京都発、平均年齢20歳とは思えぬハイクオリティ・オルタナポップソング



音楽エージェントサイト「ZULA(読み:ズーラ、https://zula.jp/)」を運営する株式会社massenext(東京都港区)は、Viewtradeの3ヶ月連続リリースとなる第2弾『ひねくれディスコティック』を10月6日(金)0時より配信スタートした。『ひねくれディスコティック』は各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。









2020年京都市下京区にて結成され、関西圏のライブハウスを中心に活動開始。

平均年齢20歳とは思えぬクレバーかつノイジーなギターアンサンブルと、テクニカルかつ迫り来るリズム&ビートが渾然一体となった令和世代のロックバンド。



2023年5月31日にリリースされた「遮二無二アイキャッチ」が、Spotify注目の新進気鋭アーティストを紹介するプレイリスト「RADAR:Early Noise」に選出。さらなる飛躍が期待される中、7月1日に開催された大阪ミナミエリアを中心とした大型ライブサーキット「見放題2023」の出演、9月18日には日本最大級のライブサーキット「TOKYO CALLING 2023」に出演し、大きな注目を集めているViewtrade。

その勢いのまま、9月より3ヶ月連続配信リリースが決定。「サマータイム・メランコリー」に続く第2弾『ひねくれディスコティック』が本日リリースされた。



今作は、ポップをナナメから視るバンドViewtradeが目指した、Z世代のひねくれスカポップロック。

Viewtrade流のオルタナティブなサウンドアレンジとおもちゃ箱をひっくり返したような文学的リリックが飛び交う歌詞でありつつも、オーセンティックなスカのリズムと哀愁漂うメロディの絶妙なるバランスが今楽曲の聴きどころである。



【Viewtrade/コメント】

ひねくれた音楽の面白さ、楽しさが伝わる人に伝わって欲しいという楽曲です。

聴く人に自由に踊って欲しいと思って作りました。

"捻くれた者の為のディスコティック"という歌詞があるように、流行りの音楽に違和感のある人が踊れる楽曲になるといいなと思っています。



また今作のジャケットと本日より発表されたアーティスト写真は都会のぷらなりあが担当。

エキゾチックロックバンド・NEEのイラストやmeiyoのMV制作も手掛けており、今注目を集めている若手イラストレーター/フォトグラファーだ。

可愛らしさの中にもダークな部分や不穏感のあるイラストがViewtradeらしさを表している。



京都発、平均年齢20歳とは思えぬハイクオリティ・オルタナポップをぜひ聴いてほしい。

Viewtradeが歌う『ひねくれディスコティック』は、各ストリーミング、ダウンロードサイトで配信中。



リリース情報









タイトル:ひねくれディスコティック

作曲:池田凜哉 / 佐々木創良

作詞:池田凜哉

配信開始日:2023年10月6日

配信サービス:https://zula.lnk.to/NDRvJSZL



アーティスト情報







佐々木創良(Gt.) / 竹中文哉(Dr.) / 池田凜哉(Vo./Gt.) / ぱんだ(Ba.) (L→R)



2020年京都市下京区にて結成された平均年齢20歳のオルタナティブロック&ポップバンド『Viewtrade』。

1990~2000年代の邦楽オルタナティブロックとJ-POP&ROCKサウンドを10代~Z世代的解釈で再構築。緻密かつ衝動的なバンドアンサンブルとカラフルなメロディを絶妙なバランスで共存させる巧みなソングライティングと、皮肉な色彩を帯びた一筋縄ではいかない歌詞世界が魅力。さらには10代とは思えぬクレバーかつノイジーなギターアンサンブルとテクニカルかつ迫り来るリズム&ビートが渾然一体となった令和世代ロックバンド。



・Viewtrade OFFICIAL YouTube:https://www.youtube.com/@viewtrade_official

・Viewtrade OFFICIAL WEBSITE:https://viewtrade.ryzm.jp/

・Viewtrade OFFICIAL X:https://twitter.com/viewtrade_band

・Viewtrade OFFICIAL Instagram:https://www.instagram.com/viewtrade_band/

・Viewtrade OFFICIAL TikTok:https://www.tiktok.com/@viewtrade_official





ライブスケジュール





2023/11/13 (Mon)

代官山 SPACE ODD

Brotherhood vol.32-vs板歯目-~呼びたいバンド、呼んでみた【庵原大和編】~



ACT.

板歯目/レトロマイガール!/Hwyl/Viewtrade



OPEN 18:30 / START 19:00

TICKET ¥3,000+1D(600)



詳しくはHPにて

https://viewtrade.ryzm.jp/



ZULAについて









株式会社 massenext (東京都港区) が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。



ZULA公式サイト:http://www.zula.jp

ZULA公式X:https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram:https://www.instagram.com/zula_jp/



