[株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX)]

株式会社IMXC(IMXC、本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:中村赫也)は、韓国で大注目を集めた超過激サバイバルバラエティ「血のゲーム -ジャングル脱出編-」の先行独占配信をはじめ、年末年始にかけてじっくり・ゆっくり観たくなる多様なジャンルのドラマ・映画・バラエティ作品を、本日12月8日(金)よりAmazon Prime Video内のチャンネル「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」(以下、チャンネルK)の会員を対象に配信いたします。









年末に観たい!韓国バラエティ【ノンフィクションのスリルを味わいたい方へ】





▶地上波放送不可!頭脳、フィジカル、裏切り、色気 etc…

勝利のためならどんな手段も問わない超過激なサバイバル・バラエティはいかがですか?



今月、皆さまにオススメしたい最初の作品は、チャンネルKで本日より先行独占配信がスタートした最新作!

参加者たちが非道徳的な環境下で最大賞金3億ウォン(日本円でおよそ3000万円)を懸けた熾烈なサバイバルゲームを繰り広げる「血のゲーム -ジャングル脱出編-」。



本作は2021年に公開されたサバイバル番組「血のゲーム」シリーズの2作目で、裏切りや激しい心理戦で参加者たちが手段を選ばずに賞金獲得を目指す様子が面白過ぎると韓国で大きく話題を集めました。



バリ島に集められた14名の参加者たち。到着して早々、目隠しをされロープで縛られた状態で突如ゲームが開始されます。初日から落ち着かない雰囲気が漂い続ける中、屋敷の外でも別チームがとある作戦を実行するために密かに動いている様子…。



さらに毎日開催されるマネーチャレンジゲームで負けると、劣悪環境のジャングルで野宿生活を強いられることが明らかになり、参加者たちの本気度も一気に高まります!





気になる参加者には、映画『デスノート Light up the NEW world』やTBSドラマ「ブラッディ・マンデイ」などの人気作に出演しながら日韓で活動している女優の藤井美菜や、「脱出おひとり島<シーズン2>」出演で一躍時の人となったDEX(デックス)、さらに前シーズンセミファイナリストのアナウンサーパク・ジミン、元バスケットボール選手のハ・スンジンなど、豪華な面々が勢揃い!



女優、プロゲーマー、スポーツ選手にIQ156のMensa 会員まで、様々な分野に特化する参加者たちが集まり、<頭脳> <フィジカル> <裏切り> <色気>どんな手を使っても構わないとされたバリ島のジャングルで、いまサバイバルゲームを開始する…!



▶面白さは韓国現地のお墨付き!

参加者と共に難解ゲームの謎解きをお楽しみください。

なんと、本作は2023年に開催されたストリーミングシリーズとして公開されている作品を対象とした新しい授賞式“第2回青龍シリーズアワード”にて、「バラエティ・教養部門」の最優秀作品賞、そして「新人女性芸能人賞」に参加者のパク・ジミンがノミネートされ、「新人男性芸能人賞」では参加者のDEX(デックス)が受賞を果たすという、バラエティとしては大快挙を見せました。

斬新な内容はもちろん、緊迫した状況下での参加者たちの立ち振る舞いが、まるでドラマのワンシーンを観ているかのように感じさせ、視聴者を番組の世界観に没頭させるのです。



そしてなんといっても、番組内で登場するゲームがひとつ残らず難易度が高いという部分もポイント。

“ジャングル迷路”や“幽霊カジノ”など、タイトルから興味をそそられるも一筋縄では解決しない難題ばかりで、まるで自分もその場に立ち会っているかのような気分で楽しむことができるという魅力があります。



ありとあらゆるジャンルで活躍する芸能人やインフルエンサーが参加して、過激なぶつかり合いや心理戦を展開する大人気サバイバルバラエティ「血のゲーム -ジャングル脱出編-」がついにチャンネルKに登場!



本日12月8日(金)より、初回1~3話、以降毎週金曜日に4話ずつ更新で国内先行独占配信中ですので、気になるその全容は、ぜひ実際に本編を視聴してお確かめください!



●配信ページ:https://krtv.jp/ap/bloodygame

●公式サイト:https://bloody-game.com/





年末に観たい!韓国ドラマ【甘酸っぱいトキメキが欲しい方へ】





▶韓国ドラマの鉄板にして王道ジャンル“ラブロマンス”に学園の要素が加われば、観て損なし!

肌寒いこの季節、コタツで暖を取りながら高校生たちの眩しい青春ストーリーで、心も体もぽかぽかになりませんか…?



この年末、皆さまにご覧いただきたいオススメ作品2作品目は、キム・ヨハン (WEi) × 「今、私たちの学校は…」 チョ・イヒョン × 「田舎街ダイアリーズ」 チュ・ヨンウ共演の青春ラブストーリー「トキメク☆君との未来図」。





本作では、長年にわたり韓国でシビアな問題とされている“受験競争”ではなく、それぞれ異なる道を選択した高校生たちが恋や友情、未来に奮闘する成長過程が描かれます!



幼いころからテコンドー選手として期待を持たれていたギジュン(キム・ヨハン)は足のケガにより夢を絶たれてしまいます。さらに追い打ちをかけるように不幸が続き、お金を稼ぐため学校の企業プロジェクトに参加したり、アルバイトを始めることに。

それゆえ、なにかと幼馴染のジウォン(チョ・イヒョン)と共に行動することが増えるも、事情を知らないジウォンは常にギジュンが自分に付きまとってくると誤解して、2人は対立ばかり…。



そんな中、ヨンジュ(チュ・ヨンウ)が同じ高校に転校してきますが、なんとギジュンとヨンジュは小学生のときから共にテコンドー選手の道を歩もうとした大親友。しかし、過去に起こったとある事件がきっかけで2人の間には深い溝ができてしまっていたのです。



そこへ、学年一の優等生で友情や恋愛に興味がなかったソヨン(ファン・ボルムビョル)まで加わり、友情と恋愛が交差する複雑な四角関係が展開されていき…?





思春期に誰もが一度は経験したことがあるであろう、複雑な心の葛藤を映し出す「トキメク☆君との未来図」。

18歳の前に大きく立ちはだかる問題を解決しながら、友情・恋・未来を切り開いていく高校生たちの甘酸っぱい日常から、ご自身の青春時代に思いを馳せてみてはいかがでしょうかー?



▶WEiキム・ヨハン×チョ・イヒョンほか豪華若手キャストが共演!

18歳の葛藤を想起させるリアルな演技力に、感嘆。

本作は、1999年から10年以上にわたり韓国で放送された韓ドラファンの間では有名な“学校シリーズ”の一つ。

“学校シリーズ”は若手俳優の登竜門と呼ばれており、イ・ドンウクやコン・ユ、ハ・ジウォン、イ・ジョンソク、ナム・ジュヒョクなど、歴代の出演者たちは今や韓国を代表する名俳優へと成長を遂げています。



そんな歴史を誇るシリーズの最新作にあたる本作で主演のギジュン役に抜擢されたのは、韓国の大人気オーディション番組「PRODUCE X 101」で最終順位1位を獲得し“X1”として見事デビュー、現在は“WEi”のメンバーとして活動しているキム・ヨハン。



さらに、2020年から2シーズンにかけてNetflixで放送された医療ドラマ「賢い医師生活」や、昨年公開され世界中で大ヒットを記録した韓国のゾンビドラマ「今、私たちの学校は…」で高い演技力を見せつけたチョ・イヒョンがヒロイン・ジウォン役を務めます。



そして主演はもちろん、脇を固めるバイプレーヤーたちも新進気鋭のキャスト陣が勢揃い!

2021年に演技を学びながら専門学校在学中にウェブドラマに堂々とキャスティング、同年のデビュー直後に「田舎町ダイアリーズ」主演で日本でも注目を集めたチュ・ヨンウや、韓国NAVERの人気ウェブ漫画原作「少女の世界」で、新人とは思えない好演で圧倒的存在感を放ったファン・ボルムビョルが、それぞれヨンジュとソヨンを演じることで、物語の世界観を彩ります。





そんな期待の若手俳優たちが熱演する“学校シリーズ”8作目「トキメク☆君との未来図」が、今月からチャンネルKに初登場!ぜひ、この機会にお楽しみください。





●配信ページ:https://amzn.to/4a5Z6u7





チャンネルKで日韓同時・国内独占配信中!

「イカゲーム」「国民死刑投票」に続く最新作「夜になりました~人狼ヲ探セ~」







さらに、UP10TIONや「PRODUCE X 101」X1出身のキム・ウソクが主演を務め話題を呼んでいる学園スリラー「夜になりました~人狼ヲ探セ~」が今月より満を持してチャンネルKにて国内独占&日韓同時配信を開始!



修学旅行先で突然、謎のアプリ“人狼ゲーム”がインストールされ、強制的にゲームに参加させられることになったユイル高校2年3組の生徒たち。単なるお遊びだと思って投票を始めますが、多数決で「人狼」とされた生徒が実際に処刑されてしまったことで、楽しかった修学旅行は、生死をかけたデスゲームの舞台へと一変。



ルール違反した者や「人狼」だと疑われた者が次々と命を落とす中、果たして彼らは、誰を疑い、誰を信じ、誰に自らの生死を委ねるのか。彼らの日常を、一瞬にして恐怖のどん底へと突き落としたこの残酷なデスゲームに隠された衝撃の真実とは…?



次世代スターたちの共演と、1度観始めたら抜け出せない怒涛の展開が話題の最新ミステリースリラー「夜になりました~人狼ヲ探セ~」は、12月4日(月)より一挙4話(※3話までプライム見放題)が公開され、12月11日以降は毎週月曜日~木曜日に1話ずつ更新となります。結末をぜひチャンネルKでお楽しみください。





Amazonプライム会員なら「チャンネルK」にご加入後、今回ご紹介した韓国ドラマ・映画のほか、中国ドラマや多数ジャンルの作品を月額500円(税別)でいつでもどこでもお楽しみいただけます。



紹介した作品はAmazon Prime Videoチャンネル「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」で見放題!

▶視聴はこちら:https://krtv.jp/ch/channelk_pr



作品紹介





■「血のゲーム -ジャングル脱出編-」

地上波放送不可!?勝利のためならどんな手段も問わない超過激なサバイバルゲーム



バリ島に集められた参加者たち。着いて早々目隠しにロープで縛られた状態でゲームが始まる。

初日から落ち着かない雰囲気が続く中、屋敷外でも別チームがある作戦を実行するために密かに動いていた…。

様々な分野に特化する参加者たちによる <頭脳> <フィジカル> <裏切り> <色気> どんな手を使っても構わない非道徳的な環境下で最大賞金3億ウォンを懸けた熾烈なサバイバルゲームが始まる!

■「トキメク☆君との未来図」

キム・ヨハン (WEi) × 「今、私たちの学校は…」 チョ・イヒョン共演!

18歳たちが綴る甘酸っぱい青春ストーリー



幼いころからテコンドー選手として期待を持たれていたギジュン(キム・ヨハン)。しかし足のケガによりその夢は閉ざされることに。さらに追い打ちをかけるように不幸が続き、祖父と暮らしている家の物が全て差し押さえられ、お金を稼ぐため高校内の企業プロジェクトに参加したり、アルバイトを始めることになる。それによって幼馴染のジウォン(チョ・イヒョン)と共に行動することが増えるが、事情を知らないジウォンは常にギジュンが付きまとってくると誤解して対立ばかり…。そんな中、転校生のヨンジュ(チュ・ヨンウ)がやってきて…?

■「夜になりました~人狼ヲ探セ~」

「イカゲーム」「国民死刑投票」に続く最新作!この冬、全世界を震撼させる学園スリラー



修学旅行で宿泊所に向かっていたユイル高校の生徒たち。しかし実際に到着したのは2年3組の生徒たちだけだった。担任の教師は他のクラスを捜しに出ていってしまう。Wi-Fiも事務室の電話も携帯電話も通じない宿泊所に、3組の生徒たちだけ取り残されてしまう。「人狼を推測して投票しろ」というアナウンスが流れ、生徒たちは強制的に人狼ゲームに参加させられることになり…。

企業プレスリリース詳細へ (2023/12/08-18:46)