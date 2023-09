[株式会社モブキャストホールディングス]

株式会社モブキャストホールディングス(本社:東京都港区、代表取締役CEO 藪考樹)の子会社である株式会社X-VERSE(本社:東京都港区、代表取締役:阪野哲)とextra mile株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:玉手栄)は、配信中のスマートフォン向けゲーム『炎炎ノ消防隊 炎舞ノ章』において150万ダウンロードを突破しましたことを、お知らせいたします。これを記念して「150万ダウンロード記念キャンペーン」を開催することをお知らせいたします。





150万ダウンロード記念キャンペーン開催決定







<キャンペーン概要>

このたび『炎炎ノ消防隊 炎舞ノ章』は150万ダウンロードを突破したことを記念して、ゲーム内で様々なキャンペーンを開催いたします。



期間中は150万ダウンロードを記念して、毎日1回の無料召集、大炎舞祭限定キャラクターが1体確定で手に入る特別な召集、ログインボーナスなど様々なキャンペーンを開催いたします。



キャンペーン開催期間:2023年9月1日(金)13:00(予定)より 9月30日(土)12:59終了予定





記念召集









期間中、毎日1回無料で引くことができる「記念召集」を開催決定!

この召集では、 [★3【天空の騎士】アーサー・ボイル]や[★3【アドラバースト】森羅 日下部]等の大炎舞祭限定キャラクターや、大炎舞祭限定キャラクターとのリンクボーナスがある [★3スキルカード【騎士王の降臨】]や[★3スキルカード【ひたすらに速く】]なども出現します。



開催期間:2023年9月1日(金)13:00(予定)より 9月15日(火)12:59終了予定







有償石で引くことができる、1人1回限り10連召集を開催!

この召集では、以下の大炎舞祭限定キャラクターのいずれか1体が排出確定!



[★3【天空の騎士】アーサー・ボイル]

[★3【熱血神父】烈火 星宮]

[★3【アドラバースト】森羅 日下部]

[★3【緋色の猫炎尾】環 古達]

[★3【第7特殊消防隊】新門 紅丸]

[★3【炎を操る魔女】茉希 尾瀬]



開催期間:2023年9月1日(金)13:00(予定)より 9月30日(土)12:59終了予定





ゲーム内キャンペーン多数開催





ゲーム内で様々なお得なキャンペーンを開催致します。







期間中にログインすると、150万記念メダルが最大150枚手に入ります。

手に入れたメダルで「アドラジェム(無償)」や「★2以上確定召集チケット」、「魂の欠片」など様々なアイテムと交換しよう!



開催期間:2023年9月1日(金)13:00(予定)より 9月30日(土)12:59終了予定





各属性のキャラクター育成素材が手に入るネザーゲートの鍵で解放可能な全クエストを、毎日1回無料解放!

期間中は属性問わずに育成しやすい期間なので、この機会に様々な属性のキャラクターを育成しよう!



また、キャラクターの覚醒に必要な「魂の欠片」が入手可能なクエストである「ソウルクエスト」は普段の挑戦回数が1回のところ、期間中は挑戦回数を1回追加して2回挑戦できるようになります。

キャラクターの覚醒に近づくチャンスなので是非挑戦しよう!



開催期間:2023年9月15日(金)13:00(予定)より 10月2日(土)12:59終了予定





アプリ概要





<タイトル>

『炎炎ノ消防隊 炎舞ノ章』



<対応端末>

・対応OS iOS 13.0 以降 / Android 7.0 以降



<対応プラットフォーム>

・App Store、GooglePlay Store、DMM.GAMES



<ゲーム公式Twitter>

・URL:https://twitter.com/fireforce_game (@fireforce_game)



<ゲーム公式サイト>

スマートフォン版

・URL:https://fireforce-game.jp

DMMGAMES/PC版

・URL:https://dmg.fireforce-game.jp/



ゲームテーマソング





アーティスト・楽曲:Mrs. GREEN APPLE「延々」

(2022.7.8 RELEASE Mini Album 「Unity」収録)

公式サイト: https://mrsgreenapple.com



『炎炎ノ消防隊』とは





何の変哲もない人が突如燃え出し、炎を操る怪物“焰ビト”となって、破壊の限りを尽くす“人体発火現象”。その炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊の活躍を描いた作品。とある理由から“悪魔”と呼ばれる、新入隊員の少年・シンラは、“ヒーロー”を目指し、仲間たちと共に、“焰ビト”との戦いの日々に身を投じる。



■コピーライト表記

(C) 大久保篤・講談社/特殊消防隊動画広報課

(C) X-VERSE Inc. (C)extra mile Inc.



会社概要





【株式会社X-VERSE(※旧社名:株式会社モブキャストゲームス)】

IP 関連のビジネススキーム構築力、ソーシャルゲームでの実績、コンテンツ想像力の3つを強みに、メタバース・Web3.0 時代に受容される新時代のIP創出を推進いたします。

名 称:株式会社X-VERSE( https://x-verse.co.jp/ja/ )

代 表:代表取締役 阪野 哲

設 立:2018 年2 月15 日

所 在 地:東京都港区六本木6-8-10 STEP 六本木 4 階



【株式会社モブキャストホールディングス】

名 称:株式会社モブキャストホールディングス( https://mobcast.co.jp/ )

代 表:代表取締役 CEO 藪 考樹

設 立:2004 年 3 月 26 日

所 在 地:東京都港区六本木 6-8-10 STEP 六本木 4 階



【extra mile株式会社】

国内外に人気のIPによるスマートフォン向けソーシャルゲームを、企画・開発・運営までワンストップで手掛け、世の中をもっと楽しくもっと素敵にする、あっと驚く新しいエンタメを届けることに全力で取り組んでいます。

名 称:extra mile株式会社

所 在 地:東京都港区六本木5-2-1

設 立:2020年7月1日

代 表:代表取締役 玉手栄



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/02-17:46)