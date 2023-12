[株式会社ビオスタイル]





酵素やミネラルなどが息づく植物の全草エキスを使用したオーガニックコスメブランド「NEMOHAMO (ネモハモ)」が、世界を舞台に活躍する「ブレジャー」旅行客の拠点として、快適で便利な空間とコスモポリタン・キュイジーヌを提供する「ホテル虎ノ門ヒルズ」の公式アメニティとして採用されました。「ホテル虎ノ門ヒルズ」には開業日の2023 年12 月6 日(水) から全205 室に「NEMOHAMO」が導入され、全ての宿泊者に同シャンプー/トリートメント/ボディソープ/ハンドソープ/ボディミルクをご体感いただけます。



シャンプーとトリートメントはキー成分となるオタネニンジンまるごとのエキスに和ハーブエキスを配合した「NEMOHAMO」の中でも人気が高いアイテム。ボディソープは植物由来の成分で心安らぐ洗い心地。ハンドソープはリキッドタイプで植物由来の洗浄成分と天然精油のやさしい香りの泡が手肌をすっきりと清潔に洗います。さらにオリジナル処方で開発したボディミルクは、ホホバオイルをはじめとした保湿成分が肌をしっとりと仕上げつつ柑橘系オイルの賦香成分がさわやかな香りを演出します。



「NEMOHAMO」は土壌から化粧品やヘアケア製品になるまで一貫した責任を持って製造しています。

主な原料植物は、有機JAS 認証を取得した里山・自社農園で化学肥料を使わず育てており、育成状態を見極めながら旬の時期に手摘みで収穫し植物まるごとから栄養素を抽出しエキス化しています。また、各容器は環境負荷を軽減する取り組みとして、90% 以上がサトウキビの廃液由来の素材でできているバイオマスPE を採用しており、本来捨てられていた原料を再利用できる上、バイオマスPE は通常の樹脂と比較して、製造・輸送・廃棄までのCO2 の排出量を約7 割削減しています。こういった製品づくりに対する真摯な姿勢とサステナブルな取り組みが評価され、積極的にリサイクルに取り組み、飲料水を提供する浄水器専用の水栓を全室に備えるなど、環境に配慮したサステナブルな取り組みを行う「ホテル虎ノ門ヒルズ」での採用に至りました。





Amenities



NEMOHAMO WHOLE PLANT SHAMPOO

地肌をケアし、つややかな髪へ。和ハーブエキス配合のシャンプー。

オタネニンジンの根、葉、茎、花をまるごと贅沢にエキス化し、キー成分として配合。センブリエキスとの効果で健康的に地肌をケアしながら、根元からふんわり立ち上がる、つややかな髪へ導きます。豊かな泡を地肌に揉みこむようにマッサージしながら、ラベンダーやゼラニウム等の天然精油がおりなす奥深く、透明感のある香りに包まれリラックスするのもおすすめです。



NEMOHAMO WHOLE PLANT TREATMENT

美容液のように植物由来成分がつややかな髪へと導くトリートメント。

オタネニンジン、ホホバなどの植物エキスやオイルを贅沢にブレンドした美容液のようなトリートメント。



NEMOHAMO WHOLE PLANT BODY SOAP

すべすべ肌が叶う、植物由来の肌にやさしいボディソープ。

石鹸をベースに、植物由来の保湿成分をたっぷり配合した、つっぱらないやさしい洗い心地のボディソープ。整肌力の高いアカシソでイキイキとした肌に。オレンジ、ユーカリの心安らぐ爽やかな香り



NEMOHAMO WHOLE PLANT HAND SOAP [ホテル虎ノ門ヒルズ専用処方]

手肌をすっきりと清潔に洗えるリキッドハンドソープ。

洗浄力の高い「カリ石ケン素地」を洗浄成分に、またハーブの中でも清浄力の高いユーカリ葉油を配合。保湿成分としてローズマリー葉エキスを配合しています。



NEMOHAMO WHOLE PLANT BODY MILK [ホテル虎ノ門ヒルズ専用処方]

肌をしっとりと仕上げるボディミルク。

保湿成分としてホホバ種子油、ヒマワリ種子油、ツバキ種子油、ローズマリー葉エキスを配合。賦香成分にグレープフルーツ果皮油、レモン果皮油をブレンドしたさわやかな香りです。





about HOTEL TORANOMON HILLS

「ホテル虎ノ門ヒルズ」は、ハイアットのインディペンデント・コレクション・ブランドの一つ「アンバウンド コレクション by Hyatt」として「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」に誕生した、東京初進出のホテルです。

名称: ホテル虎ノ門ヒルズ(HOTEL TORANOMON HILLS)

所在地: 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー内 / 東京都港区虎ノ門二丁目6 番4 号

交通機関・アクセス: 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅直結

ホテルフロア: 1 階の一部、11 階~ 14 階

客室数: 205 室(スイート30 室含む)

館内施設: 客室、ラウンジ、 料飲施設「ル・プリスティン東京(Le Pristine Tokyo)」

※日本初進出

インテリアデザイン: スペース・コペンハーゲン(Space Copenhagen)

※日本初プロジェクト

開業日: 2023 年12 月6 日(水)

URL : hoteltoranomonhills.jp





about NEMOHAMO

根も、葉も、茎も、花も、実も。

植物まるごとのちからを込めたオーガニックコスメブランド



和漢としても知られる「オタネニンジン」を中心に、有機栽培や農薬不使用で大切に育てられた様々な植物の、も、葉も、茎も、花も、 実も、まるごとのエキスを用いたスキンケア、ヘアケア、ボディケアアイテムを展開する、京都発のオーガニックコスメブランド。福岡県芦屋町の緑豊かな里山、土壌づくりから行う自社農園(有機JAS認証取得)で育てられた有機栽培の植物、古くから自生し必要以上に手を加えない自然栽培で育った植物のエキスを、あますことなく丁寧に抽出。生産工場や容器、梱包材にいたるまで製造工程のすべてにおいて環境に配慮し、肌とこころをケアするコスメを生み出しています。2019 年12 月販売開始。



Concept

植物まるごとのちからを肌へ。

植物には、根があり、葉があり、茎があり、花が咲き、実もなります。

それは、どんな環境下でも生きぬく自然の偉大なる力。

その力を、あますところなく引き出し、

植物をまるごと低温真空抽出法でエキス化。

良質な植物が持つ酵素・ビタミン・ミネラルなどを活かしながら

フレッシュなまま、あなたへ。



展開アイテム

クレンジングオイル、洗顔ソープ、プレミアム洗顔ソープ、ブースターオイル、ブースターオイル スムース、ローション(エイジングケアモイスト / ブライトニング / バランススキン)、ディープジェル、フルバリア美容液、シャンプー、トリートメント、ボディソープ、ハンドソプ、ソルティハミガキ、マルチバーム、アロマミスト(ハジマル / トトノエル / セット) 全19 種(*2023 年12 月現在)ほか各種 詰替レフィル、ミニサイズ、トライアル



アワード受賞アイテム

ブースターオイル(サステナブルコスメアワード2019 最優秀賞)

バランススキンローション(サステナブルコスメアワード2019 岸紅子賞)

ブライトニングローション(サステナブルコスメアワード2022 殿堂入り)

ディープジェル(サステナブルコスメアワード2022 審査員賞)



販売店

・NEMOHAMO 京都本店

京都市下京区河原町通四条下ル2 丁目稲荷町318 番6 GOOD NATURE STATION 3F

・NEMOHAMO 新丸ビル店

東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸ビル2F

・NEMOHAMO OFFICIAL BRAND SITE (ONLINE STORE) https://nemohamo.com/

・GOOD NATURE STATION ONLINE https://online.goodnaturestation.com/c/brand/nemohamo

ほか取扱各店



販売開始 2019 年12 月

販売元 株式会社ビオスタイル





CLEAN BEAUTY

環境に配慮したNEMOHAMO の取り組み

NEMOHAMO では、人にも地球にも“いいこと” を、心地よく楽しむための様々な取り組みを行っています。農業と同じように土づくりから行う里山の自社農園や契約農家では、農薬不使用で植物が生き生きと育ち、その生命力をあますことなく抽出した後の残渣は、堆肥として再利用されます。紙資源削減のため内側に説明書きが印刷された化粧箱や、輸送のための段ボールにはリサイクル紙を採用するほか、なるべく多くの製品に詰替レフィルを用意するなど、商品づくりからお客様の手元に届くまでのプロセスで、環境に対してできることを丁寧に選択しています。

NEMOHAMO のものづくりの姿勢については、公式HP にてご覧ください。

https://nemohamo.com/shop/pages/sustainability.aspx



SDGsを実現するライフスタイルを提案する

京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、SDGsの達成にも貢献していく。京阪グループではそんな循環型社会に寄与するライフスタイルを「BIOSTYLE( ビオスタイル)」として展開し、お客さまにご提案しています。規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、“人にも地球にもいいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入れていくことができる明るい循環型社会の実現” に貢献するため、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。

▶ NEMOHAMO は、BIOSTYLE の概念を事業化する取り組みとしてBIOSTYLE 事業認証を受けています。

▶「 BIOSTYLE PROJECT」について詳しくはこちら https://www.keihan-holdings.co.jp/business/biostyle/





about BIOSTYLE

(株)ビオスタイルは、京都・四条河原町に2019 年12 月に開業した複合型商業施設「GOOD NATURE STATION」の運営会社。京阪ホールディングスのグループ会社として、京阪グループが推進する“SDGs を実現するライフスタイル” を企画・提案する「BIOSTYLE PROJECT」を牽引し、“信じられるものだけを、美味しく、楽しく。人も地球も元気にする「 GOOD NATURE」” というコンセプトの下、サステナブルな商品開発、施設運営を行っています。これらの企業活動を通じ、SDGs 達成に貢献するとともに、社会と調和した持続的な成長を目指します。



商号 株式会社ビオスタイル / BIOSTYLE Co.,Ltd.

住所 京都市下京区河原町通四条下ル富永町338 番地京阪四条河原町ビル 5 階

設立 2017 年6 月21 日

代表取締役社長 三浦達也

事業内容 ・食品・化粧品等の商品開発・製造販売

・GOOD NATURE STATION の運営

・インターネットなどによる通信販売



