［イノベーションリーダーズサミット(ILS)］

KDDI∞Laboに参画するパートナー連合の大企業17社が集結し、スタートアップとのマッチング＆ネットワーキングを実施



アジア最大級のオープンイノベーションイベント イノベーションリーダーズサミット

12/4～12/7＠虎ノ門ヒルズ（東京）&オンライン





前回、16,000人が参加したアジア最大のオープンイノベーションの祭典「イノベーションリーダーズサミット2023(略称：ILS2023) 運営：株式会社プロジェクトニッポン 後援：経済産業省」は、12月4日(月)-12月7日(木)に虎ノ門ヒルズ（東京）にて開催します(一部オンライン同時配信)。







ILSメイン会場ではKDDI∞Laboがサイドイベントを開催。KDDI∞Laboに参画するパートナー連合の大企業17社が集結し、将来の事業共創を見据えたスタートアップとのマッチング＆ネットワーキングを実施します。

パワーマッチングでは出会えない大企業とお話できるチャンスをお見逃しなく！







12月5日 10:00 - 12:00

場所： 虎ノ門ヒルズ５階 ホールA2 大企業マッチングブース

参加対象：スタートアップ限定



＜【Day1】出展企業＞

株式会社エクシング / 小田急電鉄株式会社 / 京王電鉄株式会社 / KDDI株式会社 / 京浜急行電鉄株式会社 / Ｊ．フロント リテイリング株式会社 / JCOM株式会社 / 住友生命保険相互会社 / 第一生命保険株式会社 / 株式会社大和証券グループ本社 / ダッソー・システムズ株式会社 / TIS株式会社 / 株式会社テレビ朝日ホールディングス / 株式会社テレビ東京 / 日本テレビホールディングス株式会社 / 株式会社日立製作所 / 株式会社フジタ / 株式会社フジテレビジョン / 株式会社マイナビ / 三菱電機株式会社 / ロジスティード株式会社



▼詳細はこちら▼

https://app.ils.tokyo/summit/programs/2?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI1







12月6日 10:00 - 12:00

場所：虎ノ門ヒルズ５階 ホールA2 大企業マッチングブース

参加対象：スタートアップ限定



＜【Day2】出展企業＞

株式会社エクシング / 小田急電鉄株式会社 / KDDI株式会社 / JCOM株式会社 / 住友生命保険相互会社 / 株式会社大和証券グループ本社 / ダッソー・システムズ株式会社 / TIS株式会社 / 株式会社テレビ東京 / 東急株式会社 / TOPPAN株式会社 / 日本テレビホールディングス株式会社 / 株式会社バンダイナムコエンターテインメント / 株式会社日立製作所 / 株式会社フジタ / 株式会社フジテレビジョン / 三菱電機株式会社



▼詳細はこちら▼

https://app.ils.tokyo/summit/programs/3?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2







●100社以上の大手企業マッチングブース/リバースピッチ

スタートアップとの協業を求める大手企業がマッチングブースを出展、リバースピッチも開催。

▼大手企業マッチングブース

＜KDDI MUGENLABO Cafe [5th&6th]＞

https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=corp_booth_kddi&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2

＜ARCH 大手企業マッチングブース [4th&5th]＞

https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=corp_booth_arch&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2

＜東京コンソ大企業マッチングブース [6th&7th]＞

https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=corp_booth_tokyo&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2

▼大手企業リバースピッチ

https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=pitch&c1=corporate_pitch&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2



●200社以上のスタートアップ展示

AI、ロボット、脱炭素、再生可能エネルギー、デジタルヘルス、モビリティ、高機能素材などディープテック150社以上がブース出展。最先端のイノベーティブな製品に直接触れられるチャンス

▼展示一覧はこちら

https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2



●250社以上のスタートアップピッチ

大企業からの人気トップ10企業やネクストユニコーンであるJ-startupや海外16カ国の有望企業など200社がスタートアップピッチを行い、最先端のテクノロジーを披露。

▼ピッチ一覧はこちら

https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=pitch&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2



●50以上の基調講演＆セミナー

主要ベンチャーキャピタルや大企業のオープンイノベーション担当者など、キーパーソン50名以上が登壇する特別なセッション。

▼プログラム一覧はこちら

https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=seminar&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2



●10以上のビッグトレンド交流会

脱炭素、再生可能エネルギーやデジタルヘルスなど、ビッグトレンド分野別の交流会を毎日2～3回実施。役員以上のVIPパスネットワーキングも復活。

▼交流会一覧はこちら

https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=meetup&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2



▼詳細はこちら▼

https://ils.tokyo/event_2023/?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2







日時 : 2023年12月4日(月)～7日(木) 10:00 - 18:00

会場 : 虎ノ門ヒルズ 森タワー ※一部オンライン配信

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

参加対象 : 大企業の協業関連部署、スタートアップ、VC・投資家・支援機関・政府関係者など



▼詳細はこちら▼

https://ils.tokyo/event_2023/?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2



企業プレスリリース詳細へ （2023/12/04-01:40）