[一般社団法人日本フットサルトップリーグ]

SPOTV NOWにて全試合LIVE配信!



12月17日(土)、18日(日)に、福井県営体育館にて日本女子フットサルリーグ2022-2023 上位・下位リーグを開催します。今シーズンもSPOTV NOW(登録・視聴無料)にて全試合をライブ配信いたしますので、ぜひご視聴ください!







〈今週末の見どころ〉

3連覇を目指すバルドラール浦安ラス・ボニータスが、早くも優勝に王手をかけています。今週末で浦安が優勝を決定するには、17日(土)11:00キックオフの「アルコ神戸 vs SWHレディース西宮」を神戸が引き分け以下で終えること、13:30キックオフの「立川アスレティックFC vs バルドラール浦安ラス・ボニータス」で浦安が勝利を収めることが絶対条件。浦安の優勝決定を阻止したい神戸、立川は必ず勝利を収めたいところです。下位リーグの福井丸岡ラックは、地元での2連戦。今シーズンは優勝争いから退いてしまいましたが、本拠地で熱戦を繰り広げることが期待されます。どの試合からも目が離せない女子Fリーグを、会場で、SPOTV NOWのライブ配信で、お楽しみください!





SPOTV NOWの視聴はこちら▶https://www.spotvnow.jp/api/v2/referral/futsal_2022

※リンクへ進んでご登録をお願い致します



<SPOTV NOWとは>

株式会社 LIVE SPORTS MEDIA が運営するライブ配信メディア。

スマートフォン、タブレット、パソコンからMLBをはじめ、Woman Athletes Project(WAP)*加盟のWリーグ(女子バスケ)、ホッケー女子リーグ、Fリーグ女子など国内女子トップリーグの試合をライブ配信にて視聴することができます。

なお、国内女子トップリーグ各種コンテンツは、SPOTV NOWの無料会員登録をして頂ければどなたでも無料で視聴いただけます。

MLBのライブ配信を視聴するには無料会員登録後に有料会員への登録が必要となります。(月額¥1,300(税込)、年額¥9,900(税込))

*WAP(http://japantopleague.jp/wap/)は、一般社団法人日本トップリーグ連携機構が行う女性アスリート支援プロジェクトです。



◆SPOTV NOW

https://spotvnow.jp



◆SPOTV NOW 公式Twitter

@SPOTVNOW_JP

https://twitter.com/SPOTVNOW_JP



◆SPOTV NOW 公式Instagram

@SPOTVNOW_JP

https://www.instagram.com/SPOTVNOW_JP/



◆SPOTV NOW 公式YouTube

@SPOTVNOW_JP

https://www.youtube.com/channel/UCJ-l-sMQFHogSy8KXRyMIRA



◆SPOTV NOW 公式サポート

@Spotvnow_support

https://twitter.com/Spotvnowsupport



◆SPOTV NOW お問い合わせ先

service@spotvnow.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/17-17:46)