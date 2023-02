[Uzabase]

ユーザベースグループの株式会社ニューズピックス(以下、NewsPicks)は、2023年2月16日から3月31日までを「国際女性デー月間」とし、「はたらく私のカラダとキャリア」をテーマに、オフラインイベントからレギュラー番組配信、他社とのコラボレーションまで、幅広くコンテンツを提供しています。







この企画は、女性のキャリアに寄り添いエンパワーする「NewsPicks for WE」プロジェクトの一環です。

女性がライフステージの変化とキャリア構築においても、多様な選択肢を持つことを支援できるようなコンテンツの発信を、NewsPicksの記事や番組、イベント、コミュニティ、プロピッカーコメントを通じて強化します。





実施背景:

「NewsPicks for WE」ではこれまで、女性の働き方やキャリア構築を支援するためのコンテンツ発信や、次世代の女性リーダーを育成するゼミの提供をしてきました。また、女性当事者だけでなく、マネジメント/キャリアスポンサー層、人事、D&I担当の方々も対象に情報発信をすることで、女性の働く環境の改善および女性管理職層の比率向上の必然性についての理解を促してきました。

そのなかで、女性が働き、キャリアを構築していくためには、結婚、妊娠・出産や子育てなどのライフステージの変化や、生理・更年期などのヘルスケア課題なども大きな影響を与えている点が浮き彫りとなり、2023年の国際女性デーでは「はたらく私のカラダとキャリア」をテーマに特集し、発信を強化するに至りました。



特集概要:

2023年2月16日から3月31日まで「はたらく私のカラダとキャリア」をテーマに、オフラインイベントからレギュラー番組配信、他社とのコラボレーションまで、幅広くコンテンツを提供します。

ぜひご覧いただき、SNS等で「#私のキャリアハードル」というハッシュタグをつけての投稿・周知にご協力ください。









https://newspicks.com/news/8117761







https://newspicks.com/news/8061788













代表取締役Co-CEO 稲垣裕介のコメント

今年も国際女性デーに合わせ、NewsPicks for WEとして情報発信を強化して参ります。

2023年、日本を含めた世界全体で感染症対策が緩和されていく中で、改めて日々の生活や働き方が変わっていくことを感じています。

NewsPicksとして、各国の発信がどのように変化していくのか、それに対応してそれぞれの企業がどのように対応していくのか、そこで働く個々人の働き方にどんなロールモデルが生まれていくのか、そういったビジネスパーソンにとって必要な情報をスピーディに届けていきたいです。

女性の働き方やキャリアにも大きな変化が生まれていくこの機会に、今回の特集をタイムリーにお届けすることで、少しでも働く女性の方々に寄り添い、エンパワーすることをご支援できたら嬉しいです。



NewsPicks for WE 編集長 川口あいのコメント

ライフイベントによる環境の変化やヘルスケアの課題などが、女性のキャリアに大きな影響を与えているのは言うまでもありません。生理で仕事のパフォーマンスが低下する女性や、更年期で昇進を辞退する女性は少なくはなく、妊活や不妊治療と仕事の両立に悩む方、産んでからの仕事復帰と子育てのバランスに苦労する方、様々なライフ側の事情によりキャリアを断念せざるを得ない方、それぞれにとっての「ワークとライフ」の壁があります。

今回の特集を機に、そうした課題を共有し、個人として、また、組織やマネジメント側として何ができるか。当事者を含めたさまざまな立場の方々と議論し、コンテンツとして情報発信していきます。



NewsPicks for WE 代表 佐藤裕美のコメント

人的資本経営の重要性から、経営戦略としてダイバーシティ&インクルージョンに注力されている経営者・マネジメント層の方も多いのではないでしょうか。一人一人の個人が能力を発揮するためには、心身ともにヘルシーに働く環境が大切だと考えます。性別に関わらず、みんなでこの課題の「具体」を知るところから始めたいと思います。





会社概要

株式会社ニューズピックス / NewsPicks, Inc.

設立:2015年4月1日

代表者: 稲垣裕介 / 佐久間衡

所在地:〒100-0005 東京都 千代田区 丸の内2-5-2 三菱ビル

https://corp.newspicks.com/

※ニューズピックスは、株式会社ユーザベースのグループ企業です。



お問い合わせ

株式会社ユーザベース(PR担当)

https://www.uzabase.com/contact/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/28-17:45)