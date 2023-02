[株式会社Trys]

2/21「MASS FOR THE DEAD」は4周年を迎えます。皆さまにご愛顧いただき迎えることができた4周年、お礼を申し上げるとともに感謝を込めて4周年記念キャンペーンを開催いたします!イベントや限定パックの販売、復刻キャラクターの限定召喚などを順次開催!さらに、4周年を記念した「MASS FOR THE DEAD」オリジナルカレンダーが抽選で当たるTwitterキャンペーンも開催です!











■『4周年記念Twitterキャンペーン』開催!





【開催期間:2/21 15:00~3/15 14:59】

4周年の感謝を込めてTwitterキャンペーンを開催!

リツイートをしてくださった方の中から抽選で「2023MASS FOR THE DEADオリジナルカレンダー」を100名様にプレゼント!

ぜひご参加ください!



■抽選商品

2023MASS FOR THE DEADオリジナルカレンダー:100名様



■キャンペーン参加方法

(1):「MASS FOR THE DEAD」をインストール

(2):公式Twitter(@overlord_ch )をフォロー

(3):対象のツイートをリツイート

※当選発表前にアプリのアンインストールや、フォロー・RTを解除している場合は対象外となります

※PC版「MASS FOR THE DEAD」をご利用のお客様もご参加可能です

※公式サイト内の「ツイートする」ボタンからもキャンペーンにご参加いただけます



■当選発表

当選者の方にTwitter(@overlord_ch )よりDMにて当選通知をお送りいたします

(発表は当選者のみのご連絡とさせていただきます。)



■注意事項

※ランダムでの抽選となります

※懸賞アカウントでのご参加につきましては抽選の対象外といたします

※当選発表時に「MASS FOR THE DEAD」をアンインストールしている場合は対象外となります

※当選発表時にフォローやRTを解除している場合は対象外となります

※発表は当選者のみのご連絡とさせていただきます

※当選DMが送付できない際は当選無効となりますので予めご了承ください

※当選権の譲渡や売買は禁止しております

※抽選にはお時間をいただく場合がございます

※抽選状況や抽選結果についてお問い合わせをいただきましても回答はできませんので予めご了承ください



詳細は公式サイトをご確認ください。





■『メインストーリー17章「嵐の前夜」』解放!





【解放開始:2/21 15:00~】

その御名を聞き、走る動揺。一時的に脅威は去れど、

残された不可解さと、仄めかされたあまりにも不穏な存在の

可能性は、ナザリックをも苛む。一方、ガゼフの帰還を機に

エ・ランテルでは、ある大規模な計画が持ち上がり――



4周年に合わせ、メインストーリー17章を解放いたします!

イベントと共にぜひお楽しみください!



詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。





■イベント『[復刻]強襲戦域 -絶望の黒い仔山羊-』開催!





【解放開始:2/22 17:00~2/28 13:59】

「強襲戦域」は、すべてのプレイヤーと協力して一体の強大なエネミーを討伐するイベントです。

エネミーにダメージを与えることで、メダルを獲得することができます。

メダルは「交換所」にてアイテム等と交換することができます。



また、イベントで活躍するAPポーションと混沌石をセットにした『強襲戦域応援パック』も同時販売!

複数のパックがあるので、ぜひショップにてご覧ください!



詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。





■イベント召喚『有償限定 4周年記念召喚-vol.1・vol.2-』開催!





【開催期間:2/21 15:00~3/1 14:59】

★5キャラクターはピックアップ5体のみ排出!STEP5で限定★5キャラクター1体確定!

vol.1・vol.2で排出キャラクターが異なるので、お好みの召喚をお選びいただけます!

STEP5までお一人様5回限りの限定召喚!ぜひご利用ください!



▼有償限定 4周年記念召喚-vol.1-

《限定排出&ピックアップ★5キャラクター》

★5【祝宴爛装】アウラ

★5【麗裳衣の白亜】アルベド

★5【艶麗賀正】シャルティア

★5【闇妖精サンタ】マーレ

★5【白骨の美丈夫】モモンガ



▼有償限定 4周年記念召喚-vol.2-

《限定排出&ピックアップ★5キャラクター》

★5【祝宴颯装】マーレ

★5【常夏の涼風衣】アウラ

★5【艶色魔女】アルベド

★5【焦紅の麗着】シャルティア

★5【純白のサンタ】アルベド



無償混沌石がご利用いただけるピックアップの『4周年記念召喚』も同時開催!

詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。





■イベント召喚『有償限定 第十七章解放記念ステップアップ召喚-TypeA・TypeB-』開催!

【開催期間:2/21 15:00~2/28 14:59】



第十七章の解放を記念した人気★5キャラクターが復刻登場する召喚を-TypeA・TypeB-で開催!

それぞれ★5キャラクターはピックアップ6体のみ排出!STEP5でナザリック祭限定★5キャラクター1体確定!

STEP5までお一人様3回限りの限定召喚!ぜひご利用ください!



▼有償限定 第十七章解放記念ステップアップ召喚-TypeA-





《限定排出&ピックアップ★5キャラクター》

★5【挑戦者】モモンガ

★5【名調教師】アウラ

★5【王国最強の戦士】ガゼフ

★5【御使い】クレマンティーヌ

★5【薔薇の蒼白騎士】ラキュース

★5【ゴシックドレス】イビルアイ



▼有償限定 第十七章解放記念ステップアップ召喚-TypeB-





《限定排出&ピックアップ★5キャラクター》

★5【漆黒の英雄】モモン

★5【頼りない大自然の使者】マーレ

★5【半悪魔形態】デミウルゴス

★5【凍河の支配者】コキュートス

★5【暗黒騎士】アルベド

★5【紅鎧の戦乙女】シャルティア



無償混沌石をご利用いただけるピックアップの「第十七章解放記念召喚」も同時開催!

詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。





■各種アイテムパック販売開始!

【販売期間:2/21 15:00~3/1 14:59】

4周年を記念したお得なアイテムパックを多数販売!

希少アイテムと混沌石がセットになったパックなどが期間限定での販売!

ぜひこの機会をご利用ください!



▼4周年記念覚醒★5ユニット交換巻物パックvol.1

≪アイテム詳細≫

・有償混沌石×1250

・覚醒★5ユニット交換巻物vol.1×1

・★5覚醒奥義lv.確率アップチケット×1



▼4周年記念覚醒★5ユニット交換巻物パックvol.2

≪アイテム詳細≫

・有償混沌石×1250

・覚醒★5ユニット交換巻物vol.2×1

・★5覚醒奥義lv.確率アップチケット×1



▼有償限定 4周年記念SPランダムボックス

≪アイテム詳細≫

・4周年記念SPランダムボックス×1



▼4周年記念ランダムボックス

≪アイテム詳細≫

・4周年記念ランダムボックス×1



※それぞれ購入数制限がございます。

各種交換巻物やランダムボックスの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。





■『4周年記念スペシャルログインボーナス』開催!





【開催期間:2/21 15:00~3/31 14:59】

ログインするだけで★5キャラクターがゲットできるスペシャルログインボーナスを開催!

4周年を記念した期間限定の特別なログインボーナスなので、この機会に★5キャラクターをゲットしてください!



≪スペシャルログインボーナス詳細≫

★5【千変万化の顔無し】パンドラズ・アクター×1

★5【鋼の執事】セバス×1

★5【元漆黒聖典第九席次】クレマンティーヌ×1

★5【水晶の魔法詠唱者】イビルアイ×1





■『4周年記念キャンペーン-第1弾-』開催!





【開催期間:2/21 15:00~3/1 14:59】

4周年を記念し、期間限定のログインボーナスとミッションの第1弾を実施いたします!

ログインするだけでゲーム内アイテムが獲得できるので、ぜひログインしてください!



≪ログインボーナスアイテム詳細≫

・1回目 4周年記念ケーキ × 10

・2回目 ★5幸運値確率アップチケット × 1

・3回目 無償混沌石 × 500

・4回目 ★5奥義lv.確率アップチケット × 1

・5回目 無償混沌石 × 500



詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。





※掲載の内容は予告なく変更になる場合があります。

※一部画像は開発中の画面です。

※各内容の詳細はゲーム内お知らせでご確認ください。



■公式YouTubeチャンネル

オバマス放送局:https://www.youtube.com/channel/UCv5yMCWzjt5w_1czERqYkvQ



■「MASS FOR THE DEAD OVERLORD」アプリURL

App Store(iOS) :https://itunes.apple.com/jp/app/mass-for-the-dead/id1438596675

Google Play(android) :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exys2008.over

Amazonアプリストア:https://www.amazon.co.jp/dp/B07YN8XSXH/

DMM GAMES :https://overlord-game.com/dmg_temp



最新情報に関しましては、ゲーム公式Twitter等でご報告させて頂きます。

ゲーム公式Twitter:https://twitter.com/overlord_ch



■ゲーム概要

タイトル : MASS FOR THE DEAD OVERLORD

ジャンル : 異世界ダークファンタジーRPG

配信日 : 2019年2月21日

対応OS : Android 5.1以降 / iOS 10 以降

価格 : 基本プレイ無料 (アイテム課金型)

ゲーム公式サイト : https://overlord-game.com

ゲーム公式Twitter : https://twitter.com/overlord_ch

(C)丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード製作委員会



■会社概要

商号 :株式会社Trys(英語表記:Trys,Inc.)

代表者 : 代表取締役社長CEO 小林泰平

所在地 : 107-0052 東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル2F

事業内容 : イラスト制作事業、漫画制作事業、ゲーム事業、動画マネジメント事業、漫画動画事業

URL : https://trys2020.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/21-19:15)