【紀ノ国屋】2023年11月開催特別販売会のお知らせ
［株式会社紀ノ國屋］
■食を通じて笑顔と感動を～High Quality Products～■
11月の特別販売会は、北海道札幌市と函館市で開催いたします。
11月の開催スケジュール
開催地：北海道 丸井今井札幌本店 大通館9階 催事場
期間：11月22日（水）～11月27日（月）
住所：〒060-0061北海道札幌市中央区南1条西2丁目11
https://www.maruiimai.mistore.jp/sapporo/event_calendar/kinokuniya.html
開催地：北海道 丸井今井函館店 1階 メインステージ
期間：11月29日（水）～12月5日（火）
住所：〒040-0011北海道函館市本町32-15
新商品も続々登場
【新商品一例】
■紀ノ国屋 ワッフルクッキー焦がしバター
■紀ノ国屋 ワッフルクッキー チョコ
■紀ノ国屋 ショコラパイ
■紀ノ国屋 ショコラミルフィーユ
新作のプライベートブランド商品も随時販売予定です。
※商品の取り扱いは開催地によって異なります。あらかじめご了承ください。
ご来店お待ちしております。
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/22-18:46）
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