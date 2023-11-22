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【紀ノ国屋】2023年11月開催特別販売会のお知らせ

【紀ノ国屋】2023年11月開催特別販売会のお知らせ

［株式会社紀ノ國屋］

■食を通じて笑顔と感動を～High Quality Products～■


11月の特別販売会は、北海道札幌市と函館市で開催いたします。

11月の開催スケジュール　


開催地：北海道　丸井今井札幌本店　大通館9階 催事場
期間：11月22日（水）～11月27日（月）　　
住所：〒060-0061北海道札幌市中央区南1条西2丁目11
https://www.maruiimai.mistore.jp/sapporo/event_calendar/kinokuniya.html

開催地：北海道　丸井今井函館店　1階 メインステージ
期間：11月29日（水）～12月5日（火）　　
住所：〒040-0011北海道函館市本町32-15

新商品も続々登場



ワッフルクッキーイメージ

【新商品一例】
■紀ノ国屋　ワッフルクッキー焦がしバター
■紀ノ国屋　ワッフルクッキー　チョコ
■紀ノ国屋　ショコラパイ
■紀ノ国屋　ショコラミルフィーユ

新作のプライベートブランド商品も随時販売予定です。




※商品の取り扱いは開催地によって異なります。あらかじめご了承ください。
ご来店お待ちしております。




企業プレスリリース詳細へ （2023/11/22-18:46）

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