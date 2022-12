[株式会社ヤプリ]

社内ポータルアプリを、組合活動情報発信の中心に



アプリプラットフォーム「Yappli(ヤプリ)」を提供する株式会社ヤプリ(本社:東京都港区、代表取締役:庵原保文、以下「ヤプリ」)は、2022年12月12日(月)、住友ゴム労働組合(本部:兵庫県神戸市、中央執行委員長:山本英二)のアプリ「住友ゴム労働組合公式アプリ」を開発支援したことをお知らせいたします。







■全国の組合員へリアルタイムに情報を届ける「住友ゴム労働組合公式アプリ」





住友ゴム労働組合は、住友ゴム工業株式会社の労働組合で、全国で約6,000名の組合員から組織されています。これまで、組合内での情報共有は、紙や社内メールでの展開や組合のWEBサイトにて行っていました。社内メールの確認や組合サイト閲覧のためには会社支給のPCから社内ネットワークに接続する必要があり、PCを貸与されていない組合員が閲覧できないなど、気軽に組合情報にアクセスしづらいという問題がありました。



この課題を解決するために、アプリプラットフォーム「Yappli」を導入、「住友ゴム労働組合公式アプリ」を提供することになりました。本アプリでは、組合の活動内容を各支部名で検索でき、イベント情報、貸出図書や優待クーポン情報、組合の相談窓口など、組合員が求める情報を集約して掲載しています。また、機関誌をPDFで閲覧することで、印刷費や、全国の工場や拠点への郵送コスト削減にも貢献。その他、支部別情報の絞り込みプッシュ配信なども実現し、今後は限定公開のYouTubeチャンネルでの動画配信を予定しています。アプリを通じて情報展開を継続していくことで、組合員の組合活動への興味を高め、より積極的な活動参加を目指します。



住友ゴム労働組合担当者コメント(中央執行委員 山口早苗様より)

今までの情報展開は、職種の異なる現場系と事務系で展開方法が違い、時間差がある事が一番改善したい点でした。まずは、情報を提供できる環境を整える為に、アプリというツールは非常に効果があると思ったのが始まりです。その中でも、WEBサイトの延長ではなく、オリジナル性がありながら使いやすく構成できることがYappliさんを選んだ最大の理由です。また、アプリに情報を載せる事やレイアウト変更を自分達で行える事も大きなポイントでした。アイコンやアプリ内に住友ゴム労働組合のマスコット「てってくん」を使いたい、検索機能を設けたい等、こちらの要望を実現して頂き、親しみがありつつ直感的に使いやすいアプリが完成しました。組合員の皆さんが疑問に思った時にアプリを活用して頂き、より組合活動を身近に感じて頂けたらいいなと思っています。



■モバイルに最適化された情報共有を実現する「Yappli for Company」





「Yappli for Company」は、社内のさままな情報を集約した、いつでもどこでも閲覧できる利便性の高い社内ポータルアプリを提供するサービスです。

利用ユーザーは、現場で忙しく働く「ノンデスクワーカー」。アプリなら、勤務時間や雇用形態を問わず、いつでもどこでも必要な情報へアクセスが可能になります。前述の労働組合以外にも、さまざまな業種・業態で利用が広がっています。



ヤプリは、今後も企業のGo Mobileを推進し、アプリを通して企業とお客様をつなげる支援を進めてまいります。



■Yappliについて(https://yapp.li/)

「Yappli」はアプリ開発・運用・分析をノーコード(プログラミング不要)で提供するアプリプラットフォームです。導入企業は600社を超え、店舗やEコマースなどのマーケティング支援から、社内や取引先とのコミュニケーションをモバイルで刷新する社内DX(デジタルトランスフォーメーション)、バックオフィスや学校法人の支援まで、幅広い業界の課題解決に活用されています。



《アプリプラットフォーム「Yappli」の6つの特徴》

1.スピード開発:ノーコードでiOSとAndroidのネイティブアプリを高速開発。

2.カンタン運用:直感的な操作で、更新可能。プレビューで事前確認もできる。

3.多彩なプッシュ通知:エリアや属性などターゲットに合わせた多彩なプッシュ配信。

4.高度なデータ分析:ユーザー行動やアクションに基づきデータ分析が可能。自社データとの統合も。

5.クラウドで進化:年間200回以上の機能改善。最新OSにも即座にアップデート対応。

6.サクセス支援:専門チームが集客や活用方法などを支援し成功へコミット。



■株式会社ヤプリについて

本社 :東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階

大阪支社:大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ27階

福岡支社:福岡県福岡市中央区大名1-1-29 WeWork大名

代表者 :代表取締役 庵原 保文

事業内容:アプリプラットフォーム「Yappli(ヤプリ)」及び「Yappli CRM」の開発・提供の開発・提供

URL :https://yappli.co.jp



