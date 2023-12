[株式会社 ファイターズ スポーツ&エンターテイメント]

エスコンフィールドHOKKAIDOでは、飲食各店舗でクリスマス限定メニューを発売。クリスマス定番のチキンや、寒い時期に温まるホットなメニューなど用意しております。見て、食べて楽しめるグルメの数々を、ぜひお楽しみください。

※発売期間は変更になる場合があります

11/1(水)~12/25(月) シーズナルイベント「PLAY CHRISTMAS」:https://hkdballpark.studio.site/2023/christmas





飲食店・提供メニュー(税込)





HOTDOG FUN(tower eleven foodhall by Nipponham)

グラタンドッグ 900円



雪をイメージしてホワイトソースをたっぷり使用。ホットドッグ×グラタンドッグの絶妙な味わいをお楽しみください。

発売日:12月4日(月)~



たべるスープ(tower eleven foodhall by Niponham)

北海道産玄米牛のビーフシチュー 880円(ライス付1,030円)



北海道産玄米牛を使用した本格ビーフシチュー。セットのライスと一緒に食べることで、体の中から温まります。

発売日:12月1日(金)~



ルスツ羊蹄ぶた(1F FIELD LEVEL)

クリスマス期間限定 オムカツデミグラスソースチーズ添え 1,500円



店自慢のヒレ肉を使用。ヒレカツサンドなどで使用しているデミグラスソースをメインに、卵との組み合わせでまろやかな味わいに仕上がっています。

発売日:12月1日(金)~



コロモア by サンマルコ(1F FIELD LEVEL)

照り焼きチキンレッグ 690円



クリスマス定番のチキンレッグを、こんがり照り焼きに。おとなから子どもまで、幅広い世代が楽しめる味付けです。

発売日:12月24日(日)「みんなのXmas音楽祭」限定メニュー



FIGHTERS DINING ROSTER(2F MAIN LEVEL)

XmasポテトザンギBOX 890円



クリスマス気分が高まるポテトとザンギの詰め合わせ。ポテトもザンギも北海道産を使用しています。

発売日:12月24日(日)「みんなのXmas音楽祭」限定メニュー



ホットワイン 750円



発売日:12月24日(日)「みんなのXmas音楽祭」限定メニュー



リトルジュースバー(2F MAIN LEVEL)

いちごけずり(R)ホットチョコレート 650円



秋季キャンプ期間中に販売した人気商品が1日限定で復活。温かいホットチョコレートの上に人気のいちごけずり(R)を合わせた限定商品です。

発売日:12月24日(日)「みんなのXmas音楽祭」限定メニュー



BALLPARK CAFE(2F MAIN LEVEL)

クリスマスBOX 1,500円



ホタテフライ、カリカリチーズ、ローストビーフ、カプレーゼなど他店舗では味わえない選り取り見取りの限定BOXです。

発売日:12月24日(日)「みんなのXmas音楽祭」限定メニュー



あんこフラワークレープ 1,200円



あんこで作った手作りのフラワーをトッピングした“映え”も狙える限定クレープです。

発売日:12月24日(日)「みんなのXmas音楽祭」限定メニュー



■エスコンフィールドクリスマスチキンの予約販売を開始!

今年のクリスマスは、食卓のお供にエスコンフィールドのクリスマスチキンはいかがでしょうか。国産の桜姫(R)鶏を使用し、塩レモン味でさっぱりとした味付けに仕立てました。

ご購入はFチケにて事前予約制となり、商品のお渡しは12月23日(土)~25日(月)の現地お受け取りのみとなります。



予約はこちら:https://ticket.fighters.co.jp/activity/100000000234





※アレルギー特定原材料:小麦・乳



