株式会社ネクソンは、新作共闘RPG『テイルズウィーバー:SecondRun』の正式サービス開始日が、2022年11月21日(月)に決定いたしましたことをお知らせいたします。







バーチャルワールドの制作及び運用を行う株式会社ネクソン(本社:東京都港区、代表取締役社長:Owen Mahoney/オーウェン・マホニー、東証:3659、以下 ネクソン)は、iOS/Android向け新作共闘RPG『テイルズウィーバー:SecondRun』の正式サービス開始日が、2022年11月21日(月)に決定いたしましたことをお知らせいたします。



なお、本作の事前登録者数は50万人を突破し、事前登録キャンペーンの全特典のプレゼントも決定いたしました。

これに伴い、新たに100万人達成までの報酬も追加いたしました。



また、事前登録キャンペーンに加えて、Amazonギフトカードや特製アクリルスタンドが当たる2つのTwitterキャンペーンも開催しております。



各キャンペーンの概要は、下記をご覧ください。







事前登録50万人を達成!100万人までの特典を追加





おかげさまで、『テイルズウィーバー:SecondRun』の事前登録者数が累計50万人を突破し、すべての特典のプレゼントが決定いたしました!

さらに、50万人突破の感謝を込めて、事前登録者数100万人までの特典追加も決定いたしました。

まだ事前登録がお済みでない方は、この機会にぜひご登録いただき、100万人達成記念の限定足跡アバターをゲットしましょう!



<事前登録特典>



[達成] 10万人:伝承石×600個、 限定スタンプ

[達成] 20万人:限定アバター×5点、 応急ポーション×50個

[達成] 30万人:伝承石×900個、 100,000 SEED(ゲーム内財貨)

[達成] 40万人:伝承石×1,500個、 SR武器ランダムボックス、SR防具ランダムボックス

[達成] 50万人:事前登録限定SSR武器交換ボックス

60万人:伝承石×500個、 経験値ポーション(中)×5個

70万人:伝承石×500個、 経験値ポーション(中)×5個

80万人:伝承石×500個、 経験値ポーション(中)×5個

90万人:伝承石×500個、 経験値ポーション(中)×5個

100万人:伝承石×1,000個、 限定足跡アバター



<事前登録方法>

1. 事前登録サイトにて、メールアドレスを登録する。

https://mobile.nexon.co.jp/talesweaversr/preregistration/



2. 公式Twitterアカウント(@TWSR_nexon)をフォローする。

https://twitter.com/TWSR_nexon



3. 公式 LINE アカウントを友だちに追加する。

https://page.line.me/796plwla



4. 下記のアプリストアで事前登録する。

・App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1565272179

・Google Play ストア:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexon.talesm.jp







事前登録者数連動!突破記念キャンペーン開催中







事前登録者数の目標突破を記念して、Amazonギフトカード 1,000円分をプレゼントするリツイート(RT)キャンペーンが開催中です。

事前登録者数に連動して合計当選者数がアップし、現在、50万人突破までの第1弾~第3弾キャンペーンで、合計90名様へのプレゼントが決定しております。

事前登録者数に応じて、第4弾以降のキャンペーンも予定していますので、たくさんの皆様の事前登録ならびにキャンペーンへのご参加をお待ちしております!



<応募締切>

後日、公式アカウントより応募受付終了のご案内をツイートいたします。



<参加方法>

1. 『テイルズウィーバー:SecondRun』の公式Twitterアカウント(https://twitter.com/TWSR_nexon )をフォローします。

2. 下記のキャンペーン対象ツイートをリツイート(RT)します。

(第1弾~第3弾それぞれにご応募いただけます。)



[対象ツイート]

・第1弾 10万人突破: https://twitter.com/TWSR_nexon/status/1585244195291561985

・第2弾 30万人突破: https://twitter.com/TWSR_nexon/status/1587038541892055040

・第3弾 50万人突破: https://twitter.com/TWSR_nexon/status/1589548209701113856



<賞品> Amazonギフトカード 1,000円分

■当選人数 第1弾分 …10名様

第2弾分 …30名様

第3弾分 …50名様







フォロワーステップアップキャンペーン







『テイルズウィーバー:SecondRun』の公式Twitterアカウント(@TWSR_nexon)のフォロワーの皆様の中から抽選で、ゲーム内に登場するキャラクター「エルデ」のアクリルスタンドをプレゼントするキャンペーンも開催中です。

フォロワー数に応じてプレゼントの当選人数もアップいたしますので、ぜひ公式Twitterをフォローの上、対象ツイートをリツイート(RT)してキャンペーンにご参加ください!



<開催期間> ~ 正式サービス開始まで



<参加方法>

1. 『テイルズウィーバー:SecondRun』の公式Twitterアカウント(https://twitter.com/TWSR_nexon )をフォローします。

2. 下記のキャンペーン対象ツイートをリツイート(RT)します。



対象ツイート: https://twitter.com/TWSR_nexon/status/1581977382663385089



<賞品> 「エルデ」アクリルスタンド

■当選人数

[達成] 50,000フォロワー突破 …5名様

75,000フォロワー突破 …7名様

100,000フォロワー突破 …10名様



[キャンペーン注意事項]

※各キャンペーンの当選者には、本キャンペーン期間終了後に公式Twitterより、ダイレクトメッセージ(DM)でお知らせいたしますので、応募後もフォローを外さないようご注意ください。

※Twitterの公開設定を必ず“公開”にした状態でご参加ください。また、キャンペーン期間中に公式アカウントのフォローを解除した場合、対象リツイートを取り消した場合は、応募とみなされませんのでご注意ください。







『テイルズウィーバー:SecondRun』について





『テイルズウィーバー:SecondRun』は、日本でのサービス開始18年を迎えたPC版『テイルズウィーバー』のコンテンツやグラフィック、ストーリーに、新たな戦闘要素やストーリーを追加し、ビジュアルやサウンドにもさらなるパワーアップ要素を加えた、新装版『テイルズウィーバー』です。

PC版『テイルズウィーバー』を遊んでいただいたことのある方にはもちろん、これまで『テイルズウィーバー』を遊んだことのない方にも新鮮に楽しんでいただける作品です。



・戦闘の新要素「スキル」、「共闘」

PC版『テイルズウィーバー』の戦闘を進化させ、スマホでも手軽にお楽しみいただける、「共闘」システムを実装。パーティを結成しての共闘のほか、他プレイヤーが挑戦中のボスに乱入するなどの遊び方も可能です。

また、本作の戦闘では5種類の「スキル」を獲得・装備することができ、繰り出す順序や組み合わせによって、より効率的に戦闘を進めることが可能です。中でもド派手なエフェクトやカットイン演出による「フィニッシュ」スキルは必見です。



・キャラストーリーやパラレルストーリーを新規追加

PC版『テイルズウィーバー』では語られていない、プレイアブルキャラクターやNPC、モンスターについてさらに深く知ることができるサブストーリーを新たに追加しています。また、定期的に開催予定の期間限定イベントでは、『テイルズウィーバー』の外伝に当たるストーリーや、メインストーリーとは異なる時間軸・状況下で発生するパラレルストーリーなどもお楽しみいただける予定です。



・パワーアップしたグラフィックとコンテンツ

小説「ルーンの子供たち」を原作としたメインストーリーや、キャラクターの行動・会話によって物語が進行していくシステムはそのままに、各種グラフィックおよびサウンドのリマスターを行い、さらにリッチなグラフィックとサウンドをお楽しみいただけます。さらに、PC版『テイルズウィーバー』では非搭載のキャラクターボイスを実装。メインストーリーは、堀江 瞬さん(ルシアン役)、石川界人さん(ボリス役)、石原夏織さん(ティチエル役)、伊瀬茉莉也さん(ミラ役)らの豪華声優陣によるフルボイスでお楽しみいただけます。



※画面は開発中のものです。



【タイトル概要】

◇タイトル名:テイルズウィーバー:SecondRun

◇料金体系:基本プレイ無料(アイテム課金制)

◇提供プラットフォーム:App Store、Google Play(予定)

◇推奨環境:iOS 11.0以上/Android OS 7.0以上(予定)

◇公式サイト:https://mobile.nexon.co.jp/talesweaversr/preregistration/

◇公式Twitter:https://twitter.com/TWSR_nexon

◇公式LINE:https://page.line.me/796plwla

◇公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnqTQX_9qkT3j8K9r7QY3Nw

◇著作権表記:

(C) 2002 NEXON Korea Corporation & NEXON Co., LTD All Rights Reserved.







株式会社ネクソン https://company.nexon.co.jp/





1994年に創業したネクソン(本社所在地:東京都港区)は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、2015年にJPX日経インデックス400、2017年には日経株価指数300の構成銘柄に採用されました。また、2020年には日経平均株価を構成する225銘柄にも採用されました。現在では、代表的なシリーズ作である『メイプルストーリー』、『カートライダー』、『アラド戦記』をはじめとする45を超えるゲームを、モバイル端末など様々なプラットフォーム向けに190を超える国と地域でサービス展開しています。2021年、ネクソンはスウェーデン・ストックホルムを拠点とし、グローバル配信に向けて複数のプロジェクトを開発中のEmbark Studios ABを完全子会社化しました。



