[T&G]

~12月3日(土)限定~



全国でウェディングプロデュースを手がける婚礼大手の株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ(本社:東京都品川区 代表取締役社長:岩瀬 賢治)は、”表参道の大人の隠れ家“として知られる地中海レストラン「GENTLE Dining(以下、ジェントル)」にて、12月3日(土)限定でジャズナイトを開催いたします。ホリデーシーズンに差し掛かるこの時期、上質な音楽とともに料理を楽しんでいただくことで、今年一年頑張った大人たちへのご褒美時間を提供します。







ジェントルは、高感度な大人たちが行き交う街・表参道にある、イタリアンやスパニッシュの要素を織り交ぜた地中海料理と、国内外の星付きレストランで活躍したパティシエがつくるスイーツを提供するダイニングレストランです。街の喧騒から離れた場所に位置し、緑豊かなエントランスやテラスと、開放感のあるエレガントな空間が特徴。星付きレストランで経験を積んだシェフとパティシエたちによるこだわりの料理、そして居心地の良いサービスが揃う場所として、多くの大人たちから支持されています。



今回開催するジャズナイトはジェントルにとって初の音楽イベントで、ホリデーシーズンを前に、一年間頑張った大人の方々にご褒美となるような楽しい時間を過ごしていただくことを目的に企画いたしました。ジェントルが誇る地中海料理を堪能しながら、都内のジャズバーで活躍されるボーカリストの越智みゆきさんと、様々なジャンルの音楽で活動するギタリストの平岡遊一郎さんが奏でる上質な音楽に浸る時間は珠玉のときです。



2022年を締めくくるにふさわしい、五感で堪能するお料理と音楽との一夜限りのコラボレーションを、ぜひジェントルでお楽しみください。



■ジャズナイト開催概要

・名称:Jazz night presented by GENTLE

(ジャズナイト プレゼンテッド バイ ジェントル 略称:ジャズナイト)

・日時:2022年12月3日(土)18:50~、19:50~、20:50~

※各回30分程度

・場所:GENTLE Dining & Sushi Bar(ジェントル)

・住所:東京都渋谷区神宮前5-47-6

・電話番号:050-3503-7871

・公式サイト:https://www.gentle-base.com/

・予約:要前日までの事前予約。電話または公式サイトより受付

・備考:バーカウンターで一名様での利用も可能です



■出演アーティスト

越智みゆき(V)



美しいジャズスタンダートに魅せられ、2012年より都内ジャズクラブでのライブをスタート。2016年にサンフランシスコPeet’s Coffeeのジャズライブ企画に出演。2019年に1stアルバム『Nothing Like You』をリリース、同年代々木ナルのボーカルオーディションに合格、2022年には2ndアルバム『Pick Yourself Up』をリリース。歌の物語がきめ細やかに伝わる丁寧な歌唱で活動の場を広げている。また歌の力でチームの絆を育む企業研修も展開しており、慶応義塾大学大学院では英語のストーリーテリングとコーチングの教鞭をとっている。



平岡遊一郎(G)



Jazz、ブラジル音楽、ポップス等様々なジャンルで活動中。 ‘99~’01までカリフォルニアにてセッションマンとして活動した後’02より東京に拠点を移す。 チャーリーパーカーやマイルスデイヴィスのピアニストだったWalter Bishop Jr.、ハワイの ウクレレの神様と称賛されている Harb Ohtaとの共演、ほか多数のコンサート、レコーディングに参加。ギタリストのほかアレンジャー、コンポーザー、サウンド・プロデューサーとしても活躍。



【GENTLE Dining & Sushi Bar】

表参道駅から徒歩7分の場所にある、大人の隠れ家のようなレストランで、1階にはエレガントで開放感のある地中海料理ダイニング、地下にはモダンで落ち着いた空間に鮨処をそなえます。心地よいサービスと季節感にこだわった料理で、日常のなかの「ちょっとした贅沢」を満喫いただける空間と時間を提供します。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/29-17:16)