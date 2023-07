[ヘリテージ]

株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア『Men's PREPPY(メンズプレッピー)』より2023年8月号「夏髪。Summer Breeze!」特集号が 6/30発売となります。





▼特集「夏髪。Summer Breeze!」

この夏いちばんのヘアドレンドを占う特集「夏髪。Summer Breeze!」

メンズヘアの見せ場、それが夏。海やプールからあがったときの濡れ髪とか、花火大会でのセクシーな浴衣姿に合わせた洗いざらしの髪とか、女性も男性もなんだかメンズヘアに目が行っちゃう季節だと思いませんか? 今号の『Men's PREPPY』は夏のメンズヘア特集。あんなシチュエーションやこんなシチュエーションで映えるメンズヘアのデザインや作り方、いろいろなサロンさんに教えてもらいます。お楽しみに!







▼理美容師のためのメンズメイク集中講座

ますます進化が止まらない。「理美容師のためのメンズメイク集中講座」。

シーズン4に突入!

好評メンズメイク連載シリーズの4シーズン目が今号からスタートします。講師役は原宿の人気サロン「グリコ」店長の原田直美さん。第一回目となる今回のテーマは「ネオ韓国風メイク」。肌質に合ったクール系ナチュラルメイクとシマーな輝きが印象的なキラッとカラーメイク、それぞのつくりかたを詳細&丁寧に解説しています。









▼Cover & Special Interview企画:高橋恭平(なにわ男子)

表紙は今号より本誌レギュラーモデルに決定した高橋恭平(なにわ男子)さん。特別に12ページのインタビュー企画にも登場します。レギュラーモデルの原点ともいえる今号の表紙とSpecial Interviewページはホワイトカラーを基調にビジュアル表現。メッシュヘアは涼し気で透明感のあるアッシュにカラリングされており、特集テーマ“夏髪”にもぴったりとマッチ。アシメントリーな肩元でも、さまざまな顔を持つ高橋さんらしい着こなしにもぜひご注目を。表紙のヘアとは違う2スタイルは「高橋恭平の『POPMALL』アレンジ」企画で掲載。ご期待ください。



▼目次)

〈Contents〉

特集:夏髪。Summer Breeze!



僕らのアーバンナイトライフ

Naughty kids’ urban nightlife.

松尾芳晴(SAL)



Hot SUMMER Styles

采本勇真、横田horizon大輔(bloc japon)、AMANE(LECO)、石津圭祐(December/Jingumae)、佐藤 龍(GROOMER/S TOKYO)、KEISUKE(CHILL CHAIR)、安藤喜次(DOUBLE RL with LUDLOW BLUNT)、畠山 遥(whyte)、masaki(BLUE TOMATO)、大木祥吾(MILK/MURIEL)



華やかにかぶく!

浴衣アレンジヘア

陽介(OCEAN TOKYO Sunny)



Special Interview

高橋恭平(なにわ男子)



高橋恭平の『POPMALL』アレンジ



This is URBUN STREET STYLE.

新パーマ剤「BRAZE CURL」で作る最新ストリートヘア。

ロコ内山(PAMELAS)



【Regular企画】

TREND HAIR 春宮雅之(STRAMA)/Men's Creation 悠馬(Dayt.)/メンプレのせて/理美容師のためのメンズメイク集中講座 原田直美(grico)/HAIR and CULTURE 原田タダシ(ROSSO)/あの人、あのサロンのあの技が見たい! MORIYOSHI(SHACHU)/MP ENTERTAINMENT #01 Aぇ! group /MP ENTERTAINMENT #02 ENHYPEN/アシスタント成長日記 野口タイガ(OLTA)、関井美月(rave action and Hair!)/NEXT New Comers TOMOYA(MAGNOLiA)/一流の仕事術。 越智康貴(フローリスト)/School Snap Shooting/BEST5/092 Up To Date Products & Information



【MP通信】

私の気になるあの人。 小林KEN×西村 航(ASSORT TOKYO)/EVERYDAY WARDROBE 長山ゆうき(L.O.G SHIBUYA)/TALKING HEADS Yasu(Dot+LIM)/IMAGE BOARD/LOCAL BARBER 佐藤貴一(HAIR SALON SATO)/世界のサロンから。



次号予告:

次号9月号はメンプレ恒例、久しぶりのバーバー特集。題して「バーバーシーンの現在地」。近頃注目の若手バーバーたちが集結する充実の特集に、どうぞご期待ください!

※特集は変更となる可能性がございます。



▼ 雑誌情報

誌名:Men's PREPPY 2023年8月号 Vol.243

タイトル:夏髪。Summer Breeze!

発売日:2023年6月30日

価格(税込):1,650円

発行:株式会社ヘリテージ



▼ Men's PREPPY(メンズプレッピー)とは

Hair & Beauty Trend For Professional!美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア。今や男性もヘア、スキンと美意識は高まるばかり。そんなニーズに応えようと頑張る理美容師に向けて成功事例をたっぷり紹介。カッコいい男性をプロデュースするノウハウがぎっしり詰まっています。

