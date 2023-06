[株式会社 FM802]

『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-SPECIAL LIVE HIGH!HIGH!HIGH! supported by ナカバヤシ』





FM802『ROCK KIDS 802』主催夏の恒例インドアライブイベント「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-SPECIAL LIVE HIGH!HIGH!HIGH!」4年ぶりになんばHatchでの開催が決定しました!





毎週月曜から木曜夜21:00から放送中、アナタの聴きたいリクエスト曲満載の生放送プログラム「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-」。番組発の夏の恒例インドアライブイベントを4年ぶりになんばHatchにて、HIGH!×3 史上初の2DAYSで開催することが決定しました。



出演は8月9日に、imase/帝国喫茶/にしな/ねぐせ。/PEOPLE 1 の5組。

10日には、神はサイコロを振らない/syudou/Tele/TOMOO/UNISON SQUARE GARDEN の5組が出演決定しました。



「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-SPECIAL LIVE HIGH!HIGH!HIGH! supported by ナカバヤシ」。皆様の来場、お待ちしています!







【イベント概要】

●日程:8月9日(水)10日(木)12:00 OPEN/13:00 START

●会場:なんばHatch

●出演:

8/9(WED):imase/帝国喫茶/にしな/ねぐせ。/PEOPLE 1

8/10(THU):神はサイコロを振らない/syudou/Tele/TOMOO/UNISON SQUARE GARDEN

●MC:落合健太郎

●料金:

各日券 スタンディング:4,950円(税込)

各日券 2F指定席:6,600円(税込)

2日券(限定枚数):9,000円(税込)

※ 来場者全員に、HIGH!HIGH!HIGH! オリジナルレザータグチケットをプレゼントします。

※ドリンク代別途要(600円)

●主催:FM802 / GREENS

●運営:GREENS

●特別協賛:ナカバヤシ

●協力:大阪芸術大学グループ

●問合せ:GREENS 06-6882-1224 (平日12:00-18:00) https://www.greens-corp.co.jp/

●詳細HP=https://funky802.com/high/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/06-09:46)