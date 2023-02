[株式会社Wemade Online]

「古の遺物と超常の御守」アップデート実施新たな装備アイテムと複数のタリスマン追加、期間限定イベントも!!



株式会社Wemade Online(本社:東京都千代田区、代表取締役:崔 鍾玖、以下Wemade Online)は、進化した正統派ファンタジーRPG「R.O.H.A.N. Revision」において、「古の遺物と超常の御守」アップデートを実施し、新たな装備アイテムなど追加したことをお知らせいたします。







アップデート「古の遺物と超常のお守り」について









2023年2月22日(水)に実施いたしましたアップデート「古の遺物と超常の御守」では、様々なアイテムの追加を行いました。

武器や防具、タリスマンに次ぐ新たな装備アイテム「遺物」と「超越タリスマン」、「超越の成長の印章」を実装し、それに関連する強化システムやリサイクルレシピ、クエストが利用できるようになりました。

さらにイベント限定タリスマン「ミダスの手」を始めとしたさまざまなアイテムが得られる「ゴールドフィーバーイベント」を開始しました。



■遺物システム







新たなアイテム「遺物」はキャラクターの遺物スロットに着用できる装備アイテムです。

一般等級~伝説等級までの等級が設定されていて上位の遺物ほどオプション補正が高くなり、最大5段階までの強化を行うことで「遺物」の種類ごとに設定されているオプションが追加されていきます。

「遺物」の強化に必要なアイテム「遺物強化石」は様々な地域のモンスターを倒すか不要な遺物を抽出することで得ることができます。



アイテム「遺物」は現在のところ多くの地域に存在するモンスター全般から一般等級の「遺物」を獲得できるほか、運営イベントなどで得られる「神の遺物箱」からも入手可能となっています。



■超越タリスマン







「超越のタリスマン」は「防御」「攻撃」「生命」「全能」の特級タリスマンを掛け合わせることで得られる強力なタリスマンです。

「超越のタリスマンの証」を集めることで作成できるこのタリスマンアイテムは「防御力」「攻撃力」「HP」「全ステータス」が増加し、更にタリスマン強化を通じて更なる性能強化を試みることができます。



■超越の成長の印章







「超越の成長の印章」は従来のタリスマン「成長の印章」に加えて更なる経験値増加効果が得られるタリスマンアイテムです。

「超越の成長強化石」を集めることで作成できるこのタリスマンアイテムは使用期間がなく恒久的に使用できるタリスマンとなっており、タリスマン強化を行うことでさらに経験値増加効果が増加していきます。



今回実装なりました各アイテムの詳細については公式サイトのアップデート情報ぜひご確認ださい。



■「古の遺物と超常の御守」アップデートの詳細はこちら

https://rohanrevision.gamecom.jp/news/update/1





ゴールドフィーバーイベント









ゴールドフィーバーイベントは各地のモンスターを倒すことイベントアイテム「金貨」を集めてNPC「トレンド」から報酬が得られるイベントです。

このイベントでは強力なタリスマンアイテム「封印されたミダスの手」「封印された400%成長の印章(7日)」といったアイテムが手に入ります。

特に「ミダスの手」は「全ステータス」と「獲得クロン量」が増加する効果を持ち、専用の強化アイテム「黄金の強化石」で強化することにより、更に増加量が向上します。



タリスマンアイテム「ミダスの手」は期間限定での入手とはなりますが、イベント終了後も引き続き使用できるアイテムとなっていることから、ぜひイベントに参加してこの強力なタリスマンを入手してください!



■「ゴールドフィーバーイベント」の詳細はこちら

https://rohanrevision.gamecom.jp/news/event/29





新規応援キャンペーンやその他イベントも開催中!



「古の遺物と超常の御守」アップデートを記念して「新規応援キャンペーン」を開催。

また、今回実装されたコンテンツに関わるアイテムを獲得できる「エレメンタルダンジョン抽選イベント」を実施。この機会にぜひご参加ください!



○新規応援キャンペーン







指定されたミッションをクリアすることで経験値が得られるアイテムなどをプレゼント。











■「新規応援キャンペーン」の情報はこちら

https://rohanrevision.gamecom.jp/news/event/30



○エレメンタルダンジョン抽選イベント







エレメンタルダンジョンに入場した回数に応じてタリスマン関係のアイテムをプレゼント。











■「エレメンタルダンジョン抽選イベント」の詳細はこちら

https://rohanrevision.gamecom.jp/news/event/31



その他にも様々なイベントやアップデートなど予定しておりますので、今後もR.O.H.A.N. Revisionの進化にご期待ください。



■R.O.H.A.N. Revision公式サイトはこちら

https://rohanrevision.gamecom.jp/



■『R.O.H.A.N. Revision』概要

ジャンル:MMORPG

プラットフォーム:PC

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

運営:Wemade Online Co.,Ltd.

開発:PLAYWITH GAMES Inc.



■コピーライト

Copyright (C) PLAYWITH GAMES Inc. All Rights Reserved.

Copyright (C) Wemade Online Co.,Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/25-10:45)