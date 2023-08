[テュフズードジャパン株式会社]

EU向け無線搭載機器のサイバーセキュリティ試験・型式認証を提供開始



国際的な第三者認証機関であるテュフズード(本部:ドイツ・ミュンヘン)は、欧州無線機器指令に準拠した適合性評価のノーティファイドボディとして認定を受けました。これによりサービス範囲が拡大し、テュフズードは、2023年8月からサイバーセキュリティ規制に準拠した適合性評価および型式認証発行が可能になりました。







近年、スマート家電などの無線搭載機器が幅広く浸透する中で、セキュリティ被害も拡大しています。一方で、多くの消費者は、自身が使用している機器の保護レベルを知らずに使用しているという調査結果も示されています(注1)。欧州では2022年1月に無線機器指令(以下、欧州RE指令)を補足する委任規制が発表され、新たにサイバーセキュリティ要件が追加されました。これに伴い、2025年8月1日以降に欧州で販売される無線搭載機器の多くは、同指令への適合が義務付けられます(注2)。



このたびテュフズードは、欧州RE指令に準拠した適合性評価のノーティファイドボディ(注3)として認定を受け、EU NANDOデータベース(注4)に登録されました。欧州で無線搭載機器を販売する製造業者やその他の企業は、テュフズードを通じて、試作品および設計図の適合性評価を受けることができ、さらに型式認証取得ができるようになりました。



またテュフズードジャパンでは、2023年8月より、eラーニング「ETSI EN 303 645トレーニング」を新設しました。ETSI EN 303 645 規格は、欧州電気通信標準化機構(ETSI)が発行したコンシューマー向け IoT 機器のサイバーセキュリティについての欧州規格です。基本的なセキュリティの包括的な規格であり、一部プロセス要件も含んでいることから、セキュリティ対応に不慣れな方でも対応しやすい規格です。

詳細はこちら:https://bit.ly/44YE7Gv



今後もテュフズードジャパンは、試験、認証、トレーニングなどの各種セキュリティ関連サービスを通じ、国内におけるサイバーセキュリティ対策の促進に貢献していきます。



テュフズードが提供するIoT機器向けサイバーセキュリティ関連サービス

欧州RE指令準拠 適合性評価および型式認証(Type Examination)



eラーニング 「ETSI EN 303 645 トレーニング」



テュフズード・サイバーセキュリティ認証(CSC) (注5)



ETSI EN 303 645試験



IoT機器セキュリティ評価(電気通信事業法)



導入支援サービス:各種トレーニング、GAP分析





詳細はこちら:https://bit.ly/3OhIipW





注1 Forsa Survey: https://www.tuev-verband.de/en/news-release/consumers-want-smart-home-devices-to-be-independently-assessed



注2 2022年1月に欧州RE指令第3条(3)d、e、fにサイバーセキュリティとデータ保護の側面が追加され、IoT機器を含む多くの無線搭載機器が対象とされました。当初、本指令は2024年8月に義務化される予定でしたが、移行期間が1年延長されました。



注3 ノーティファイドボディ(Notified Body)とは、適合性評価を実施する機関として、法令に基づき、認定機関より認定を受けた機関を指します。テュフズードグループのテュフズードプロダクトサービス(TUV SUD Product Service GmbH)は、欧州RE指令に準拠した適合性評価を実施するノーティファイドボディとして認定を受けました。



注4 EU NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) データベース。製造業者は、必要な試験や認証を実施する認可を受けた組織を参照することができます。本データベースは、新製品の登録・認可を簡素化し、商品の自由な移動を促進することを目的としています。RE指令をはじめとするEU指令では、詳細な技術的規制よりも必須要件を定めることに重点を置いていることが特徴です。



注5 TUV Cyber Security Certified(CSC)認証。ETSI EN 303 645 V2.1.1を含む国際的に認知されたコードと規格に基づく認証で、広告等に使用可能なサイバーセキュリティ認証マークが発行されます。





Add value. Inspire trust. ―新たな価値、さらなる信頼

テュフズードは、安全、安心、かつ持続可能なソリューションを提供し、信頼されるパートナーであり続けています。試験、検査、認証、そして監査を専門とし、人々や環境、財産をテクノロジーのリスクから守るという理念のもと、1866年以来取り組み続けています。全世界に1,000以上の拠点を置き、26,000以上の従業員と共に活動し、リスク管理や市場へのアクセスを円滑にするという価値をお客様やパートナーに提供しています。テクノロジーの進歩によりもたらされる変化を手助けし、自然界・デジタル界においてより安全かつ持続可能な未来を創造するため、テュフズードはこれからも信頼を提供し続けます。https://www.tuvsud.com/ja-jp



Media Relations:

テュフズードジャパン株式会社

マーケティング部

160-0023 東京都新宿区西新宿4-33-4 住友不動産西新宿ビル4号館8F

Contact: https://www.tuvsud.com/ja-jp/contact-us

お客様製品カテゴリで「採用・総務・マーケティングに関するお問い合わせ」をご選択ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/07-17:16)