:株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:2,197,917,025円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:メタバース領域における

1.IP事業

2.Platform事業

3.Incubation事業

・URL:https://bravegroup.co.jp/

・グループ会社

株式会社バーチャルエンターテイメント

https://virtual-entertainment.co.jp/

MateReal株式会社

https://matereal.biz/

株式会社クリエイトリング

http://aogiri-hs.com/

株式会社MetaLab

https://metalab.co.jp/

And Epoch株式会社

SuperYellow株式会社

株式会社Game & Co.

https://gameandco.co.jp/

・関連会社

MetaBash Inc.



