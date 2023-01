[ライジングゼファーフクオカ株式会社]

ライジングゼファーフクオカは、ステファン・ジマルマン選手と契約しました。





この度、ステファン・ジマルマン選手とB.LEAGUE 2022-23シーズンの選手契約が締結となりましたことをお知らせいたします。







名前/NAME



ステファン・ジマルマン/(Stephen Zimmerman)





生年月日



1996年9月7日





身長/体重



211cm/109kg





ポジション



C





背番号



33





出身



アメリカ合衆国(Rochester, New York)





出身校



UNLV大学(NCAA1部/2016年卒業)





経歴



2016–2017 オーランド・マジック(NBA)

2016–2017 →エリー・ベイホークス(GLeague)

2017-2018 サウスベイ・レイカーズ(GLeague)

2018–2019 ウェストチェスター・ニックス(GLeague)

2019–2020 Telekom Baskets ボン(ドイツ・ブンデスリーガ)

2020–2021 ニンブルク(チェコ NBL)

2021–2022 ケアンズ タイパンズ(オーストラリア NBL)

2022 オースティン スパーズ(GLeague)

2023- ライジングゼファーフクオカ

※NBAドラフト2016(2巡目41位)



【本人コメント】



ライジングゼファーフクオカの一員になれることを大変うれしく思います。

また、私を迎えてくれたロペス ヘッドコーチとコーチングスタッフにも大変感謝しています。日本のブースターの皆様の前で、自分の経験と力を発揮できることを楽しみにしています。

古川社長、相川GM、そしてチームメイトに感謝しています。彼らに会うのが楽しみです。







“原文”

I am extremely excited to come join the Rizing Zephyr Fkuoka!

Also extremely blessed and thankful to coach Lopez and the coaching staff for having me. I’m looking forward to experiencing Japan and their boosters and showing what I can do.

I appreciate Mr. Furukawa, and Mr. Aikawa and my teammates and I'm excited to meet them!



【GM:相川 倉一 コメント】



後半戦の起爆剤としてジマルマン選手と契約をいたしました。ジマルマン選手はNBAやアメリカ代表に選出されるなど世代トップクラスのセンターとしての経歴を持ち、オーストラリア1部リーグにおいてはリバウンドランキング2位の実績を持っております。現在リバウンドで苦戦しているチームにエナジーをもたらし、勝利に貢献してくれることを期待しております。



