［株式会社紀ノ國屋］

■食を通じて笑顔と感動を～High Quality Products～■





11月の特別販売会は、北海道札幌市と函館市で開催いたします。



11月の開催スケジュール





開催地：北海道 丸井今井札幌本店 大通館9階 催事場

期間：11月22日（水）～11月27日（月）

住所：〒060-0061北海道札幌市中央区南1条西2丁目11

https://www.maruiimai.mistore.jp/sapporo/event_calendar/kinokuniya.html



開催地：北海道 丸井今井函館店 1階 メインステージ

期間：11月29日（水）～12月5日（火）

住所：〒040-0011北海道函館市本町32-15



新商品も続々登場











【新商品一例】

■紀ノ国屋 ワッフルクッキー焦がしバター

■紀ノ国屋 ワッフルクッキー チョコ

■紀ノ国屋 ショコラパイ

■紀ノ国屋 ショコラミルフィーユ



新作のプライベートブランド商品も随時販売予定です。









※商品の取り扱いは開催地によって異なります。あらかじめご了承ください。

ご来店お待ちしております。









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