[Jackery Japan]

~実際に持って触って試して購入可能。ご購入特典でJackery オリジナルキャリーカートの先着プレゼントも!~



ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーJackeryの日本法人である株式会社Jackery Japan(所在地:東京都港区)は、全国でホームセンター事業を展開するDCM株式会社(所在地:東京都品川区)の東海エリア3店舗(DCM21名古屋城北店、DCM21豊田店、DCM21瑞穂店)にて2023年9月24日(日)~30日(土)までの間、Jackery POP-UPイベントを開催いたします。







▲展示イメージ写真



イベント内容





【製品展示&販売】

新製品のJackery Plusシリーズを中心に、各機種をラインナップしています。

実際に持って触って試して、お買い求めいただけます。

・Jackery ポータブル電源 1000 Plus

・Jackery Battery Pack 1000 Plus

・Jackery ポータブル電源 708

・Jackery Solar Generator 300 Plus(ポータブル電源 300 PlusとSolarSaga 40 miniのセット品)

・Jackery ポータブル電源 300 Plus

・Jackery SolarSaga 100



【Jackery製品購入者にキャリーカートをプレゼント】<各店先着20名様>





ポータブル電源とソーラーパネルを入れても十分余裕のある大型のキャリーカートを、Jackery製品をお買い上げいただいた方各店先着20名様にプレゼントします!



※別途LINEまたは郵送によるご応募が必要です。後日配送いたします。(送料当社負担)



実施店舗





・DCM21名古屋城北店(住所:愛知県名古屋市北区浪打町1丁目51番地)

・DCM21豊田店(住所:愛知県豊田市上挙母4丁目1番地1)

・DCM21瑞穂店(住所:岐阜県瑞穂市穂積字タリ3110番1)

※本イベントおよびキャリーカートプレゼントの特典は、上記3店舗のみでの実施となります。



Jackeryについて







2012 年、アメリカ・カリフォルニア。「グリーンエネルギーをあらゆる人に、あらゆる場所で提供する」という、壮大なビジョンのもと、私たちJackery は、誕生しました。

2016 年には、世界初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2 年後には、世界初のポータブルソーラーパネルを開発しました。



製品を世に生み出すだけでなく、「あらゆる人に、あらゆる場所で」というビジョンを実現させるため、少しでも軽く、少しでも出力を高め、あらゆる安全機能を追加して、製品を日々向上させています。



私たちが、「あらゆる人に、あらゆる場所で」提供したいのは、ただのエネルギーではありません。私たちは、冒険に、アウトドアに、グリーンエネルギーをもたらしたい。ソーラーパワーという、限りのないクリーンなエネルギーをもたらしたい。Jackery はこれからも、世界中の冒険家やアウトドア愛好家たちがサステナブルな方法で自然を楽しみ、地球を守り、協力しあえるよう、太陽光という贈り物を生かして、全力でサポートを行っていきます。グリーンエネルギーが、当たり前になるその日まで。私たちの冒険はつづきます。



- Explore further with Jackery solar -





会社概要





会社名:株式会社Jackery Japan

所在地:東京都港区新橋1-11-2 I/O SHIMBASHI 2F

事業内容:ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト:https://www.jackery.jp

X(旧Twitter):https://twitter.com/jackeryjapan

Instagram:https://www.instagram.com/jackeryjapan

Facebook:https://www.facebook.com/jackeryjapan

TikTok:https://www.tiktok.com/@jackeryjapan

LINE:https://page.line.me/jackeryjapan

YouTube:https://www.youtube.com/JackeryJapan



