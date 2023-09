[株式会社massenext]

“あの時の想い”を紡いだ、“あの瞬間”が蘇るラブソング。



音楽エージェントサイト「ZULA(読み:ズーラ、https://zula.jp/)」を運営する株式会社massenext(東京都港区)は、JU!iEの『Polaroid (prod. A.G.O)』を9月13日(水)0時より配信スタートした。『Polaroid (prod. A.G.O)』は各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。









中国北京の音楽学院を卒業後、単身で渡米しバークリー音楽院に留学。卒業後、NYで音楽活動を開始し、2022年より日本で音楽活動をスタートした新鋭のシンガーソングライター“JU!iE”。

2022年12月、Ayatake Ezaki(WONK)をプロデューサーに迎えた「What is love???」で日本デビューし、その後もSUKISHAやGimgigam等注目のアーティストとのコラボ曲をリリース。精力的なアーティスト活動を行なっている。



そんな中、ABEMAの人気恋愛番組「オオカミ」シリーズ最新作、「オオカミちゃんには騙されない」が、2023年6月よりNetflixで配信開始。“Netflix版”「オオカミ」に、JU!iE(じゅり)が真実の恋を見つける女性メンバーとして参加した。



8月20日配信の最終話では、JU!iEが想いを寄せる相手に弾き語り曲を披露。感動的なシーンは視聴者に大きな驚きと感動をもたらした。

そして、その反響を受けて今回、“A.G.O”をプロデューサーに迎えた新曲『Polaroid (prod. A.G.O)』を本日配信リリースした。



待望の新曲『Polaroid (prod. A.G.O)』は、“あの時の想い”を紡いだ、“あの瞬間”が蘇るラブソング。

生音と先進的なサウンドを組み合わせたグルーヴィーなプロダクションを得意とする“A.G.O”らしいトラックと、JU!iEの透明感ある優しく耳を撫でるヴォーカルが混ざり合い、切なくロマンティックな曲に仕上がった。



原曲は英語詞だったが、日本のファンの反響を受け、独自の世界観を描き出すRyoma Takamuraと日本語詞を共作。淡く切ない想いが写し出された”ポラロイド”をテーマにお互いに上手くいかない感情を表現した。



「65%の愛情が溢れる前に…」



JU!iEのピュアで真っ直ぐなラブソングをぜひ聴いてほしい。

JU!iEが歌う『Polaroid (prod. A.G.O)』は、各ストリーミング、ダウンロードサイトで配信中。



コメント/A.G.O





今回一緒に制作させてもらって、まず最初にピアノのデモをもらった段階から、JU!iEさんの曲に対するアイデアの幅や引き出しの多さに驚かされました。普段シンプルなコード進行や展開でのアプローチが多いので、最初のアイデアから面白いなと思わされました。

実際にスタジオ会ってお話してからは、JU!iEさんが持っているカラーというか、キャラクターみたいなものをどう落とし込むか、、ということを考えながら音を選んでいきました。

その結果として、キラッとしたイメージや遊び心のある展開の中に、どこかインテリジェンスを感じさせるユニークな曲に仕上がったんではないかなと思います。ぜひ楽しんで聞いていただければと思います。



楽曲情報





New Digital Single

Title:Polaroid (prod. A.G.O)

Artist:JU!iE

Music:JU!iE

Lyric:JU!iE / Ryoma Takamura

Arrange:A.G.O

Release:2023/9/13

Streaming / Download:https://zula.lnk.to/AHz5WG



2nd Digital Single

Title :OTSUKARE

Artist:JU!iE / Gimgigam

Release:2023/3/29

Streaming / Download:https://zula.lnk.to/FXP9hhZL



1st Digital Single

Title:What is love???

Artist:JU!iE

Release:2022/12/7

Streaming / Download:https://zula.lnk.to/uHpyNhZL



アーティスト情報







JU!iE(じゅり)



中国出身、北京の音楽学院卒業、米バークリー音楽院卒業後NYで音楽活動を開始。

2022年より日本で音楽活動をスタート。

バークリー音楽院にて専攻してきたJAZZ をベースに自身の音楽スタイルを形成 、英語、日本語、中国語3ヶ国語を使ったグローバルなクリエイティングが特徴。



2022年12月、Ayatake Ezaki(WONK)をプロデューサーに迎えた「What is love???」でデビュー。

2023年3月には、SUKISHAとのコラボプロジェクトを始動、第1弾「踊り子 feat.JU!IE 」がロングヒットを記録。同月には、気鋭のトラックメイカーGimgigam とのコラボ曲「OTSUKARE 」、5月には、SUKISHAコラボ第2弾、全編英語歌詞で制作された「Make A Wish」をリリースするなど、精力的なアーティスト活動を行なっている。

また、6月からNetflixリアリティシリーズ「オオカミちゃんには騙されない」に出演、7月よりアーティスト特化型音声配信サービス「Artistspoken」のパーソナリティを務めており、各方面から注目を集めている。

SNSのフォロワーは、Instagram17万人、中国のWeiboは50万人を超える。



Official HP : https://julie81.fanpla.jp/

YouTube : https://www.youtube.com/@J.u.l.i.e

Instagram:https://www.instagram.com/julie_official6881/

Weibo : https://weibo.com/n/Julie_%E4%BD%B3%E6%85%A7

X:https://mobile.twitter.com/julieofficial81

TikTok:https://www.tiktok.com/@julie_official6881



「ZULA」について







株式会社 massenext (東京都港区) が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。



ZULA公式サイト:http://www.zula.jp

ZULA公式X:https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram:https://www.instagram.com/zula_jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/13-12:16)