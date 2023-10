[株式会社ZOZO]

生成AI(GPT-4)を活用し、効率的に記事の英語翻訳を実施



株式会社ZOZO NEXT(本社:千葉県千葉市 代表取締役CEO:澤田宏太郎 以下、ZOZO NEXT)は、ZOZO NEXTが運営するファッション×テクノロジーの未来を創造するための情報を発信しているメディア「FASHION TECH NEWS」の英語版を10月19日(木)にリリースいたします。英語版の記事制作にあたっては、日本語版で制作した記事を生成AI(GPT-4)を活用して効率的に翻訳作業をおこないます。







FASHION TECH NEWSは、ZOZO NEXTが運営する、ファッション×テクノロジーの未来を創造するために、業界や先端技術の動向と歴史を探り、世界中に発信する情報メディアです。2018年の運用開始以来、ファッションの先端技術からブランドの歴史、ファッションがカルチャーに及ぼした影響など、7つのカテゴリに分けてファッションとテクノロジーの潮流を発信し続け、現在では約700本のファッションテックをテーマにした記事を公開しています。



この度、より多くの人にFASHION TECH NEWSのコンテンツをお届けするために、FASHION TECH NEWSの英語版をリリースいたします。リリース日時点では約60本の英語記事を公開し、2023年度中を目途にこれまで日本語で公開した約700本の記事の翻訳を完了し、公開する予定です。



なお、英語版の記事制作にあたっては、生成AI(GPT-4)を活用しています。日本語で制作した記事の翻訳作業を生成AIの大規模言語モデルを使用することで、効率的に英語版の記事制作をおこないます。また、生成AIで翻訳した記事は校正、校閲を通して、記事の品質を担保します。



FASHION TECH NEWSでは、この度の英語版のリリースをきっかけに、日本の「ファッション×テクノロジー」の情報を国内外のより多くの人に届けるだけでなく、海外の先進的な「ファッション×テクノロジー」情報をいち早く皆様にお届けできるよう取り組んでまいります。



<FASHION TECH NEWS英語版概要>

■URL:https://fashiontechnews.zozo.com/en

■リリース日:10月19日(木)



<FASHION TECH NEWSについて>

FASHION TECH NEWSは、ファッション×テクノロジーの未来を創造するために、業界や先端技術の動向と歴史を探り、世界中に発信するメディアです。ファッション×テクノロジーの「今」を伝えるだけでなく、「過去」から学び、衣服やファッション、そして私たちの身体環境の「未来」を考えていくための場、文化的土壌をインタラクティブに育むコミュニティを目指し、独自のコンテンツをお届けしていきます。

URL:https://fashiontechnews.zozo.com/

カテゴリ:RESEARCH、CULTURE、 PHILOSOPHY、BUSINESS、SERIES、FEATURES、PROJECTS



<株式会社ZOZO NEXTについて>

ZOZO NEXTは「Create the Future of Fashion and the NEXT Big Thing.」をミッションに掲げ、ファッション領域におけるユーザーの課題を想像しテクノロジーの力で解決することで、より多くの人がファッションを楽しめる世界の創造を目指しています。ファッションを数値化し、科学的に解明するための研究機関「ZOZO研究所」やファッションの未来に影響を与える6領域のテーマでZOZOグループの新規事業の創出を目的とする「MATRIX」などでR&Dをおこなっています。

株式会社ZOZO NEXT 公式サイト:https://zozonext.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/19-10:46)