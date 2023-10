[株式会社massenext]

独自の生き方や音楽性を追求したいと叫ぶロックナンバー



音楽エージェントサイト「ZULA(読み:ズーラ、https://zula.jp/)」を運営する株式会社massenext(東京都港区)は、大人気ロックバンド・MY FIRST STORYの12ヶ月連続リリースの第9弾となる新曲『i don’t wanna be』を9月30日(土)0時より配信をスタートした。『i don’t wanna be』は各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。









Vo.Hiroの圧倒的なハイトーンボイスを始め、世界観を体現するバリエーション豊かなサウンドで、ラウドロックからバラードまで楽曲の幅広さを示し、日本を代表するロックバンドへと成長を遂げたMY FIRST STORY。デビュー10周年の2022年には、自身初のベストアルバム『X』のリリースやライブハウスツアーを10公演、ホールツアーを11公演、ツアーファイナルの横浜アリーナ公演まで全国各地で全22公演のツアーを完遂した。



現代のロックシーンを彩る孤高のバンドへと躍進し、2023年は、7年振りの47都道府県ツアー「MY FIRST STORY -THE TWO-」を開催しているほか、11月14日には東京ドームでMY FIRST STORYとONE OK ROCKの対バンライブの開催が決定。実兄のTakaと夢のライブ共演が実現することから、それぞれのファンのみならず多くのリスナーからも注目を集めている。



楽曲においては、2年前の2021年にリリースした「I'm a mess」がTikTokのユーザーが作成したMAD動画をきっかけにバイラルヒットを起こし、ビルボードストリーミングソングス最高位となる5位にチャートインするなど話題沸騰中だ。



さらなる勢いに乗るマイファスは、2023年、自身初の12ヶ月連続配信リリースに挑戦している。待望の第9弾となる新曲タイトルは『i don’t wanna be』。変わり映えのないモノ・コトに一石を投じるようなロックナンバーだ。



「変わらない未来を変えたくて 一人 争い続け 叫んで 何処かに辿り着ける時間まで」とリリックに表現されているように、これまでと同じ、誰かと同じであることではなく、何者にも染まらない独自の生き方や音楽性を追求したいという強い想いを感じ取れる楽曲に仕上がっている。

ハードなサウンドから、Vo.Hiroが心に宿る言葉を絞り出すように小気味よく歌い始め、何度も「i don't wanna be」とシャウトする楽曲は、リスナーの耳に残るだろう。



さらなる高みを目指して精力的に活動するマイファスが、どんな表現をしていくのか今後も注目してほしい。



楽曲情報







タイトル :i don’t wanna be

アーティスト:MY FIRST STORY

作詞:Hiro

作曲:Hiro

配信開始日:2023年9月30日(土)

配信サービス:https://zula.lnk.to/DQNVdoZL



<12ヶ月連続リリース>

第1弾シングル

タイトル : 二十億光年の恋

配信サービス:https://zula.lnk.to/C9r7GyZL



第2弾シングル

タイトル : Listen

配信サービス:https://zula.lnk.to/dNsplAZL



第3弾シングル

タイトル : ハルジオン

配信サービス:https://zula.lnk.to/1G1i1PZL



第4弾シングル

タイトル : アンビシャス

配信サービス:https://zula.lnk.to/oKzuS1ZL



第5弾シングル

タイトル : 東京ミッドナイト

配信サービス:https://zula.lnk.to/gfckvhZL



第6弾シングル(Vo.Hiro フィーチャリング)

タイトル : あいるびーばっく feat. Hiro from MY FIRST STORY

配信サービス:https://zula.lnk.to/sMgpiVZL



第7弾シングル

タイトル :メリーゴーランド

配信サービス:https://zula.lnk.to/zaeo6EZL



第8弾シングル

タイトル :CRAZY BEAUTIFUL NIGHT

配信サービス:https://zula.lnk.to/B10a25ZL



MY FIRST STORY -Profile-







Kid'z(Dr.) / Hiro(Vo.) / Nob(Ba.) / Teru(Gu.) (L→R)



2011年夏、東京渋谷で結成。

2012年4月に1stフルアルバム「MY FIRST STORY」でデビュー以降、確かな楽曲、ライブパフォーマンスが話題を呼び、全国の大型フェス出演や海外アーティストとの共演も数多く務め、着実に実力を付けた。その後も、精力的にライブを行っており、2021年3月「STORYTELLER TOUR 2021」を開催。FINAL公演はMY FIRST STORYが結成された渋谷で、初の都内ホール公演(LINE CUBE SHIBUYA)が行われた。7月に「MY FISRT STORY TOUR 2021」、11月に「We promise, 4 you once again Tour 2021」を行い、さらにTOUR FINALとして2022年2月には5年ぶりとなる日本武道館公演を開催した。

そしてデビュー10周年を迎えた2022年、「MY FIRST STORY TOUR 2022」で全国22公演を回った。



絶えず進化を遂げる孤高のロックバンド

MY FIRST STORYの躍進を見逃すわけにはいかないだろう。



MY FIRST STORY Official Website

https://myfirststory.net



Streaming

https://lnk.to/myfirststory_



Twitter

https://twitter.com/MyFirstStory_of



Instagram

https://www.instagram.com/myfirststoryofficial/



YouTube

https://www.youtube.com/c/MYFIRSTSTORYOfficialYouTubeChannel



