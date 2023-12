[株式会社バリューデザイン]

アララ株式会社(証券コード:4015)の子会社である株式会社バリューデザイン(本社:東京都中央区、代表取締役社長:林 秀治、以下「バリューデザイン」)は、NTTアーバンソリューションズ株式会社(以下NTTアーバンソリューションズ)、NTTコミュニケーションズ株式会社(以下NTT Com)、NTTコムウェア株式会社(以下NTTコムウェア)、株式会社NTT QONOQ(以下NTTコノキュー)の4社が12/1-12/25まで品川港南エリアで実施する「XR※1を活用した新たな体験創出及び限定ポイントの活用による回遊性向上を目的とした取り組み」において提供する専用アプリにクラウド型独自 Pay(ハウス電子マネー)発行サービス「Value Card」が採用されたことを発表いたします。







バリューデザインは、飲食や小売など店舗ビジネスを展開する法人向けに、自店舗の顧客データを溜め、店舗の再来店を促進するキャッシュレス決済サービス「独自 Pay」を軸とした複数のサービスを展開しており、現在、全国約11.7万店舗以上に導入いただいています。決済機能だけでなく、ポイント機能も物理カード・アプリを問わず、多くの企業でご利用いただいており、本取り組みにおいてもポイント機能が採用されています。



今回、バリューデザインのサービスを採用したNTTアーバンソリューションズ、NTT Com、NTTコムウェア、NTTコノキューの4社による「XRを活用した新たな体験創出及び限定ポイントの活用による回遊性向上を目的とした取り組み」は、品川港南エリア内の魅力の再発見や賑わい創出を図ることを目的に品川シーズンテラスにて実施するイルミネーションイベントに合わせ実施されます。



バリューデザインが提供するポイント機能は、イベント専用アプリ「品川イルミネーション2023 with XR City」に採用されています。イベント参加者が品川港南エリア全6スポットに隠されたXRコンテンツを見つけると、アプリに限定ポイントを付与。イベント参加者は、獲得したポイントを品川シーズンテラスにある店舗※2で利用できます。



バリューデザインでは、これからも「独自 Pay」を中心に、店舗だけでなく、再来店促進や効率化・工数削減、利用者の利便性向上を目指し、地域通貨や施設入場券としての利用などへの応用にも取り組んでまいります。



■「品川イルミネーション2023 with XR City」アプリについて

詳細ページ:https://sub1.connected-pf.com/a01/

利用料:無料



■「品川イルミネーション2023 with XR City」の概要

名称:品川イルミネーション2023 with XR City

開催日時:2023年12月1日(金)~12月25日(月) XRコンテンツ体験可能時間:10:00~20:00

イベント詳細URL:https://sst-am.com/event/8492.html

参加費:無料

主催:品川シーズンテラス株式会社

共催:NTTアーバンソリューションズ、NTT Com、NTTコノキュー

XRスポット:

1.品川駅東口駅前広場

2.NTT品川ツインズ前広場

3.THE CAMPUS

4.品川シーズンテラス 大階段

5.品川シーズンテラス イベント広場

6.高浜運河



<株式会社バリューデザイン 会社概要>

会社名:株式会社バリューデザイン (アララ株式会社の100%子会社)

所在地:東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン14階

URL:https://www.valuedesign.jp/

設立:2006年7月

代表者:代表取締役社長 林 秀治

事業内容:キャッシュレス決済とマーケティングを組み合わせた以下の独自Payサービスを提供しています。

・クラウド型の独自ブランド電子マネー発行サービス『Value Card』『アララ キャッシュレス』

・独自Pay機能を搭載した店舗オリジナルアプリ『Value Wallet』

・主要なQRコード決済サービスへの接続に対応『Value Gateway』

・独自Payの導入効果を高めることに特化した、SaaS型のデジタルマーケティングツール『Value Insight』

・メールやSNS等を通じて簡単に送れる、デジタルギフトサービス『Value Gift』



※1:XRとは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)といった先端技術の総称です。

※2:対象店舗は、「品川イルミネーション2023 with XR City」のサイト(https://sst-am.com/event/8492.html)を参照ください。

*プレスリリースに掲載されている内容、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。



