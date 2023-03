[株式会社 Brave group]

コラボを記念したプレゼントキャンペーンを開催!



株式会社バーチャルエンターテイメント(本社:東京都港区、代表取締役:星 崇祥、株式会社Brave group100%子会社)は、次世代 Virtual eSports プロジェクト「ぶいすぽっ!」と『日清カレーメシ』がコラボしたキャンペーンを、2023年3月13日(月)から実施することをお知らせいたします。









「ぶいすぽっ!」はゲームに本気で取り組むメンバーが集まってeSports の良さを広げていく、次世代 Virtual eSports プロジェクトです。VTuberとしての配信活動、eSports 大会への出場、アニメやコミックなど、様々なメディアミックスを展開しています。今回、お湯かけ5分でいつでもどこでもおいしいカレーが食べられる『日清カレーメシ』とコラボ!「ゲーミングカレーメシ」をコンセプトに、汁がないから便利な「カレーメシ」とのコラボを展開します!

全国のスーパーをはじめとする小売店(一部店舗に限る)で対象商品を2個購入していただいた方に、オリジナルデザインの「スプーン」や「パーカー」を抽選でプレゼントする企画も実施します。

詳しいキャンペーン情報は、「カレーメシくん」公式Twitterアカウント(@currymeshikun)で発信していきます。『ぶいすぽっ!』×『日清のカップメシ』のコラボキャンペーンを、是非お楽しみください。





<オリジナルデザイン「スプーン・パーカー」プレゼントキャンペーン>

全国のスーパーをはじめとする小売店と、日清食品グループ オンラインストア、その他ネットスーパーにて、対象商品を2個購入していただいた方に、抽選でオリジナルデザインの「スプーン」と「パーカー」があたるチャンス!



[A賞]

ぶいすぷーん(抽選で200名様)

※カレーメシスプーン5本セット



[B賞]

推し援パーカー(各10名様 / 合計50名様)

※花芽なずな・胡桃のあ・白波らむね・猫汰つな・八雲べに ver



[応募方法]

対象商品を2個購入したレシートをゲットして、キャンペーンフォームより応募。

※キャンペーン期間内に対象商品をご購入いただいた対象店舗のレシートが有効となります。

※応募にはメールアドレスが必要です。

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。



[キャンペーン期間]

2023年3月13日0:00~2023年4月30日23:59迄

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。



[対象商品] カレーメシ、オシャーメシなど日清のカップメシ全商品が対象

※一部商品の取り扱いがない店舗もございます

★応募や詳しいキャンペーンの情報や応募規約は下記応募サイトをチェック★

https://nissin-cp.com/currymeshi_vspo.2023



<本コラボキャンペーンに関するお客様からのお問い合わせ先>

「日清カップメシ×ぶいすぽっ!コラボキャンペーン」事務局

メールアドレス:info@nissin-currymeshicp.com

受付期間:2023年3月13日(月)~2023年6月12日(月)

受付時間:平日10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)





『日清カレーメシ』とは







『日清カレーメシ』は、ルゥでもレトルトでもない、お米とルゥが混ざった状態で出来上がる "第3のカレー" と呼ぶべき新ジャンルのカレーです。お湯さえあればいつでもどこでもカレーが食べられる "手軽さ" と "おいしさ" 、そして"理解不能な新しさ" をコンセプトにしたユニークなテレビCMや、若者層に人気があるコンテンツとのコラボレーションなど、ユニークなプロモーション展開を通じて話題を提供し続けています。



≪公式URL≫

日清カレーメシ公式ブランドサイト : https://www.currymeshi.com/

「カレーメシくん」公式Twitterアカウント : @currymeshikun

https://twitter.com/currymeshikun





「ぶいすぽっ!」について



ゲームに本気で取り組むメンバーが集まってeSports の良さを広げていく、次世代 Virtual eSports プロジェクトです。VTuberとしての配信活動、eSports 大会への出場、様々なメディアミックスを展開しています。

<関連リンク>

Official Site:https://vspo.jp/

Twitter:https://twitter.com/Vspo77

Youtube:https://www.youtube.com/@Vspo77





会社概要



■株式会社バーチャルエンターテイメント

・会社名:株式会社バーチャルエンターテイメント

・設立:2018年3月

・代表者名:代表取締役 星 崇祥

・所在地:東京都港区

・事業内容:1.VTuber事業

2.新規開発事業



■株式会社Brave group

・会社名:株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:2,197,917,025円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:メタバース領域における

1.IP事業

2.Platform事業

3.Incubation事業

・URL:https://bravegroup.co.jp/

・グループ会社

株式会社バーチャルエンターテイメント

https://virtual-entertainment.co.jp/

MateReal株式会社

https://matereal.biz/

株式会社クリエイトリング

http://aogiri-hs.com/

株式会社MetaLab

https://metalab.co.jp/

And Epoch株式会社

SuperYellow株式会社

株式会社Game & Co.

https://gameandco.co.jp/

・関連会社

MetaBash Inc.



※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/14-20:46)