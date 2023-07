[Digital Entertainment Asset Pte.Ltd]

ローンチは9月頃、ローンチに先立ちNFTプレセールを8月頃に実施予定



シンガポールを拠点にグローバルでGameFiプラットフォーム事業を展開するDigital Entertainment Asset Pte. Ltd. (以下、DEA)は、同社が運営するGameFiプラットフォーム『PlayMining』上で、株式会社クロスゲームズ(以下、クロスゲームズ)による新ゲームタイトル『Rogue Roll Ruler's(ローグロールルーラーズ)』を2023年9月頃にローンチすることを発表いたしました。







新ゲームタイトル『Rogue Roll Ruler's』は、早い者勝ちでお宝の獲得を目指す、ダンジョンを舞台としたすごろくゲームです。同タイトルを提供するクロスゲームズは、豊富な経験を生かし、ネットワークを通じて人々の生活を豊かにするコンテンツを創造し続けています。



『Rogue Roll Ruler's』のローンチを記念し、NFTマーケットプレイス『PlayMining NFT』にてゲーム内で使用できるNFTを8月頃より先行販売いたします。



DEAは、ゲーム開発会社向けにWeb3の知見やノウハウがなくとも、簡単にブロックチェーンゲームを開発・リリースすることができるプラットフォームを提供しています。

『PlayMining』プラットフォームにサードパーティとして参画する企業は、オリジナルNFTの発行・販売、ゲーム内アイテムの販売、ゲームプレイ報酬としてDEAPcoin(以下、DEP)配布などを行うことができ、少ないコストと労力でPlay to Earnゲームのリリースが可能となります。サードパーティとして『PlayMining』への参画にご興味のある方は、以下よりお問い合わせください。



https://forms.gle/dVD2zRDQTS8tk8bY6



DEAは、今後もサードパーティとして参画するパートナー企業と積極的に連携し、

『PlayMining』におけるタイトルの充実を進めてまいります。



『Rogue Roll Ruler's』について





『Rogue Roll Ruler's』は、すごろくのようなダンジョンを、ダイスを使って進みながらお宝を探す「ダンジョン探索RPG」です。

個性的な仲間たち(冒険者)と共にモンスターを倒し、途中にあるいろいろなマスの効果を使って効率的に進めることで、DEPやレア装備を獲得することができます。



公式サイト: https://rogue-roll-rulers.com/

公式Twitter: https://twitter.com/R3_GAME_JP

公式Discord(PlayMiningサーバー内): https://discord.com/invite/UcEAuyZGCV



【ゲームプレイ画面】













『Rogue Roll Ruler's』では、3種類のNFTを使用して冒険を進めていきます。



・冒険者NFT

プレイヤーの力となり、ダンジョンを踏破する為にこれらNFTを使ってパーティを編成します。モンスターを撃退することに長けた冒険者や、ダンジョンを効率的に進むことに長けた冒険者がいます。



・装備NFT

冒険者が装備することの出来る装備です。

市場では出回っていないものであり、ダンジョンを探索することで獲得が出来るNFTです。

希少で強い装備を探し出し、冒険者を強化しましょう。



・モンスターNFT

行く手を阻むモンスターではありますが、仲間にすることで他の冒険者を妨害することが可能です。(※ローンチ後の実装を予定しています)











※画面は開発中のものです



担当ディレクター 伊東雄麻氏のコメント





Play to Earn、ブロックチェーンゲームという存在を初めて知ったとき、「ゲームを遊んで稼げる」という部分に非常に魅力を感じました。



どうせやるなら、楽しく沢山稼ぎたい!

時には運を味方につけて、稼げるときはがっつり稼げるものって面白いんじゃないだろうか。そう考えて、このゲームのアイディアをまとめました。



「稼げる」だけではなく、ゲーム内にちりばめた「このゲームの物語」を見つけ出し、組み合わせ、読み解いていただくことも別軸での楽しみとして盛り込んでいます。



お宝を誰よりも先に見つけ出し、プレイヤーみなさんが「この価格で販売したい」を設定し、売れるか売れないかを含めてワクワク感を楽しんでもらいたいと考えています。



NFTのプレセールに関して





NFTマーケットプレイス『PlayMining NFT』にて8月頃、NFTのプレセールを行います。

プレセールで販売するのは、ダンジョン進行を有利に進められる冒険者NFTですが、中でも以下の冒険者NFTはバトルを有利に運ぶことが出来る強力な冒険者NFTです。レアリティが高く、強力なスキルを有しているのでスタートダッシュに最適なNFTとなります!



・【旗印】ラトリア



スキルをはじめ、全体的に使いやすく安定した強さを持っている冒険者です。



・【賢人】ハアヤガ



かなり偏ったステータスに、ランダムながら火力に特化したスキルを持っている冒険者です。



株式会社クロスゲームズ | https://www.cross-games.jp/





「人とゲームを繋ぐ」をミッションとして掲げ、ゲーム開発からQAでの品質保証を提供しています。



代表者: 亀谷泰

所在地: 東京都渋谷区本町4-12-7 泉西新宿ビル1階

設立: 2006年3月

事業内容: ゲーム開発・運営移管・クリエイター派遣・アセット制作・デバッグサービス・ カスタマーサポート



Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. | https://dea.sg/jp/





2018年8月に設立されたシンガポールを拠点とするグローバルなWeb3エンターテインメント企業です。DEAはPlay to Earnゲームの開発会社であり、GameFiプラットフォーム「PlayMining」 、NFTマーケットプレイス「PlayMining NFT」、メタバースプロジェクト「PlayMining Verse」、自社発行の暗号資産「DEAPcoin(DEP)」の運営を行っています。3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームの制作、ウェブテレビ番組の制作、NFTゲームに対する深い理解など、数十年にわたる経験に基づいて、吉田直人と山田耕三の2人の共同CEOがチーム全体を牽引しています。



代表者: 吉田直人 山田耕三

所在地: 7 Straits View, Marina One East Tower,#05-01,Singapore 018936

設立: 2018年8月

事業内容:GameFiプラットフォーム事業



PlayMiningについて





PlayMiningは全6タイトルのPlay to Earnゲームを有するGameFiプラットフォームです。

Web3の知識がなくても、誰もが簡単に参加でき、ゲームを通じて暗号資産DEAPcoin(DEP)を獲得することができます。現在、世界に約270万人の会員を有しており、”誰もが「楽しみながら」生活できる経済社会を”をコンセプトにコンテンツの拡充とユーザー拡大を続けています。



【事業に関するお問い合わせ先】

・ビジネスパートナー、アライアンス提携などをご検討いただける個人、法人

・チームメンバーへのジョインをご検討/ご希望の方

PlayMiningプロジェクト|recruit@dea.sg



