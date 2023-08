[株式会社晋遊舎]

コスメを本音で評価する姉妹誌『LDK the Beauty』とのコラボ企画! 「寝ぐせ直しスプレー人気11選」では、髪のプロと一緒に徹底チェックして、シュッとひと吹きで朝のボサボサ髪を素早く直す1本を探しました。さらに、見た目年齢に大きく影響する目元をケアする「男性用アイクリーム人気12選」や、頭皮をケアして髪のボリュームもアップする「スカルプシャンプー&トリートメントABC判定」、気になる汗臭や加齢臭をスッキリ落とす「ボディソープ27製品ABC判定」など、大人世代に最適なメンズコスメをたっぷりご紹介しています。数々のコスメをテストしまくってきた『LDK the Beauty』とMONOQLOが選んだ優秀アイテムで、男の魅力を磨きましょう! 本リリースでは、高評価を獲得した製品をご紹介します。







【TEST the RANKING 】寝ぐせ直しスプレー人気11選

何かとバタバタする朝、それでなくても貴重な時間を取られがちなのが「寝ぐせ」。水で濡らす程度では簡単に直らないことも多く、誰でも一度くらいは、中途半端なままであきらめてしまった経験があるのでは?そんな寝ぐせ対策に活躍するのが、「寝ぐせ直しスプレー(寝ぐせ直しウォーター)」です。シュシュッと吹きかけて手ぐしなどで整えるだけで、寝起きのボサボサ頭もスッキリ。時間をかけずスピーディに朝の身だしなみを整えることができます。男性の使用を想定して集めたメンズ用を含む11製品の中から、最強の1本を見つけました。



▼3つの項目で徹底的にテストしました

仕上がり:50点満点

プロが人毛のヘアマネキンに製品の用法に従って噴霧し、寝ぐせを整えた後、その仕上がりを目視・手触りで評価。

使用感:30点満点

スプレーのしやすさや髪へのなじみの良しあし、乾いた後の手触りなど、モニターが実際に使ってみて評価しました。

成分:20点満点

成分表をもとに、髪や頭皮に良い成分を加点対象、悪影響を与える恐れのある成分を減点対象として採点しました。





▼寝ぐせ直しスプレーのランキングをご紹介



【1位】リビック 秒で髪・くせ・なおすヘアウォーター

実勢価格:1980円



▼総合評価

仕上がり:45点/50点満点

使用感:26点/30点満点

成分:13点/20点満点



乾きが早く、ガンコな寝ぐせも素早く解消。ふんわり感を持たせつつ、広がりやすい髪でも適度にまとまるキレイな仕上がりで、プロからも高い評価を受けました。スプレーのしやすさや髪なじみの良さなど使い勝手も申し分なく、モニター評価でも高得点をマーク。仕上がりと使用感で2冠を達成し、他の製品を引き離しました。髪の質や長さに左右されにくく、後はそのまま手ぐしでサッと済ませたい人にも、ジェルなどでしっかりスタイリングしたい人にもおすすめと、オールマイティに使える1本です。朝の時短に大活躍してくれるのはもちろん、男ぶりも上げてくれそう!







【2位】matsukiyo アレンジプラス うるおい寝ぐせ直しウォーター

実勢価格:327円



▼総合評価

仕上がり:40点/50点満点

使用感:24点/30点満点

成分:16点/20点満点



マツモトキヨシオリジナル。軽めの仕上がりで、髪に動きを出したい人にもおすすめです。保湿のほか、傷んだ髪の補修効果が期待できるセラミド3やヒアルロン酸Naなどを配合。吹きかけた時、やや泡立ちやすい印象ですが、なじみの良さは◎。べたつきにくい点も好評でした。











【TEST the RANKING 】男性用アイクリーム人気12選

ハリを失った目元のたるみや目尻の小じわが目立つと、実年齢より老けて見えたり元気がないように見えたりして、相手にネガティブな印象を与えがち。目元の皮膚は特に薄くデリケートで加齢の影響も受けやすいため、専用の「アイクリーム」で早めのケアを心がけましょう。近年のスキンケアに対する意識の高まりを反映してか、メンズ用のアイクリームも多数登場しています。今回はその中から12製品をピックアップ。肌のうるおいを保ち、乾燥小じわを目立ちにくくするのに欠かせない保湿力検証の他、プロとモニターによる使用感チェック、保湿や美白、小じわ改善などの効果が期待できる成分の有無を調査しました。



▼3つの項目で徹底的にテストしました

保湿力:50点満点

腕の皮膚に各製品同量を塗布。塗布前および塗布から一定時間経過後の肌の水分量を測定し、増加値を比較して採点しました。

使用感:30点満点

メンズコスメのプロと男性モニターが実際にそれぞれの製品を使ってみて、塗り心地や使いやすさをチェックしました。

成分:20点満点

肌に良い影響・悪い影響を与える可能性のある成分の有無をチェック。それらの成分の配合数に応じて採点しました。



▼男性用アイクリームのランキングをご紹介



【1位】&GINO プレミアムアイセラムリジレス

(医薬部外品)

実勢価格:5970円



▼総合評価

保湿力:40点/50点満点

使用感:25.5点/30点満点

成分:20点/20点満点



テクスチャーはややこってりとしていますが、スルスルとよく伸びて、しかも上滑りせずにピタッととどまる感じ。塗った後のべたつきもほとんどなく、男性美容研究家さんも「バランスよく作られている印象で、とても塗りやすい」と称賛していました。保湿力検証では50点満点で40点をマーク。今回の製品の中では決して突出した成績ではないものの、合格ラインを優に超えていることは間違いありません。さらに、肌に良い成分を豊富に含んでおり、成分評価では唯一満点を獲得。確かな保湿力と併せて、たるみや小じわなどの悩み改善に期待度大!ベストバイの称号に恥じない1本です。







【特別企画】スカルプシャンプー&トリートメント ABC判定 ライン使い編

8月号のシャンプー、トリートメントのテストに続いて、同一メーカー、同一ブランドのライン使いを徹底比較。ゴワつかずにボリュームが出るスカルプシャンプーと、艶がしっかり出るトリートメント。セットで使うことで仕上がりや成分効果が向上する最強ラインを、専門家と一緒に辛口ジャッジしました。



▼2つの項目で徹底的にテストしました

仕上がり:5点満点

シャンプーとトリートメントでマネキンを洗髪し、ブローした後の髪質や指通りをプロの美容師が評価しています。

成分:5点満点

髪によい成分、刺激の強い成分などの精査に加え、ライン使いで理にかなった配合かどうかを専門家がチェックしました。





▼特集内のベストバイ製品をご紹介



【シャンプー&トリートメント部門受賞】

ネイチャーラボ MARO17 コラーゲン配合(保湿) シャンプー パーフェクトウォッシュ

実勢価格:2178円



MARO17 コラーゲン配合(保湿)スカルプコンディショナー

実勢価格:2100円



▼総合評価

仕上がり:5点/5点満点

成分:5点/5点満点



保湿成分を多く含んだMARO17の定番ラインです。シャンプーもトリートメントいずれも植物エキスやペプチドなどの育毛に期待できる成分や植物油などの保湿・補修成分が豊富。また、要注意成分はほぼ配合されていない点も高評価の要因に。仕上がりは最高評価を獲得していて、やわらかく、なめらかな指通りはバツグン。それでいて、ふんわりとしたボリューム感もあり、相反する要素をうまく両立できていました。







【特別企画】ボディソープABC判定27選

体中から噴出する滝汗に汚れ、ニオイが気になる夏が到来!こうした悩みを一掃するには、体を洗うボディソープの見直しが必須です!! 気になる夏の汗臭や加齢臭をスッキリ落とす逸品を、プロと一緒に見つけました。



▼4つの項目で徹底的にテストしました

洗浄力:5点満点

自社検証機関「LAB.360」でテストを実施。皮脂に見立てた汚れ(疑似皮脂)を試験片に塗り、水で溶いたボディソープで洗う前後の重量を精秤し、どれくらい汚れが落ちたかを検証しました。

消臭力:5点満点

汗のイヤなニオイを再現した“疑似体臭”を人工皮革に塗ったあと、希釈したボディソープを使って洗浄。乾燥後に専門家がニオイを嗅ぎ、汗や香料の香りがどの程度残っているかを判定しました。

成分:5点満点

製品に記載されている成分をもとにプロが採点。洗浄成分の刺激の強さに応じた基礎点に、その他の成分で加点・減点をして評価しました。有効成分が一定の濃度で配合されている医薬部外品にも加点しています。

使用感:5点満点

20~40代の一般モニター4名が、毎日のバスタイムで実際に使用し、使い心地をチェックしました。テストではボトルからの出しやすさや香り、泡立ち、泡切れのよさなどに加え、使用後の肌の状態まで細かく確認。



▼特集内のベストバイ製品をご紹介



【1000円未満液体ボディソープ部門受賞】

LUCIDO 薬用デオドラントボディウォッシュ

実勢価格:957円



▼総合評価

洗浄力:5点/5点満点

消臭力:4点/5点満点

成分:4点/5点満点

使用感:5点/5点満点



1000円未満のボディソープでNo.1の洗浄力に加え、ニオイを抑える有効成分が入っているのがポイント。消臭力の検証でも、その実力を遺憾なく発揮しました。また、「40才からの」という商品コピーに合致する一般モニターが、特に高く評価。この点もベストバイを後押ししました。







【1000円以上2000円未満液体ボディソープ部門受賞】

ギャツビー プレミアムタイプ デオドラントボディウォッシュ

実勢価格:1100円



▼総合評価

洗浄力:3点/5点満点

消臭力:5点/5点満点

成分:5点/5点満点

使用感:4点/5点満点



1000円以上2000円未満の価格帯でベストバイになったのは、ニオイのもととなる菌の繁殖を抑える殺菌成分配合のギャツビー。消臭力の検証でもしっかりニオイを抑えました。また、洗浄成分に肌負担が少ない両性界面活性剤を使用。肌にやさしいボディソ ープを探している人にもおすすめです。







【2000円以上液体ボディソープ部門受賞】

CIGARRO シャワージェル ゴールデンフランキンセンス

実勢価格:3960円



▼総合評価

洗浄力:4点/5点満点

消臭力:5点/5点満点

成分:3点/5点満点

使用感:5点/5点満点



CIGARROは洗浄力、消臭力、使用感で6製品中1位となり、ちょっぴり贅沢なこの価格帯で文句なしのベストバイに。特筆すべきはその香り。洗い上がりの肌からも漂ってくる高級感のある香りがニオイ対策でも効果を発揮。汗臭を見事にカバーして、万人受けする香りに変化させます。









【固形ボディソープ部門受賞】

KnS 柿のさち薬用柿渋石鹸

実勢価格:2090円



▼総合評価

洗浄力:3点/5点満点

消臭力:5点/5点満点

成分:4点/5点満点

使用感:3点/5点満点



液体ボディソープに比べると洗浄力に劣る固形ボディソープは、4製品とも評価が伸び悩みましたが、その中から頭ひとつ抜け出したのがKnSの薬用柿渋石鹸。ニオイのもととなる菌の繁殖を抑える殺菌成分が配合されているのもうれしい限り。





以上、編集部がオススメする、寝ぐせ直しスプレー・男性用アイクリーム・スカルプシャンプー&トリートメント・ボディソープでした。上記アイテムで、美容にとっても過酷な夏を乗り切りましょう!





