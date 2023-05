[ヴェレダ・ジャパン]

「ヴェレダ ホワイトバーチボディカッサセット」で、サッと気軽にながしケア!



ヴェレダからマッサージでカラダを巡らせる"ホワイトバーチ ボディオイル"と様々なマッサージが簡単にできる"木製ボディカッサ"のセット「ホワイトバーチ ボディカッサセット」が5/12から数量限定で、全国新発売いたしました。





発売に伴いサッと気軽にながしケアが叶うHOW TO MASSAGE MOVIEを、ヴェレダ・ジャパン公式youtube

チャンネルにて公開いたしました。

二の腕やお腹・脚など、気になる部位別にカッサを使ったマッサージメソッドを動画で紹介しています。



肌表面をなめらかに流すのはもちろんのこと、押したりたたいたり様々な使い方を楽しめる"木製ボディカッサ"で

隙間時間に気軽にながしケアを楽しめます。

どうぞこの機会にご覧ください。





ホワイトバーチ ボディカッサセット HOW TO MASSAGE MOVIE





<ヴェレダ・ジャパン 公式 youtubeチャンネル>

https://www.youtube.com/@_weledajapan9601



●脚をスッキリながしケア!下半身マッサージ

長時間同じ姿勢でいるとき、足が疲れたとき、ボディカッサを効果的に使用して、 体をスッキリリフレッシュ!



●スッキリながしケア!二の腕マッサージ

気になる二の腕をボディカッサを使ってお手軽時短にケア。 お出かけ前やお風呂上りに、1分で出来る簡単マッサージをご紹介。





●スッキリながしケア!お腹まわりマッサージ

気になるお腹まわりをボディカッサを使ってお手軽時短にケア。







ヴェレダ ホワイトバーチ ボディカッサセット









発売日: 2023年5月12日(金)全国発売

先行予約:2023年4月28日(金)

ヴェレダ直営店舗・公式ECサイトにて先行予約開始。

公式ECサイト:https://www.weleda.jp/

価格:5,500円(税抜価格:5,000円)



【セット内容】

・ホワイトバーチ ボディオイル 100mL

・ボディカッサ

・下半身のながしケア メソッドリーフレット

・ボディカッサ置き(紙製)

















●ホワイトバーチ ボディオイル 100mL



グレープフルーツの香りがみずみずしいマッサージオイル。

腰、太もも、ヒップ、二の腕など、気になる部分をマッサージでもみほぐし、

引き締まったハリのある肌に整えます。ざらつきが気になる肌もなめらかに。



手のひらで温めてから塗布するとより浸透*2が良くなります。

入浴後など、肌が温まっている時のケアがお勧めです。 *2:角質層まで









●ヴェレダ ボディカッサ



伝統的なカッサを、肌にやさしい木製にアレンジ。

肌表面をなめらかに流すのはもちろんのこと、押したりたたいたり様々な

使い方を楽しめます。

サイズ:w195xH8cm



















■ヴェレダ 公式HP

https://www.weleda.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/29-18:46)