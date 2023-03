[株式会社Mobility Technologies]



株式会社Mobility Technologies(本社:東京都港区、代表取締役社長:中島 宏、以下MoT)が展開するNo.1※タクシーアプリ『GO』( https://go.mo-t.com/ )で手軽に高級ワンボックス車が指定注文できる『GO PREMIUM』は、2022年11月に都内5区からスタートしましたが、多くのお客様からの好評を受け、2023年3月2日(木)よりサービス提供エリアを都内15区に拡大します。







|延べ20万人以上がご乗車、リピート利用意向が9割以上!



No.1※タクシーアプリ『GO』が展開する『GO PREMIUM』は、『GO』から高級ワンボックス車の指定注文ができるサービスで、法人向けサービス『GO BUSINESS』アカウントでのアプリ注文も可能です。優良乗務員が乗務し、車両は最大6名まで乗車可能な「アルファード」で、普段よりゆったり過ごしたい移動や、大人数での移動にもお使いいただけます。サービス開始から3ヶ月で延べ20万人以上のお客様にご利用いただき、ご乗車されたお客様を対象としたアンケート調査では、「今後利用したい」の回答が92%※2と、車両の高級感や乗務員の接客、大人数での移動時の便利さなど高評価をいただいています。



お客様からの好評を受け、新たに文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・中野区・豊島区※3 でのサービス提供を開始します。これにより都内15区からのご乗車が可能となります。『GO PREMIUM』では今後もサービス提供エリアの拡大を順次行い、さらなるお客様ニーズにお応えする移動サービスを提供してまいります。



※ data.ai調べ|タクシー配車関連アプリにおける、日本国内ダウンロード数(App Store/Google Play合算値) 調査期間:2020年10月1日~2022年12月31日

※2 2022年12月インターネット調査による n=69 ※3 一部地域を除く



|GO PREMIUMサービス概要





サービス名 : GO PREMIUM(ゴープレミアム) https://go.mo-t.com/premium/

対応エリア : 東京都千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・豊島区からのご乗車(台東区・墨田区・江東区・品川区・大田区・世田谷区・中野区・豊島区は一部地域を除く)

ご利用方法 : 『GO』にて乗車地入力の上「次へすすむ」を押下すると、プレミアム該当エリアかつ、周辺に該当車両がいる場合のみ「GOプレミアム」ボタンが表示されます。

手配料金 : 迎車料金・手配料に加えて運賃の0~30%分(予定)をプレミアムチャージとしていただきます。料率は需給バランスに応じて変動します。

支払い方法 : GO Pay(クレジットカードもしくはGO BUSINESS請求書払い)のみ

注意事項 : 最新のアプリにアップデートをお願いします。















|タクシーアプリGO概要





アプリ名 : GO https://go.mo-t.com/

対応エリア : 全国 42都道府県 https://go.mo-t.com/area ※2023年2月時点



北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/新潟県/富山県/石川県/福井県/長野県/岐阜県/静岡県/愛知県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/宮崎県/鹿児島県





アプリ機能 :



1.タクシーの注文(今すぐ呼ぶ/事前確定運賃/AI予約/優先パス/こだわり条件/空港定額/GO PREMIUM)

2.お支払い手段の事前登録による注文時及び後部座席タブレットでのGO Pay

3.電子領収書発行 ※一部機能は一部地域での提供





対応決済 : Visa / Mastercard / JCB / American Express / Diners Club / d払い

App Store : https://itunes.apple.com/jp/app/id1254341709

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.automotive.taxibell









|参考:移動で人を幸せに。 株式会社Mobility Technologiesについて





Mobility Technologiesは「移動で人を幸せに。」をミッションに、日本のモビリティ産業をアップデートする様々なITサービスの提供を行っています。





社名 : 株式会社Mobility Technologies

所在地 : 〒106-6216 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー16F

設立 : 1977年8月

事業内容 : タクシー事業者等に向けた配車システム提供などモビリティ関連事業



タクシーアプリ『GO』 https://go.mo-t.com/

法人向けサービス『GO BUSINESS』 https://go.mo-t.com/business/

タクシーデリバリーアプリ『GO Dine』 https://go-dine.jp/

次世代AIドラレコサービス『DRIVE CHART』 https://drive-chart.com/





子会社 : 株式会社IRIS https://www.tokyo-prime.jp/

サイト :



コーポレートサイト https://mo-t.com/

採用サイト https://mo-t.com/recruit







