[ブランディングテクノロジー株式会社]

ブランディングテクノロジー、フリーランス・副業・ダブルワーク向けクリエイティブ制作の仕事紹介サービス『DeBo(ディーボ) for BUSINESS』をリリース



自社ディレクターが規模を問わず幅広く制作業務を受注。企業へはこれまでのWebコンサルティング実績を活かしたワンストップのクリエイティブ制作を提供し、ワーカーへはスキルや希望の業務時間に合わせた業務提供を行う





ブランディングテクノロジー株式会社(代表取締役社長:木村 裕紀、本社:東京都渋谷区、証券コード7067、以下当社)は、Web制作の品質やリソースに課題を感じている企業と在宅ワーカーを自社ディレクターが繋ぐ新サービス『DeBo for BUSINESS』の提供を開始いたします。









本サービスの開発背景

当社ではこれまで約9,800件のWebサイトの制作や約2,900件のWebサイト運用などを行い、総合WEBコンサルティング会社として20年以上の経歴を積み重ねて参りました。



しかしながら、コンサルティングではサポート規模が大きくなるため、企業様へのサポートの規模や範囲が限られていた現状を受け、この度、より細やかなサポートを高品質・低価格でご提供するために「DeBo for BUSSINESS」を立ち上げました。



ワーカーの方に対しては、コロナ禍やライフスタイルの変化から昨今、急速に加速する働き方の多様化を促進するため、在宅で希望の勤務時間に当社ディレクターのサポートを受けながら新しい仕事にもチャレンジできる体制を整え、業務を提供して参ります。



企業向け『DeBo for BUSINESS』のサービス概要

このサービスでは小規模、大規模、発注数問わず、東証グロース上場企業である当社の現役ディレクターが案件と品質の管理を行うので、安心して業務をお任せいただけます。Web制作において様々なお悩みをお持ちの企業様にとって、高品質・高コスパが実現できる力強いサービスです。



■解消できるお悩みの一例:

・欲しいスキルを持つスタッフの採用がうまくいかない

・依頼しても意図通りの制作物があがってこない

・パートナー企業を探したいが手配する余裕・時間がない

・業務にムラがあるため社員を採用すると人件費がかかりすぎる



■DeBo for BUSSINESSの特徴:

・東証グロース上場企業の専属ディレクターに直接発注できる

・各領域のプロがいるから制作全般の業務をワンストップで対応可能

・大規模・小規模問わず業務の発注ができる

・ヘルプデスクが一括サポートで、煩雑な受発注処理も楽楽処理

・Web全般からDTP全般まで幅広い依頼でも大丈夫。安定した発注が可能



■DeBo for BUSSINESSの対応例:

Webサイト制作、LP制作、Wordpress構築、ECサイト構築、採用サイト構築、バナー制作、名刺やパンフレットなどのDTP制作...他



専属ディレクターがサポートに入り、品質管理された制作ながら、価格は工数1時間あたり1,500円から(詳細はお見積もりいたします)。良心的な価格でサポートをご提供いたします。



企業向け『DeBo for BUSINESS』:

https://www.de-bo.jp/corporate/

ワーカー向け『DeBo for BUSINESS』のサービス概要

このサービスでは当社ディレクターがご自身のスキルや希望の勤務時間などに合わせ、オンラインでお仕事をお任せします。仕事の範囲が幅広いため、この仕事を通じて徐々にスキルアップすることも可能です。ディレクターのサポートが入るため、新しい領域やスキルの仕事にも挑戦いただけます。また、当社のスキル認定を受けた方には、高報酬案件のご用意もございます。



■DeBo for BUSSINESSの特徴:

・仕事は大小さまざま。ご自身のスキルに合わせて選ぶことができる

・リモート、在宅OKの仕事なので、全国の仕事を受けられる

・幅広い職種の案件をラインナップ。新しい職種のチャレンジができる

・当社認定制度に受かれば、高報酬案件を担当することができる

・案件ごとに当社現役ディレクターのサポートがあるから安心

・大規模のタスクは当社で分業できるため、できる範囲の一部受注でも可



■DeBo for BUSSINESSの対応例:

Webサイト制作、LP制作、Wordpress構築、ECサイト構築、採用サイト構築、バナー制作、名刺やパンプレットなどのDTP制作...他



初期費用は無料。好きな時間に好きな場所で、あなたのスキルに合わせて。あなたらしい働き方をご提供します。



ワーカー向け『DeBo for BUSINESS』:

https://www.de-bo.jp/freelance/



今後の展開について

DeBoでは現在、Webディレクター養成講座のサービスも提供しており、今後はその養成講座と連携することで認定制度の拡充やワーカーのスキルアップを図って参ります。また、他にも採用、転職関連などの新しいサポートも検討中で、引き続き、企業様、ワーカーの皆様のお力になれる事業を展開して参ります。



超実践的Webディレクター養成講座『DeBo(ディーボ)』:

https://www.de-bo.jp/



<ブランディングテクノロジー株式会社について>

設立日:2001年8月

資本金:51,554,300円

証券コード:7067(東証グロース)

代表取締役社長:木村 裕紀

本社:東京都渋谷区南平台町 15-13 帝都渋谷ビル 4F・5F

公式サイト:https://www.branding-t.co.jp/



<本件に関するお問い合わせ先>

ブランディングテクノロジー株式会社 DeBo事業

福野 直希

support@de-bo.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-09:46)