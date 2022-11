[株式会社プライム1スタジオ]

株式会社プライム1スタジオのハイエンド・ブランド「PRIME 1 STATUE(プライム1スタチュー)」。そのミュージアムマスターラインにて、『パワーガール』を立体化いたしました。本日11月29日15:00より予約受付スタート。商品の発売は2024年2月~5月を予定しています。



商品ページはこちら:

https://statue.prime1studio.co.jp/dcpg-power-girl-mmdc-63dxs.html







さまざまな並行世界が存在するDCマルチバース。そのひとつであるアース2より、あの「鋼の男」を従兄に持つスーパーヒーローがミュージアムマスターラインに飛来しました。天真爛漫にして大力無双、パワーガールの登場です!





彼女が初めて登場したのは、1976年のオールスターコミックス58号。それ以来半世紀近くもの長い間、従兄のスーパーマンが大好きな可愛い女の子として、また猪突猛進が身上の力自慢として、多くのコミックファンから愛されています。







プライム1スタジオがテーマにしたのも、その可愛さと力強さです。あどけなさが見え隠れする強気な表情、スーパーパワーを誇示しながらもキュートなポージング。その佇まいを見れば、彼女が愛される理由をお分かりいただけるでしょう。









各部のディテールもしっかり作り込みました。ボブヘアは美しいブロンドカラーと無造作な毛束が映える仕上がり。





はためく赤いマントの下に着た白いコスチュームも、筋肉に吸い付く生地や各部に施されたステッチの質感を高精細に表現しています。





カモメが舞う大空を模った特製ベースも、明るく元気な彼女のイメージにぴったりです。







また本DXボーナス版には豊富な差し替えパーツが付属し、さまざまな表情・ポージングが楽しめます。





特にボーナス特典のショートカットで微笑む頭部パーツは、ファンなら持っておきたいマストアイテム。ボブとはまた異なる魅力でディスプレイを彩ります。





DCコミックスきっての愛されキャラ、そのキュートでパワフルな姿をイメージ通りに立体化した1体です。ぜひあなたのコレクションにどうぞ!





◆ご注意◆

・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。





商品概要



商品名 :パワーガール DXボーナス版

※本ボーナス版はプライム1スタジオ公式オンラインストア限定商品です。

商品価格 :¥223,190(税込)

発売時期 :2024年2月~5月

シリーズ :パワーガール(コミック)

フォーマット:ミュージアムマスターライン

サイズ/重量:1/3 Scale

全高:75cm 全幅:46cm 奥行:31cm/重量16.4kg

素材 :ポリストーン(一部に別素材使用)

権利表記 :

SUPERMAN and all related characters and elements (C) & ™ DC Comics. (s22)





会社概要



株式会社プライム1スタジオ





株式会社プライム1スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME1STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地:東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者:松本 理恵

・オフィシャルサイト:https://www.prime1studio.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/29-19:16)