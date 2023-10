[AKKODiSコンサルティング]

世界30ヵ国でデジタルとエンジアリングを融合させたソリューションを提供するグローバルリーダーであるAKKODiSの日本法人で、企業および組織へエンドツーエンドのコンサルティングサービスを提供するAKKODiSコンサルティング株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:川崎 健一郎、「以下、AKKODiS 」)は、グローバルにRPA移行サービスを提供するBlueprint Software System Inc. (本社:カナダ・トロント、以下「Blueprint 社」)と国内企業のRPA 移行の推進を目的に、パートナー契約を締結いたしました。なお、同社とのパートナー契約を締結したのは国内ではAKKODiSが2社目となります。



Blueprint社が独自開発して提供しているRPA移行ツール「Blueprint 」は、Automation Anywhere、blueprism、UiPathからMicrosoft Power Automateへの移行コストを大幅に削減することが可能なサービスです。これまでRPAツールの移行には新しいRPAツールを用いて、手動で作成する必要がありましたが、「Blueprint 」を活用することで、企業のRPAツール移行に係るコスト、時間、リスクを削減することが可能となり、AKKODiSでは、取引先企業へのDX推進のツールとして展開する予定です。



今回のパートナー契約の締結に関して、同事業を推進するAKKODiS執行役員でソリューション統括ソリューション事業推進本部長の田中健司は次のようにコメントしています。「当社が、Blueprint社とパートナー契約を締結したことについて非常に嬉しく思います。Blueprint社は、グローバルにおけるRPA移行サービスのリーディングカンパニーであり、信頼と実績を兼ね備えています。AKKODiSはこのパートナーシップを通じて、国内企業のRPA移行の推進を強力にサポートし、取引先企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させていきます。これにより、国内企業の業務効率化、生産性の向上を支援し、企業の成長に寄与してまいります。」



Blueprint社のDan Shimmerman氏は次のようにコメントしています。「Blueprintの日本における2番目の公式パートナーとして、30年以上にわたりデジタル、IT、エンジニアリング分野での豊富な経験を持つ、スマートインダストリーのグローバルリーダーであるAKKODiSと提携できることを嬉しく思います。BlueprintとAKKODiSは協働して、より多くの企業がRPA資産をMicrosoft Power Automateに移行し、自動化コストの大幅な削減や大規模なRPAの実現、自動化ポートフォリオ全体の品質の向上につなげられるよう支援していきます。今回の提携により、RPAの移行を迅速、シンプル、かつ費用対効果の高いものにすることで、多くの企業が低コストで非常に使いやすいPower Automateを活用できるようになります。

この提携は、マイクロソフトのグローバルRPA移行プログラムにおける優先的なRPA移行テクノロジーパートナーである当社とスマートインダストリーのグローバルリーダーを結びつけるものです。BlueprintのRPA移行ソリューションと、5万人のエンジニアやデジタルエキスパート、50以上の専門センター、全方位的なサービス、高い評価を得ている大規模なデリバリーなど、AKKODiSの確固たる実績の掛け合わせにより、Microsoft Power Automateを活用してコスト削減と自動化プログラムの改善を目指す企業のRPA移行を加速し、徹底した簡素化を目指します。」



また、マイクロソフトコーポレーションでPower Platform engineeringの分野でPrincipal Program Manager

を務める吉田大貴氏は、次のようにコメントしています。「マイクロソフトコーポレーションは、AKKODiSとBlueprintとの間で締結された提携を、深い敬意をもって歓迎申し上げます。

AKKODiSは、世界各国におけるデジタルとエンジニアリングの統合ソリューションの提供者として、その卓越した実績を持たれております。同社のEnd to Endのコンサルティングサービスは、多くの企業のデジタルトランスフォーメーションを成功に導き、昨年度はMicrosoft Partner of the Year Award (Inclusion Changemaker) も受賞されました。

この度の提携により、AKKODiSとBlueprintの共同の専門知識と技術が結集され、日本におけるハイパーオートメーションの普及と発展が一層促進されることと確信しております。

マイクロソフトコーポレーションとして、今後ともAKKODiS およびBlueprint との連携を深化させ、ハイパーオートメーションの推進に尽力してまいります。」



AKKODiSは、「日本を、課題解決先進国に。」というビジョンのもと、企業・組織、地域社会と連携しイノベーションを伴走しながら支援することを目指してまいります。



AKKODiSコンサルティング株式会社について

AKKODiSは、コネクテッドデータの力を活用し、デジタルとエンジニアリングを融合させたソリューションを世界30ヵ国で提供するグローバルリーダーです。

AKKODiSコンサルティング株式会社は、「日本を、課題解決先進国に。」というビジョンを掲げ、日本において事業を展開しています。戦略、プロジェクトマネジメント、テクノロジー、アカデミー等、多岐にわたる領域のコンサルタントを10,000名以上擁し、企業および組織のイノベーションを支援するエンドツーエンドのコンサルティングサービスを提供しています。上流領域のコンサルティングから、システム開発、教育、現場の保守・運用までを包括した、Consulting、Solution、Academy、Talentの4つのサービスを提供することで、組織の変革を伴走しながら支援しています。

【AKKODiS ウェブサイト】https://www.akkodis.co.jp/



