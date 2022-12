[株式会社D4エンタープライズ]

2022年12月6日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社D4エンタープライズ(本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人)は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』において、新規コンテンツ『リターンオブジェルダ(MSX2版)』の無料配信を開始しました。











伝説の戦闘機「ヴェルガス」を操作して敵と戦う3Dシューティングゲーム。

ワイヤーフレームで構築された世界は臨場感抜群!





タイトル : リターンオブジェルダ(MSX2版)

ジャンル : シューティング

メーカー : キャリーラボ

オリジナル版発売年: 1987年

配信サイトURL :

https://www.amusement-center.com/project/egg/game/?product_id=1800

発 売 日 : 2022年12月6日

価 格 : 無料

(※ プロジェクトEGG月額サービス登録が必要です。)

権利表記 :

(C)2022 D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)2022 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.



地球から一億光年の彼方に位置する惑星ジェルダ。メルテスとアンドロスの両立する2国は2度の戦争でその悲惨さを知り、武器を捨てた。代わりに平和という歓びを手にしたが、突如出現した宇宙海賊ギールはジェルダ星に奴隷としての従属を要求してきた。失意と絶望の淵に立つ人々に唯一の希望をつなぐ伝説の戦闘機「ヴェルガス」。人々の期待を背負い、強大な敵の中に今飛び立っていく!



本作は1987年にリリースされた3Dシューティングゲーム。プレイヤーは伝説の戦闘機「ヴェルガス」を操作して、対空兵器のガンショットと対地兵器のボムショットを駆使して出現する敵と戦います。各ショットには種類があるほか、発射する毎にパワーを消費しますので、効率よい射撃がゲーム攻略のカギ。また自機ダメージが100%になるとゲームオーバーとなってしまいます(ダメージ量に応じて機体が破損する様は臨場感、抜群です!)



ワイヤーフレームで構築された世界でのドッグファイトは、手に汗握ること間違いなし。パソコンゲーム黎明期の3Dシューティングを語る際には、必ずその名前が挙がる本作。腕に自信があるならぜひチャレンジしてほしい、骨太なシューティングゲームです。



EGGチャンネルにて紹介動画公開中!

https://youtu.be/DqI2xtg0-RA







※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。



