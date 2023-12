[株式会社博報堂DYメディアパートナーズ]

~"ウサギ"がテレビCMへの挑戦を決める、新たな動画広告も放映開始~



株式会社博報堂DYメディアパートナーズ(本社:東京都港区、代表取締役社長:矢嶋弘毅、以下 博報堂DYメディアパートナーズ)は、メディア投資によってスタートアップ企業の事業成長を支援するサービス “AaaS for startup”において、希望エリアで少額からテスト出稿が可能な「テレビCMトライアルパッケージ」を提供しています。2023年12月4日(月)より、本パッケージを紹介する新たな動画広告も放映を開始しました。







“AaaS for startup” (※1)では、AaaSソリューションをフル活用しながら、メディア投資におけるあらゆる領域(戦略・制作・運用)を一気通貫で支援することで、スタートアップ企業の事業成長を実現します。



スタートアップ企業のはじめてのテレビ出稿を支援する「テレビCMトライアルパッケージ」では、希望されるエリアでテレビCMの出稿プランをご提案、出稿中・出稿後には博報堂DYグループオリジナルのAaaSソリューションを活用し、事業成果に関連するKPIでテレビCMの効果を可視化します。さらに、200以上の放送局と年間3,800億円以上(※2)のテレビCM出稿実績のある博報堂DYグループとしてのバイイング力を活かし、効果分析結果を反映したテレビCMの運用を実現します。



現在、“AaaS for startup”の公式サイトでは、出稿希望エリアごとのパッケージ価格が確認可能なページ(https://www.hakuhodody-media.co.jp/aaas/afs/areatest/?utm_source=hdympnewsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2312newmovie)を公開中です。

希望されるエリアでの実施価格のほか、ご提案する出稿プランで獲得できるリーチ(※3)も記載しております。



今回 “AaaS for startup” を多くの企業の皆さまに知っていただくために新たな動画広告を放映いたします。

動画では、X(旧Twitter)で話題を集めた「100話で心折れるスタートアップ(著者:えい)」に登場するスタートアップ企業の社長”ウサギ”をはじめとするキャラクター達を起用。

「テレビCMはまだ早いかなあ…」と悩みを抱えるウサギ社長に、少額からでもエリアテストが可能な「テレビCMトライアルパッケージ」が紹介され、ウサギが「やってみよう」と決意を固める『まずはAaaSだ』篇ほか3篇を放映します。

メインキャラクターであるウサギの声は、元自衛隊芸人のやす子さんに演じていただき、はじめてのテレビCMへの挑戦を応援する、親しみやすさを表現しました。また、ナレーションを戸谷菊之介さん、その他キャラクター(イヌ・カバ・ニワトリ・ナマケモノ)は山口諒太郎さんに演じていただいています。





はじめてのテレビCMにご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合せください。

スタートアップ特化型ソリューションAaaS for startupについて詳しくはこちら

https://www.hakuhodody-media.co.jp/aaas/afs/lp_01/?utm_source=hdympnewsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2312newmovie



博報堂DYメディアパートナーズは、これからもテレデジ広告の効果最大化を可能にするさまざまなサービスを順次導入し、博報堂DYグループの各広告事業会社とともに広告主の事業目標の達成に貢献いたします。



(※1) 博報堂DYメディアパートナーズは、広告メディアビジネスのデジタルトランスフォーメーションを果たす次世代型モデル「AaaS」を提唱し、広告主の広告効果最適化を通して事業成長に貢献するソリューション群を提供しています。AaaS for startupはAaaSのソリューションを活用したサービスです。<AaaS(R)は博報堂DYメディアパートナーズの登録商標>



(※2)博報堂DYホールディングス 2023年3月期テレビ売上高実績 3817.8億円



(※3)掲載されている数値は、すべて15秒CMを想定したシミュレーション数値です。また、本パッケージの適用に当たっては、諸条件がございます。詳細はお問い合わせください。



