THE BAWDIES × OKAMOTO’S SPLIT TOUR 2023 開催記念「ON STAGE」de トーク!&アコースティック!



待望のSPLIT TOURに向けて公開収録開催決定!THE BAWDIES × OKAMOTO’S





FM802のラジオ公開収録とあわせて、ライブハウスを舞台に、アーティストとDJが語り合うトークセッション企画「KARARIBA RADIO」。昨年の第1回にはゲストにフジファブリックの山内総一郎を迎え、FM802 DJ加藤真樹子と山内総一郎、初のソロ作品についてトークを展開、スペシャルな弾き語りも披露してくれました。この度、第2回の 開催がついに決定!



今回は”THE BAWDIES × OKAMOTO’S SPLIT TOUR 2023 開催記念「ON STAGE」de トーク!&アコースティック!“ と題して、THE BAWDIESからROY&TAXMAN、OKAMOTO’Sからオカモトショウ&オカモトコウキを迎え、DJ板東さえかMCのもと、トークとアコースティックライブを披露します。

FM802とはRADIO CRAZYでもお馴染みの2組!(OKAMOTO'SとROY(THE BAWDIES)は皆勤賞!!!)。6月25日より開始となる待望のSPLIT TOURに向けて、どんなトークセッションを披露してくれるのか!? 気になるところ。また、この日限りのスペシャルな企画も予定されており、今後、イベントの詳細はFM802にて随時発表予定!

THE BAWDIES × OKAMOTO’S 。選抜メンバーによるトークセッション&ミニアコースティックライブをぜひお見逃しなく!!



【概要】

●タイトル=FM802 TALK LIVE“KATARIBA RADIO”

『THE BAWDIES × OKAMOTO’S SPLIT TOUR 2023 開催記念「ON STAGE」de トーク!&アコースティック!』

●日時=6月21日 (水) OPEN 18:30 START 19:00 (20:30頃終了予定)

●場所=心斎橋BIGCAT(BIGSTEP 4F)

●出演=ROY&TAXMAN(THE BAWDIES)/オカモトショウ&オカモトコウキ(OKAMOTO’S)

●MC=板東さえか(FM802) ●問い合わせ:BIGCAT 06-6258-5008

●チケット:全自由 1500円(ドリンク代別) ※後方立ち見エリアあり

6月4日(日)~ ・e+にて販売開始 https://eplus.jp/katariba/ ・BIGCAT窓口にて販売開始

●詳細:https://funky802.com/site/pickup_detail/7048



《 THE BAWDIES × OKAMOTO’S SPLIT TOUR 2023「ON STAGE」 》

特設サイト https://thebawdies-okamotos-onstage.com/

6月25日(日) サッポロファクトリーホール w/ KALMA 6月27日(火) 仙台 Rensa

7月1日(土) Zepp DiverCity TOKYO 7月14日(金) 福岡 DRUM LOGOS

7月16日(日) なんば Hatch 7月17日(月・祝) 名古屋 DIAMOND HALL



