10/28(土)G大阪戦をセレッソ大阪トップパートナーのヤンマーホールディングス株式会社によるヤンマー #Football is our engine サポーティングマッチとして実施し、ゲストとしてセレッソ大阪公認セレ男のローランド様のご来場が決定いたしました!

事前YouTubeコラボをはじめ、試合当日はスタジアム場外のWAKUWAKUステージでのトークショーやレフェリーエスコートなどを実施いただきます。



※公認セレ男(セレオ)とは

セレッソ大阪が公認した、「セレッソ大阪」を熱く応援する男性サポーター。 サッカー好きはもちろん、サッカーに興味のない層にも幅広くセレッソ大阪の魅力をPRする。



ローランド様からのコメント





「セレッソ大阪vsガンバ大阪という大注目の試合を、サポーターのみなさんと一緒にスタジアムで応援させていただくことになりました。『公認セレ男』として、この日を熱く盛り上げていきたいと思います。みんなで盛り上がりましょう!」



対象試合





10月28日(土) 14:00キックオフ(ヨドコウ桜スタジアム)

2023明治安田生命J1リーグ 第31節

セレッソ大阪 vs ガンバ大阪



実施事項





・セレッソ大阪YouTubeチャンネルの事前スペシャルコンテンツにご出演



・WAKUWAKUステージでのトークショー



・レフェリーエスコート





※予告なく変更になる可能性がございます

※詳細はセレッソ大阪公式ホームページをご覧ください



当日の試合情報





こちら:https://x.gd/SmwXH





ローランド様、公認セレ男としての主な活動実績





ローランド様には2019シーズンに初めてホームゲームにご来場いただき、翌2020シーズン公認セレ男に就任後様々な活動を行っていただいております。

・試合来場(2020、2021、2022)

・ファン感謝デー、サポーター感謝デーオンラインでの参加、来場

・「CEREZO×ROLANDコラボグッズ」販売

※コラボグッズの売り上げの一部を「桜スタジアム建設募金」へご寄付いただきました

・試合、イベント告知メッセージ動画ご出演

・セレッソ大阪公式YouTubeチャンネル出演 など

<2020年 公認セレ男就任式の様子>



<2022年 ガンバ大阪戦ご来場時 レフェリーエスコートとコイントス実施>



<2023 サポーター感謝Day 参加の様子>





