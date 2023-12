[森下仁丹株式会社]

仁丹王子(R)も会場に駆けつけ、熱きステージを応援



森下仁丹株式会社(本社:大阪市、代表取締役社長 森下雄司、以下「当社」)は、2023年12月26日(火)に、TOKYO DOME CITY HALLで開催される「we are SNEAKER AGES 第3回 全国高校 軽音楽部大会」に協賛することをお知らせいたします。







「we are SNEAKER AGES 第3回 全国高校 軽音楽部大会」は、全国の高校生たちが軽音楽の頂点を目指して参加する”軽音楽の甲子園”と言われるイベントで、全国大会としては今回で3回目を迎えます。全国8地区のグランプリ大会を突破した19校と台湾大会優勝校の計20校が「TOKYO DOME CITY HALL」に終結し、熱いステージを繰り広げます。

今年で130周年を迎える当社は、創業以来、ヘルスケア企業の先駆けとして、人々の健康や豊かな暮らしの一助となるため、「銀粒仁丹」や「ヘルスエイド(R)ビフィーナ(R)シリーズ」などさまざまな製品を提供してまいりました。当社がこれまで培ってきた、健康で豊かな未来への想いを、大会への協賛を通じて若き音楽家たちに届け、彼らの夢を応援することで、未来の輝かしい才能の発掘と育成に貢献できると考えています。



■「we are SNEAKER AGES」について

産経新聞社と三木楽器グループの主催で開催されている、日本全国の高校生による軽音楽クラブの大会です。1979年 関西で誕生したこの大会は歴史を刻むにつれ規模が拡大し、今回3度目となる全国大会が「TOKYO DOME CITY HALL」で開催されます。北海道、東北、関東甲信越、東海北陸、関西、中国四国、九州、沖縄の8地区で予選会が行われ、各地区のグランプリ大会を勝ち抜いたチームが全国大会へ出場します。今回の全国大会には、台湾大会の優勝校も参加。青春の全てを懸けて仲間たちと共に渾身の一曲を演奏し、軽音楽クラブの頂点を目指します。



■仁丹王子(R)

仁丹王子(R)は「日本はもちろん、世界中の人々に健康を届けたい」という思いが込められた、森下仁丹のトレードマークから誕生したオリジナルキャラクターです。大会当日は会場へと駆けつけ、熱きステージを応援します。







■大会概要

大会名:we are SNEAKER AGES 第3回 全国高校 軽音楽部大会

開催日:2023年12月26日(火)

開場 13:15 開演 14:00

会場 :TOKYO DOME CITY HALL

東京都文京区後楽1-3-61

主催 :スニーカーエイジ実行委員会/産経新聞社/三木楽器グループ

HP :https://www.sneakerages.jp/

ご入場について:有観客での開催となります。入場には、チケットが必要です。

一般自由席 ¥1,200(税込)※別途発券手数料・システム利用料等が必要

チケット販売サイト「イープラス」https://eplus.jp/sneakerages/ にて販売(全席自由)



■当社のCSR活動について

活動報告書2021 https://www.jintan.co.jp/pdf/activityreport2021.pdf







社名:森下仁丹株式会社

代表:代表取締役社長 森下雄司

創業:1893年(明治26年)2月

設立:1936年(昭和11年)11月

主な事業:医薬品、 医薬部外品、 医療機器ならびに食品等の製造および販売

URL: https://www.jintan.co.jp/



業祖 森下博が「社会への奉仕」を信念とし、1893年の創業来、人々の健康や豊かな暮らしの一助となる製品をご提供して参りました。当時、懐中の総合保健薬(当時は赤大粒仁丹)として開発し、その後は口中清涼剤として親しまれる銀粒の「仁丹」(現在は医薬部外品 販売名:仁丹N)、その製造から着想を得て、独自に開発し事業領域を拡大しつつある「シームレスカプセル技術」と、これまでの生薬研究の蓄積と独自技術の確立・育成を通して、幅広い領域で企業活動を行なっています。

当社は、2023年2月11日に創業130周年を迎え、これを契機として更なる企業価値向上の実現を目指し、パーパスを策定しました。





