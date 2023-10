[株式会社 アメージング]





株式会社アメージング(本社:大阪府浪速区、代表取締役:丸永克己)がプロデュース・マネジメントを行うプロ e スポーツチーム「Team IBIS」が、2023年10月1日にチーム始動1周年を迎えました。

これを記念し、PUBG:BATTLEGROUNDS公式パートナーである「にごんご」や、FORTNITE部門に所属しているSmaak選手の実の弟である「ばぶっち」を新メンバーとして迎え入れます。

また、ユニフォームや HPのデザインを一新し、プロ e スポーツチームとして更なる飛躍を目指します。

・新公式サイト:https://ibis-esports.jp/

・公式X:https://twitter.com/TeamIBIS_





新メンバー





「Welcome to Team IBIS」





・にごんご





ストリーマー部門に加入。

PUBG:BATTLEGROUNDS公式パートナーを務めるにごんごは、PUBGやPUBG:Mobileを中心とした配信活動の傍ら、公式を含めた様々なイベントに出演。



また、元教師という経歴を持ち、2023年6月には大阪eゲームズ高等学院のアンバサダーに就任するなど、幅を広げて活動しています。



部門名:ストリーマー

背番号:25

年齢:非公開

誕生日:2月1日

出身地:関西

ひとこと:

「教員経験がきっかけでIBISと出会い加入しました!

PC・モバイル・家庭用ゲーム機など幅広いジャンルのゲームをプレイしていて、ほぼ毎日真面目に楽しく配信しています。

めっちゃ喋ります!ぜひ配信覗きにきてください」



PUBG: BATTLEGROUNDS公式パートナー

大阪eゲームズ高等学院アンバサダー





・ばぶっち





Fortnite部門に加入。

ばぶっちはIBISの運営するアカデミーチーム「IBIS ACADEMY」の選手として2023年3月から活動開始。

実の兄であるIBIS Fortnite部門のSmaakと共にデュオを結成し、FNCSでのグランドファイナル出場に向けて日々練習に励んでいました。

直近の公式大会「デュオキャッシュカップ」では、Smaakと共に決勝へ進出し、リアル兄弟でのデュオとしての快挙を達成。

確実に実力を伸ばしており、直近実績と本人のプロ意識の高さを鑑み、アカデミーからの昇格としてこの度Team IBISに迎え入れます。



部門名:Fortnite

背番号:46

年齢:14歳

誕生日:9月17日

出身地:群馬県

ひとこと:

「もっと上位に行けるように頑張るので応援よろしくお願いします!」



新公式サイト





URL:https://ibis-esports.jp/



「発信」を徹底し、想いを伝える

チームの活動や選手の情報、パートナー企業との活動がより分かりやすくなるようなレイアウトにいたしました。

IBISの活動方針である、「強さ」「教育への貢献」「コミュニティ密着」をわかりやすく積極的に発信していきます。





特にNEWS欄のトップには、株式会社アメージング公式生放送のコーナー『IBIS NEWS LINE』と『大阪eゲームズ高等学院通信』を掲載。

日々のIBIS、大阪eゲームズ高等学院での活動を番組風に分かりやすく視聴する事ができます。ぜひご覧ください。







新ユニフォーム





「飛翔」をイメージしたデザイン

日本の国旗である赤と白がモチーフである「トキ(=ibis)」が世界へ羽ばたいていくように、Team IBISも日本、そして世界で活躍するチームへ今後も飛翔し続けるという想いでデザインしました。



背番号には各メンバーの想い出の数字や好きな数字を設定。一人ひとりにとって特別なユニフォームとなります。







プレゼントキャンペーン開催





IBISの始動1周年を記念し、上新電機株式会社様とプレゼントキャンペーンを併催いたします。



『Joshin×IBIS IBIS始動1周年記念キャンペーン』

日 時:2023年10月1日~10月31日 23時59分迄

景 品:

1.にごんご賞

Razer Barracuda X PUBG: BATTLEGROUNDS Edition ×1名様

2.ばぶっち賞

SteelSeries Apex Pro Mini JP ×1名様

3.IBIS賞

スーパーカップ1.5倍 しょうゆラーメン(1ケース12個入)×3名

詳 細:Team IBIS公式X(@TeamIBIS_)

https://twitter.com/TeamIBIS_





パートナー・スポンサー企業の募集





Team IBISでは、チーム活動にご支援いただけるパートナー・スポンサー様を募集しております。

大阪なんばを拠点に、関西からeスポーツを盛り上げるため日々活動しております。

選手の実績を含め、大阪eゲームズ高等学院での活動や、eスポーツを用いた様々な企画などをご紹介させていただきます。

ご興味をお持ちいただきましたら、公式HPよりお問い合わせください。

公式HP:https://ibis-esports.jp/contact/



プロeスポーツチーム「IBIS」とは





株式会社アメージング(本社:大阪府浪速区、代表取締役:丸永克己)がプロデュース・マネジメントを行うプロeスポーツチームです。「esportsにおける革命」をテーマに国内外問わず、様々なesportsシーンで躍動するという意思を込めてネーミングされました。

IBIS所属の選手はプロeスポーツ選手としての基本的な活動を行う他、イベントの企画・運営、所属メンバーをインフルエンサー・アンバサダーとした広報宣伝企画などのご提供が可能です。



特筆すべきは 「大阪eゲームズ高等学院」の講師や部活動の特別指導者としてIBISの選手、ストリーマーが担当している点です。

※「大阪eゲームズ高等学院」は株式会社アメージングが2022年4月に大阪なんばを拠点に開校したesportsやゲーム制作などのノウハウを、現場で活躍するプロや開発者から総合的に学べる高校卒業資格取得可能な学校です







▼Team IBISメンバー

<Fortnite部門>

Smaak(@smaak_gg)

ばぶっち(@Super_BAB_88)



<Streamer部門>

うさみん(@usamimiUOxOU)

あくらす(@Aclqssz)

くろくろ(@uyutaso_on)

にごんご(@nigongo25)



▼株式会社 アメージングについて





2002年創業、『新鮮な驚きを与え、新しい価値観を創造する』をモットーに“あっ!”と言わせるゲームが作りたいという素直な気持ちでサービスに取り組んでいます。

・コーポレートサイト:https://www.amazing-game.co.jp/

・コンテンツ紹介サイト:https://amajor6.net/

・公式X「あめこ☆電子の妖精」:https://twitter.com/Amajor6



<権利表記>

(C) Team IBIS

(C) amazing Inc.



以上



