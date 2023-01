[株式会社タイトー]

3年ぶりのJAEPO2023タイトーブースは、さまざまな遊びでいっぱい!



株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)は、2023年2月10日(金)、11日(土)に幕張メッセ国際展示場で開催される「ジャパン アミューズメント エキスポ2023」(以下JAEPO2023)へ出展いたします。











JAEPO2023タイトーブースでは、4m四方のボックスの床と壁に映像が投影され、体を動かしながらインタラクティブに遊ぶXRアトラクション「CUBE」の最新作『トレジャーエクスプローラー』や、専用スティックを使って楽器を演奏しているような演奏臨場感が楽しめる音楽体感演奏ゲーム『MUSIC DIVER』、ペダルを漕いでボールの川を突き進むカーニバル体験ゲームの最新作『CANDY RIVER』など様々なジャンルのアーケードゲームを出展しており、新しいアミューズメントスペースをお楽しみいただくことが出来ます。すべてプレイアブルでの出展となりますので、この機会にぜひご体験ください。

また、ゲストをお招きしてプレイ実況や製品プレゼンテーション、スタンプラリーや試遊によるグッズのプレゼントもご用意しております。



同時開催の「プライズフェア」にも出展



プライズフェア内タイトーブースでは、あの人気キャラクターたちのフィギュアや、ぬいぐるみ、雑貨など、様々なラインナップを取り揃えて、皆様のご来場をお待ちしております。

出展情報の詳細は本日オープンの、特設サイト(https://www.taito.co.jp/jaepo)にて公開しております。



【出展タイトル 紹介】

■トレジャーエクスプローラー





4m四方のボックスの床と壁に映像が投影され、体を動かしながらインタラクティブに遊ぶ5Dイマーシブアトラクション「CUBE」の新作ソフト。プレイヤーは最大4人でトロッコに乗り洞窟の中を疾走しながら、遺跡に眠るお宝を探していく「共闘&競争シューティングアトラクション」が楽しめます。450度の映像に囲まれた「CUBE」にはゲーム映像に合わせ座席が振動するなど体感的な仕掛けがあり、より高い没入体験をお楽しみいただけます。

稼働時期:好評稼働中

権利表記:(C) TAITO CORPORATION 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

トレジャーエクスプローラー公式サイト:https://www.taito.co.jp/treasureexplorer



■SPACECUBE





「CUBE」オリジナルタイトル第一弾。プレイヤーはバーチャルトレーニング空間"SPACECUBE"の中で様々な

ミッションに挑戦、ミッションをクリアし新たな宇宙時代をリードするエリート地球人を目指していきます。頭脳と体力を駆使しながら楽しめる体感型アトラクションです。

稼働時期:好評稼働中

権利表記:(C) TAITO CORPORATION 1978, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

SPACECUBE公式サイト:https://www.taito.co.jp/spacecube



■MUSIC DIVER





専用スティックを使ってプレイする音楽体感演奏ゲーム。スティックを使った直感的なプレイが可能で、楽器を演奏しているような演奏臨場感が楽しめます。自分好みに楽曲の譜面を創りプレイヤー間で共有できる「クリエイトダイブ」により、同じ楽曲でも一味違った演奏感が体験できます。

会場では、試遊体験をされた方へ「タイトー音ゲー部」のテーマ曲「テッテーテレ!ゲーミングデイズ!」が収録されたカード型の音楽メディア「SONOCA」をプレゼントいたします。

稼働時期:好評稼働中

権利表記:(C) TAITO CORPORATION 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

MUSIC DIVER 公式サイト:https://musicdiver.jp/



■CANDY RIVER





ハンドルを握りペダルを漕いでボールの川を突き進む室内で安心安全に冒険気分が味わえるカーニバル体感ゲーム。チェックポイントの設定によりやり込み要素も付加し、幅広い年齢層で楽しめます。

稼働時期:2023年予定

権利表記:(C) TKM JAPAN, All rights reserved.



【イベント 紹介】(2023年2月11日(土)実施内容)







