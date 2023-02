[トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社]

パネル搭載の日産自動車コンセプトカーPowered Base for PRO Tokyo Auto Salon2023に展示



【2023年01月13日~01月15日/幕張メッセ】太陽光発電およびスマートエネルギーのトータルソリューションを提供する世界有数の企業Trina Solar Co., Ltd.(SH:688599)(以下「トリナ・ソーラー」または「同社」)の太陽光モジュールは、様々なプロの基地として現場をサポートする日産自動車のキャラバンをベースにしたコンセプトカー Powered Base for PRO(参考出品車両)に搭載され、Tokyo Auto Salon 2023 にて展示されました。







Powered Base for PRO:https://youtu.be/3zAxoYQZwe4





トリナ・ソーラーのパネルが搭載されたキャラバンPowered Base for PROは、可動式の工具棚や、除菌空調システム等、タフな現場のニーズを満たす充実の装備が搭載されており、様々な現場でプロ(PRO)の活躍をサポートする基地(Powered Base)を提案しています。

屋根に3枚、後部の扉の窓に左右それぞれ1枚ずつの合計5枚のソーラーパネルが設置されており、車内の電気設備に必要な電力を補填しています。



今回のプロジェクトに使用するソーラーパネルは、車に搭載するため、通常の商品よりも軽量で薄型であることに加え、搭載された現場のプロが必要とする充電設備に必要なエネルギーを補う高い発電効率が求められます。搭載されたパネルは、プロジェクトのニーズに応えるため、特別に作成され、トリナ・ソーラーのパネルが、多様なニーズに合わせて応用的に設置できることを証明しました。





今後もトリナ・ソーラーは、様々な条件でのソーラーパネルの設置を叶えることで、更なる創エネ・再生可能エネルギーの用途拡大と普及に貢献してまいります。



【イベント概要】

会場 :幕張メッセ(日本コンベンションセンター)

URL : https://www.tokyoautosalon.jp/2023/

日程 :2023年01月13日(金)~01月15日(日)



Trina Solar トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社

トリナ・ソーラーは太陽電池モジュール、ソリューション、サービスのグローバルプロバイダーです。

卓越した技術革新、優れた製品品質、垂直統合力、そして環境への配慮により業界をリードしています。

〒106-6232

東京都港区六本木3丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー32階

www.trinasolar.com/jp



【本件に関するお問合せ】

トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社

マーケティング部長

板垣 itagaki.julian@trinasolar.com

詳細については、http://www.trinasolar.com/jpをご覧ください。

*政府の指針に伴い在宅勤務実施中のため、メールにてご連絡お願いいたします。





企業プレスリリース詳細へ (2023/02/16-14:46)