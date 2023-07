[株式会社マザーハウス]

マザーハウス代表・山口絵理子が、途上国のバッグ職人と送るコンテンツ。本日より申し込み開始!



「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とするマザーハウスは、日本最大級の親子体験型オンラインフェス「SOZOW FES 2023 SUMMER with テレビ朝日」(主催:SOZOW株式会社、株式会社テレビ朝日)に参画します。7月23日(日)開催のコンテンツでは、代表兼デザイナーの山口絵理子が、途上国のバッグ職人との中継を交えて、モノづくりの楽しさとリアルをお伝えします。本日より申し込み開始となります!







子どもにワクワクする体験を届ける企業理念とイベント主旨に賛同し、参画を決定



「好奇心と可能性を解き放ち、未来をSOZOWする学びの生態系をつくる」をビジョンとして、小中学生に新時代の学びを届けるSOZOW株式会社が、株式会社テレビ朝日と共同開催する「SOZOW FES」は、全国どこからでも無料で参加できる親子体験型のオンラインフェスで、子どもの興味が広がり夢中になれるものとの出会いの場を提供することを主旨としています。子どもたちに新しい世界との出会いと、途上国の様々な可能性をお届けしてきたマザーハウスは、本イベントの主旨に賛同し、参画を決定しました。



ライブコンテンツでは、海外中継を交えて、モノづくりの楽しさをお届けします。



7月23日(日)のライブコンテンツでは、マザーハウス代表・山口絵理子が、小学生時代にいじめで学校に行けなかった頃の経験や、バングラデシュに留学して起業に至った想いを交えながら、モノづくりやデザインの楽しさとリアルをお伝えします。さらに、マザーハウスのバッグを生産するバングラデシュと中継を繋ぎ、現地スタッフとの交流もお楽しみいただけます。「可能性を信じること」、「挑戦し続けること」を大切にしてきたマザーハウスだからこそお届けできるコンテンツを目指しています。



マザーハウス 代表取締役副社長・山崎大祐 メッセージ



いよいよ、SOZOW FESの開催が近づいてきました。



世界は今、分断の真っ只中にいます。そんな今こそ、固定観念なく様々な価値観や文化に向き合える力を持っている子どもたちに、世界の新しい可能性・途上国の可能性に触れてほしい。そして、多様な価値観を繋ぐ、未来の担い手になってほしい。そんな思いで今回、このSOZOW FESにマザーハウスとして参加させて頂くことにしました。



一方で、そんな私も、子どもたちが楽しんでいる姿、そして笑顔から未来を信じるエネルギーをお裾分けしてもらおうと思っています。いつの時代も子どもは社会の宝です。そんな宝の持つエネルギーの時間を、皆さんで一緒に楽しみましょう。



出演者:山口絵理子(マザーハウス代表取締役 兼 チーフデザイナー)



1981年埼玉県生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業。ワシントンの国際機関でのインターンを経て、バングラデシュBRAC大学院開発学部修士課程に留学。2年後に帰国し「途上国から世界に通用するブランドをつくる」をミッションとして、株式会社マザーハウスを設立。2023年7月現在、バングラデシュを始めとした6か国の自社工場・提携工房にて、バッグ、ジュエリー、アパレルの開発・生産を行う。



「Young Global Leaders(YGL)2008」、「Harvard Business School Club of Japan Entrepreneur of the Year 2012」、WWDジャパン「NEXT LEADERS 2020」、「令和二年度 第16回 さいたま輝き荻野吟子賞」、「EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2022 ジャパン」などを受賞。



MBS「情熱大陸」(2008年)、テレビ東京「カンブリア宮殿」(2017年/2020年)、NHK「NHKスペシャル」(2020年)、関西テレビ「セブンルール」(2023年)など多数のメディアに出演。著作に「裸でも生きる(2007/講談社)」、「Third Way(2019年/ディスカヴァー・トゥエンティワン)」がある。



ライブコンテンツの概要・申込方法について



日時 :2023年7月23日(日)16:00~17:15

タイトル:「世界をつなぐ、あたらしいモノづくり」

参加方法:Zoom(定員500名)またはYouTubeLIVE(定員なし)

参加料 :無料

参加申込締め切り :アクティビティの終了予定時間まで



▼お申込はこちらから(※事前に、利用規約・プライバシーポリシー・一読事項をご確認ください)

https://fes.sozow.com/



「SOZOW FES 2023 SUMMER with テレビ朝日」について



主催 :SOZOW株式会社、株式会社テレビ朝日

日程 :2023年7月22日(土)23日(日)29日(土)30日(日)/8月4日(金)5日(土)6日(日)【計7日間】

<内容>

「やりたい!なりたい!がここにある」

この夏、インタラクティブ&ライブにこだわった体験型のコンテンツで、子どもの興味が広がり夢中になれるものとの出会いの場を提供します。マインクラフト、宇宙、未来のシゴトなど子どもがワクワクする内容をテーマに多彩なゲストによるオンラインライブセッションを開催するほか、未来のクリエイターや起業家を発掘するプレゼン大会も開催いたします。すべてのプログラムをオンラインで行うため、全国どこからでも参加でき、子どもと社会や企業との出会いの場を創出します。六本木ヒルズを舞台にお送りする夏の大型イベント「テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER STATION」とも連動いたします。



【SOZOW株式会社について】

名 称:SOZOW株式会社

設 立:2019年6月

代表者:代表取締役 小助川 将

所在地:〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目10番60号セルバ目黒105号

サイト:https://go-visions.com

事 業:子どもの好奇心と可能性を解き放つメタバース×教育事業

サービス:

オンライン習い事「SOZOW PARK(パーク)」(https://park.sozow.net/)

フリースクール「SOZOW SCHOOL(スクール)」(https://www.sozow-school.com/)

受賞歴:

・2020年6月:青山スタートアップアクセラレーションセンター オーディエンス賞(大賞)

・2021年2月:ICC サミット FUKUOKA 2021 スタートアップ・カタパルト第3位

・2021年8月:第15回キッズデザイン賞受賞(子どもの創造性と未来を拓くデザイン部門)

・2021年8月:週刊東洋経済2021年最新版「すごいベンチャー100」選出

・2021年9月:ICC サミット KYOTO 2021 ソーシャルグッド・カタパルト優勝

・2022年9月:ICC サミット KYOTO 2022 カタパルト・グランプリ優勝



【マザーハウスについて】

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」

「途上国」の可能性を「モノづくり」を通じて世界中のお客様にお届けする。それがマザーハウスの創業からの一貫した理念です。2006年の設立以来、バングラデシュ、ネパール、インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーの計6か国で、それぞれの国の素材や文化を活かしたモノづくりを続けています。2023年7月現在、国内42店舗、台湾4店舗、シンガポール2店舗で販売を展開しています。



会社概要

会社名 株式会社マザーハウス

所在地 東京都台東区台東2-27-3 NSKビル2F

設立 2006年3月9日

資本金 27,950,000円

事業内容 発展途上国におけるアパレル製品及び雑貨の企画・生産・品質指導、同商品の先進国における販売

代表 山口絵理子

公式ウェブサイト http://www.mother-house.jp/



