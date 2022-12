[RAGE]

ここでしか味わえない会場コンテンツ盛り沢山!当日チケットも販売!



株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社、株式会社テレビ朝日が運営する国内最大級のeスポーツエンターテインメント「RAGE(レイジ)」は、合同会社ライアットゲームズによるオンラインとオフラインの複合イベント「Riot Games ONE」の一部オンラインイベントおよびオフラインイベントの制作・運営を担います。







オフラインイベントへの出場権をかけた戦い「Crazy Raccoon Cup Special」の出場チームにVaniLaさん、Clutch-Fiさん率いる「つよつよの人たち」とWokkaさん、MOTHER3さん率いる「同接最下位」に決定し、12月23-24日に登場する全ての出場者が出揃いました。



「Riot Games ONE」でしか味わえない会場コンテンツが盛り沢山となっておりますので、是非足を運んでみてください。(Riot Games ONE公式サイト:https://riotgames-one.com/2022/)



■当日タイムテーブル





■来場ゲスト





DAY1にはケインコスギさんとなかやまきんに君が緊急参戦決定!!





伊織もえさんもネオンのコスプレで両日登場します。





■DAY1プログラム(12月23日)





■DAY2プログラム(12月24日)





■グッズ情報

横浜アリーナ会場物販コーナーでの販売を行います。

販売場所:横浜アリーナ オフィシャルグッズ売場(場内2Fセンテニアルホール)

販売日時:12月23日(金)24日(土)11:00~20:00予定



■会場限定スペシャルコンテンツ「MEET+GREET+WIN」





■「Riot Games ONE」オリジナルフード&ドリンクも登場!





■Riot Games ONE について

Riot Games ONEは、今年1年を通じてRiot Gamesを盛り上げていただいた方々が一堂に会し、今年の集大成を披露する2ヶ月間のオンライン・オフライン統合イベントです。ファンやコミュニティ、パートナーと一緒になって作り上げ、一緒に楽しめるイベントプログラムにしたいという想いから「GAMES, FANS, RIOT, AS ONE」をコンセプトに掲げ、さまざまなイベントを実施していきます。今年大躍進したVALORANTのファンの皆様に感謝の気持ちを表すためにも、当イベントのメインとなるゲームタイトルは『VALORANT』としています。



■Riot Games ONE オフラインイベントについて

フィナーレを飾るオフラインイベントは、12月23日(金)、24日(土)の2日間、横浜アリーナで開催します。DAY1となる23日(金)は、インフルエンサーを中心としたステージ演目を、DAY2となる24日(土)は、国内外のVALORANTのプロチームによる最高峰レベルのShow Matchを行います。2日間の模様は、RiotGamesおよびVALORANTの公式Twitchチャンネル、Youtubeチャンネルでもライブ配信予定です。

さらに、23日(金)のオープニングでは、Riot Games ONEのオフィシャルテーマソング「SCORPION」を歌う「Reol」によるライブパフォーマンス「Riot Games ONE Special Opening Show by Reol」も行います。

イベント当日のタイムテーブルや物販情報、各ステージの参加チームおよび参加者については後日改めてお知らせします。



■チケット情報:

・公式先着先行受付期間

受付開始 2022年12月10日(土) 20時

受付終了 各公演当日17時まで

・チケットの種類※1人5枚まで

S指定席 ¥9,800 (税込)

A指定席 ¥7,800 (税込)

B指定席 ¥5,800 (税込)



・チケット購入ページ(mu-mo TICKET先着先行)

http://r.y-tickets.jp/riotgames-one2201





<来場者全員>

プレイヤーカード

「VERSUS // ヨル + フェニックス」

ONE限定タイトル「ONE // 2022」



<抽選(一日1,000名様)>

Riot Games ONE限定

VALORANT オリジナルキーリング



■「Riot Games ONE」概要





開催日程:2022年12月23日(金)、12月24日(土)

開催時間:DAY1:開場11:00 開演12:30 終演21:00 (予定)

DAY2:開場11:00 開演12:30 終演21:00 (予定)

主催:Riot Games

制作・運営:RAGE

会場:横浜アリーナ



■ライアットゲームズとは



ライアットゲームズは世界でもっともプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。ライアットは2009年にデビュー作となる『リーグ・オブ・レジェンド(LoL)』をリリースし、世界中で高い評価を獲得しました。本作は世界中でもっとも多くプレイされているPCゲームとなり、eスポーツの爆発的な成長の主要な牽引役となっています。 LoLが誕生から10年を迎えた今、ライアットは本作の進化を続けながらも、プレイヤーに新たなゲーム体験を提供できるよう、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『VALORANT』、『リーグ・オブ・レジェンド:ワイルドリフト』、その他にも複数のタイトルで開発を進めています。また、音楽やコミックブック、テレビなどのマルチメディアプロジェクトを通して、ルーンテラの世界の探索を続けています。さらにライアットは、パブリッシングを手掛ける系列会社Riot Forge(ライアットフォージ)を立ち上げました。Riot Forgeはサードパーティーのデベロッパーと連携し、LoLの世界を舞台にした新たなゲームの開発を行っています。Riot Forgeにとって第一作目となる『Ruined King: A League of Legends Story』は、Airship Syndicate社を開発に迎えたターン性のロールプレイングゲーム(RPG)となっています。 ブランドン・ベックとマーク・メリルによって創設され、ニコロ・ローレンCEOが率いるライアットは、カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置き、世界20以上の地域に展開されたオフィスで3,000人の従業員が働いています。



ライアットゲームズ公式サイト:https://www.riotgames.com/ja

Riot Games Japan公式Twitter:https://twitter.com/riotgamesjapan



■RAGEとは





RAGE(レイジ)とは、次世代スポーツ競技「eスポーツ」に様々なエンターテインメント性を掛け合わせた、株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社と株式会社テレビ朝日の3社で協業し運営するeスポーツイベントおよび、新たな常識に挑戦するeスポーツエンターテインメントです。Apex Legends、VALORANT、Shadowverseといった人気タイトルの「公式大会」の運営をはじめ、オフラインやオンラインでの一般参加型の「イベント」、プロチームの頂点を決める「プロリーグ」、3つのプロジェクトを実施しています。



オンライン視聴による最高同時接続数は41万人を超え、eスポーツイベントの国内同時接続数TOP3をRAGEが席巻※1。2022年に2年ぶりに行われたオフラインイベント※2では1万3千人超のチケットを即完売させ、その翌月にはさいたまスーパーアリーナ※3においてもチケットは完売。国内最多動員数を記録する2万6千人超が来場し、日本のeスポーツイベントにおける歴史的な記録を達成しました。



RAGEは国内公式大会における同時接続者数の記録を更新し続け、eスポーツイベントにおける総動員数、総視聴数においても国内No.1となり、今、Z世代を突き動かすeスポーツエンターテインメントです。



※1 同時接続数は公式のYouTube、Twitchのウォッチパーティー合計 ※Esports Charts調べ

※2 RAGE VALORANT 2022 Spring

※3 2022 VALORANT Champions Tour Challengers Japan Stage2 Playoff Finals



公式サイト:https://rage-esports.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/eSports_RAGE



