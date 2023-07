[Digital Entertainment Asset Pte.Ltd]

第1弾としてカラオケ音源やダンスモーションデータを無償で公開



シンガポールを拠点にグローバルでGameFiプラットフォーム事業を展開するDigital Entertainment Asset Pte. Ltd. (以下、DEA)は、同社が展開するデジタルアイドルプロジェクト『Project B-idol』のキャラクターや世界観の二次創作を積極的に推進する企画を開始することをお知らせいたします。









第1弾として「歌ってみた」「踊ってみた」動画などで自由に使用できるカラオケ音源やダンスのモーションデータを無償で公開いたします。

今後も継続して、ファンのみなさんの二次創作を支援するデータを提供してまいります。



「二次創作」の推進によって『Project B-idol』が目指す世界





技術の革新により、誰もがクリエイターとして創作物に価値を生み出せる時代へと変化してきました。しかしIPを使った創作、すなわち「二次創作」は、著作権違反などの問題を常にはらんでいます。



その一方で、Web3.0の概念や技術により、これまでのようにIPを知的“財産”として囲い込まずとも、コンテンツの価値向上を対価として受け取ることが可能になりました。

『Project B-idol』は積極的に「二次創作」を開放・推進することで、ファンである熱量の高いクリエイターたちとともにIPの価値を高めていくことを目指しています。



将来的にはクリエイターがファンから直接報酬を受け取れる仕組みを整備したり、生み出された価値をIPに”再投資”することでさらに価値を高めていくというサイクルを創出することなどを計画しています。



公開データの概要





▼カラオケデータ





Eternal Promise

リリース日:2023年5月26日

https://linkco.re/qPsU0ubd



作詞:Project B-idol コミュニティ、イイジマケン

作曲:イイジマケン











Unchained Hearts

リリース日:2023年5月26日

https://linkco.re/N2TYP6yq



作詞:Project B-idol コミュニティ、イイジマケン

作曲:イイジマケン













Shining Ray

リリース日:2023年6月29日

https://linkco.re/tztANd1v



作詞:おぐらあすか(Hifumi,inc.)

作曲:黒須克彦









▼ダンスモーションデータ





Shining Ray

リリース日:2023年6月29日



データ形式: FBX

※3Dモデルは付属しません

https://youtu.be/JzCWy-ccZzQ





ダウンロードサイト





公式オンラインショップ「B-idol SHOP」

https://b-idol.booth.pm/



利用条件





・「歌ってみた」や「踊ってみた」で自由にご利用いただけます。

・録音や商用利用につきましては楽曲ごとに条件が異なりますので、同梱の説明テキストをお読みください。

・当データを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、製作者は一切責任を負いません。利用者の責任において行ってください。

・やむを得ない事情により公開を停止させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。



「Project B-idol」について





『Project B-idol』は、リアル・デジタル両方の世界で展開されるアイドルプロジェクトです。

人々に奇跡をもたらす存在である「スーパーアイドル」を目指す女の子たちを、ブロックチェーンの技術など、これまでとは異なるアプローチでファンのみなさんと一緒にプロデュースしていきます。



・公式サイト:https://project-b-idol.com/jp

・Twitter:https://twitter.com/project_b_idolj

・YouTube:https://www.youtube.com/@b-idol

・Discord:https://discord.gg/yNwed8KScw



※権利表記

(C)Project B-idol



Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. | https://dea.sg/jp/





2018年8月に設立されたシンガポールを拠点とするグローバルなWeb3エンターテインメント企業です。DEAはPlay to Earnゲームの開発会社であり、GameFiプラットフォーム「PlayMining」 、NFTマーケットプレイス「PlayMining NFT」、メタバースプロジェクト「PlayMining Verse」、自社発行の暗号資産「DEAPcoin(DEP)」の運営を行っています。3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームの制作、ウェブテレビ番組の制作、NFTゲームに対する深い理解など、数十年にわたる経験に基づいて、吉田直人と山田耕三の2人の共同CEOがチーム全体を牽引しています。



代表者: 吉田直人 山田耕三

所在地: 7 Straits View, Marina One East Tower,#05-01,Singapore 018936

設立: 2018年8月

事業内容:GameFiプラットフォーム事業



PlayMiningについて





PlayMiningは全6タイトルのPlay to Earnゲームを有するGameFiプラットフォームです。

Web3の知識がなくても、誰もが簡単に参加でき、ゲームを通じて暗号資産DEAPcoin(DEP)を獲得することができます。現在、世界に約270万人の会員を有しており、”誰もが「楽しみながら」生活できる経済社会を”をコンセプトにコンテンツの拡充とユーザー拡大を続けています。



