monogatary.comは、毎日運営より出される「お題」へ自由に「物語」を投稿でき、それに対して挿絵やコメントをつけるなど様々なリアクションをして遊べる小説投稿サイト。過去「モノコン2019」からは、最新楽曲「アイドル」がグローバルチャートで1位を獲得するなど活躍が目覚ましい“小説を音楽にする“ユニット「YOASOBI」が誕生するなど多くの話題を呼んできました。



「日常に10分、自然のアロマを。」をコンセプトに、マッチを擦るように火をつけて、立ちのぼる自然の香りに身をゆだねて楽しむお香スティック「hibi」。



今回、monogatary.comとのコラボ企画「10MINUTES NOVEL PROJECT」では、「10分間の恋」をお題として小説を募集し、その大賞作品「そして手紙は羽根になり / 著・夕記すい (作品URL: https://monogatary.com/story/436832 )」を原作としたオリジナルのhibi「はじまりの空」を開発し、全国の蔦屋書店 & TSUTAYA BOOKSTORE(一部除く)で発売がスタートいたしました。





■hibi『はじまりの空』商品情報



「日常に10分、自然のアロマを。」をコンセプトに、マッチを擦るように火をつけて、立ちのぼる自然の香りに身をゆだねて楽しむお香スティック。小説から香りをつくる10MINUTES NOVEL PROJECTから誕生した「はじまりの空」は、主人公が夢に向かって羽ばたく凛とした姿をイメージした、甘く爽やかな香りです。



価格:825円(税込)

発売場所:全国の蔦屋書店 & TSUTAYA BOOKSTORE(一部除く)





■原作小説

そして手紙は羽根になり / 著・夕記すい

作品URL: https://monogatary.com/story/436832

(10MINUTES NOVEL PROJECT 大賞受賞作品)





■hibiについて



【ブランドコンセプト】

- 日々の空気を彩る香り。

たとえありふれた日常の見慣れた景色の中でも 香りに誘われて、心は旅をする。 あの日見上げた空に、記憶の中で揺れている花に hibiは移ろう時間の中にそっと打つ小さな句読点。 香りを楽しむ心を、いつもポケットに入れて。



- 日常に10分、自然のアロマを。

マッチを擦るように火をつけて、立ちのぼる自然の香りに身をゆだねて。 hibiは、着火具がなくても手軽に使えるお香スティック。 淡路島のお香と、播磨のマッチ。 兵庫県のふたつのものづくりの伝統が出会って生まれました。



【兵庫県のふたつの伝統産業が出会って生まれた、新しい香りの楽しみ方】

兵庫県播磨地方を拠点に、マッチ製造の長い歴史を持つ「神戸マッチ株式会社」と、線香の一大産地・淡路島で革新的なものづくりを続ける老舗「株式会社大発」が出会い、約3年間の開発期間を経て、2015年4月にデビュー。「マッチのように擦って火をつけるお香」というユニークさは、擦っても折れにくい強度と燃焼性を両立させるという、難易度の高い技術によって支えられています。



【「hibi」ブランドに込めた思い】

ブランド名の「hibi」とは日本語の「日々」。毎日そばに置いて、その時々の気分やシーンに合わせて自由に香りを楽しんでほしいとの願いを込めて名付けました。ロゴは「日」という漢字をふたつ合わせ、華美さを抑えたクール&シンプルな世界観を表現。国内外で「hibi」がお香の代名詞となって親しまれることをめざしています。



【受賞歴】

・GOOD DESIGN AWARD2019 グッドフォーカス賞 [技術・伝承デザイン]

・Ambiente 2019,2020 Ambiente Trends に選出



HP:https://hibi-jp.com/

Instagaram:https://www.instagram.com/hibilife/?hl=ja

Twitter:https://twitter.com/hibi_life?s=20



