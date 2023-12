[オリックス・ホテルマネジメント株式会社]

味わい豊かな日本酒を使用した創作コースもご用意



クロスホテル大阪(所在地:大阪市中央区、総支配人:若山 智)では、地域、文化、人がつながるイベントCROSS DELIGHTS「NOHGAKU meets SAKE at CROSS HOTEL OSAKA」を2024年1月26日(金)に開催します。あわせて、本日よりホテル公式ウェブサイト( https://www.crosshotel.com/osaka/ )にて予約を開始します。









ORIX HOTELS & RESORTSのミッドスケール・ライフスタイルブランド、CROSS HOTEL(クロスホテル)は、「NEW DISCOVERIES,NEW CONNECTIONS」をコンセプトとし、2023年11月にブランドリフレッシュしました。すべての人が垣根なく集まり、つながり、地域の文化を楽しめる情報を発信します。

CROSS HOTELを象徴するものとして人をつなげる、地域とつながるイベント、五感で感じる明るくハッピーな季節イベント「CROSS DELIGHTS」を今後実施します。その昔「芝居町」と呼ばれた道頓堀のそばに位置するクロスホテル大阪では、今回ユネスコ無形文化遺産に登録されている「能楽」の歴史や使用されている面、装束などの紹介、演目の中での舞や謡など能楽に触れるのが初めての方でも楽しんでもらえるワークショップや能を代表する演目の1つ「高砂」の一部を鑑賞できるプログラムをご用意。また、古来より伝統行事や芸能とも深くかかわってきた日本酒のミニレクチャーも体験できるイベント「NOHGAKU meets SAKE at CROSS HOTEL OSAKA」を開催します。



「NOHGAKU meets SAKE at CROSS HOTEL OSAKA」概要









演目高砂ついて:

高砂は天下泰平を祝う能の演目であり、長年変わらぬ夫婦愛を謡う名曲です。颯爽とした神の祝福の舞や、明るく格調高い謡が特徴で、古来より結婚式や外交儀礼などで披露されてきました。

遠く離れていても、月年を経ても、変わることのない愛の象徴ともいえる相生の松の由来を知り、大阪住吉大社を訪れた旅人。その旅人の前に住吉明神が現れ、世界を祝福する舞を舞うというストーリーは、古来より多くの人の心を捉え、今なお、祝いの場などで広く親しまれ続けています。



夙川能舞台瓦照苑について:

上田拓司(重要無形文化財綜合指定)が代表を務める演能団体。風光明媚な地、夙川を拠点に、「社会における能の意義」を思い、演能や講演会を含めさまざまな活動を行う。阪神淡路大震災をきっかけに始まった、自主公演「照の会」は公演回数が約30回におよび、令和2年には文化庁芸術祭にて優秀賞を受賞。個人でも過去4回受賞歴を持つ。また、幼稚園から老人大学まで、様々な形での能の教室や出張公演等の社会活動も行っている。



菊正宗酒造株式会社について:

創業万治2年(1659年)、四代将軍家綱の時代。江戸の発展に合わせて「下り酒」(灘から江戸送りの酒)として人気を博し、江戸後期の文化・文政期に大いに発展。

「伝統と革新」をビジョンに掲げ、今も江戸時代から続く灘の伝統的な酒造技術である「生酛造り」を継承している。その一方で新しい商品開発で生まれた「しぼりたてギンパック」は特許酵母と技術で多くのコンテストで賞を獲得しヒット商品に。新ブランド「百黙」も人気ブランドへ成長。

菊正宗酒造記念館に併設する樽酒マイスターファクトリーでは樽職人が製樽技術を公開している。









TERRACE & DINING ZERO:

店内やテラスには、オリーブの木を中心にさまざまなグリーンを配置し、都会の中にある隠れ家的なオアシスを演出。 モノクログラフィックアートは、大阪・ミナミの「時間」をテーマに、明治、大正時代の心斎橋周辺の様子が分かる貴重な写真から“ミナミの過去”を、今の大阪を代表するシンボルなど“ミナミの現在”を切り取り「過去から未来への繋がり(クロス)」を表現しています。 ひとつひとつの食材にこだわった、カジュアルでありながら本格的なお料理をお楽しみください。



クロスホテル大阪について:

なんばの中心地に位置し、大阪・御堂筋の四季折々の銀杏並木の眺望や、道頓堀の夜景が魅力のスタイリッシュなライフスタイルホテルです。赤色を基調とした色鮮やかなデザインとすることで、新しく力強い洗練された空間を演出した全 229 室の客室のほか、さまざまなシーンに対応する「TERRACE & DINING ZERO」では、こだわりのお料理とお酒をご提供します。また、アートや伝統文化、食などの文化活動を通して、地域の歴史の古さと新しさの融合を表現する活動を推進しており、地域のにぎわいの創出にも貢献してまいります

CROSS HOTEL(クロスホテル)について:

CROSS HOTELは、主要都市のプライムロケーションに位置し、人や街とつながり、ここだけの、かけがえのない滞在を叶えるミッドスケール・ライフスタイルブランド。NEW DISCOVERIES, NEW CONNECTIONSをブランドコンセプトに、いつ立ち寄っても、新たな発見と心に刺激が感じられるひとときをお届けします。現在展開する3軒のクロスホテルは札幌、京都、大阪の中心地で、全ての人が垣根なく集まり、手の届く非日常体験をご提供します。



ORIX HOTELS & RESORTS(オリックス ホテルズ&リゾーツ)について:

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2023年12月には新たに「熱海・伊豆山 佳ら久」を開業し、現在、ORIX HOTELS & RESORTSでは、北は北海道から南は福岡、大分まで、5ブランドにて14の旅館・ホテルを展開しています。

