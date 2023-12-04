ILS2023にてKDDI∞Laboがサイドイベントを開催、…
［イノベーションリーダーズサミット(ILS)］
KDDI∞Laboに参画するパートナー連合の大企業17社が集結し、スタートアップとのマッチング＆ネットワーキングを実施
アジア最大級のオープンイノベーションイベント イノベーションリーダーズサミット
12/4～12/7＠虎ノ門ヒルズ（東京）&オンライン
前回、16,000人が参加したアジア最大のオープンイノベーションの祭典「イノベーションリーダーズサミット2023(略称：ILS2023) 運営：株式会社プロジェクトニッポン 後援：経済産業省」は、12月4日(月)-12月7日(木)に虎ノ門ヒルズ（東京）にて開催します(一部オンライン同時配信)。
ILSメイン会場ではKDDI∞Laboがサイドイベントを開催。KDDI∞Laboに参画するパートナー連合の大企業17社が集結し、将来の事業共創を見据えたスタートアップとのマッチング＆ネットワーキングを実施します。
パワーマッチングでは出会えない大企業とお話できるチャンスをお見逃しなく！
12月5日 10:00 - 12:00
場所： 虎ノ門ヒルズ５階 ホールA2 大企業マッチングブース
参加対象：スタートアップ限定
＜【Day1】出展企業＞
株式会社エクシング / 小田急電鉄株式会社 / 京王電鉄株式会社 / KDDI株式会社 / 京浜急行電鉄株式会社 / Ｊ．フロント リテイリング株式会社 / JCOM株式会社 / 住友生命保険相互会社 / 第一生命保険株式会社 / 株式会社大和証券グループ本社 / ダッソー・システムズ株式会社 / TIS株式会社 / 株式会社テレビ朝日ホールディングス / 株式会社テレビ東京 / 日本テレビホールディングス株式会社 / 株式会社日立製作所 / 株式会社フジタ / 株式会社フジテレビジョン / 株式会社マイナビ / 三菱電機株式会社 / ロジスティード株式会社
▼詳細はこちら▼
https://app.ils.tokyo/summit/programs/2?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI1
12月6日 10:00 - 12:00
場所：虎ノ門ヒルズ５階 ホールA2 大企業マッチングブース
参加対象：スタートアップ限定
＜【Day2】出展企業＞
株式会社エクシング / 小田急電鉄株式会社 / KDDI株式会社 / JCOM株式会社 / 住友生命保険相互会社 / 株式会社大和証券グループ本社 / ダッソー・システムズ株式会社 / TIS株式会社 / 株式会社テレビ東京 / 東急株式会社 / TOPPAN株式会社 / 日本テレビホールディングス株式会社 / 株式会社バンダイナムコエンターテインメント / 株式会社日立製作所 / 株式会社フジタ / 株式会社フジテレビジョン / 三菱電機株式会社
▼詳細はこちら▼
https://app.ils.tokyo/summit/programs/3?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2
●100社以上の大手企業マッチングブース/リバースピッチ
スタートアップとの協業を求める大手企業がマッチングブースを出展、リバースピッチも開催。
▼大手企業マッチングブース
＜KDDI MUGENLABO Cafe [5th&6th]＞
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=corp_booth_kddi&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2
＜ARCH 大手企業マッチングブース [4th&5th]＞
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=corp_booth_arch&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2
＜東京コンソ大企業マッチングブース [6th&7th]＞
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=corp_booth_tokyo&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2
▼大手企業リバースピッチ
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=pitch&c1=corporate_pitch&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2
●200社以上のスタートアップ展示
AI、ロボット、脱炭素、再生可能エネルギー、デジタルヘルス、モビリティ、高機能素材などディープテック150社以上がブース出展。最先端のイノベーティブな製品に直接触れられるチャンス
▼展示一覧はこちら
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2
●250社以上のスタートアップピッチ
大企業からの人気トップ10企業やネクストユニコーンであるJ-startupや海外16カ国の有望企業など200社がスタートアップピッチを行い、最先端のテクノロジーを披露。
▼ピッチ一覧はこちら
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=pitch&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2
●50以上の基調講演＆セミナー
主要ベンチャーキャピタルや大企業のオープンイノベーション担当者など、キーパーソン50名以上が登壇する特別なセッション。
▼プログラム一覧はこちら
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=seminar&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2
●10以上のビッグトレンド交流会
脱炭素、再生可能エネルギーやデジタルヘルスなど、ビッグトレンド分野別の交流会を毎日2～3回実施。役員以上のVIPパスネットワーキングも復活。
▼交流会一覧はこちら
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=meetup&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2
▼詳細はこちら▼
https://ils.tokyo/event_2023/?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2
日時 : 2023年12月4日(月)～7日(木) 10:00 - 18:00
会場 : 虎ノ門ヒルズ 森タワー ※一部オンライン配信
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
参加対象 : 大企業の協業関連部署、スタートアップ、VC・投資家・支援機関・政府関係者など
▼詳細はこちら▼
https://ils.tokyo/event_2023/?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=KDDI2
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/04-01:40）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
【ファンケル研究成果】アミノ酸系洗浄成分と保湿剤を使ったゲルを作る処方技術開発に成功(12/04 01:40)
公益通報の窓口を設置・検討している企業は24.1％ 公益通報者保護制度の浸透、道半ば(12/04 01:40)
12月11日(月) AndTech WEBオンライン「高周波対応プリント基板、ソルダーレジストの 高精度化と各種トラブル対策」Zoomセミナー講座を開講予定(12/04 01:40)
B to Bでも広報成果が出た企業が続出！！【広報実務マスター講座「B to B企業 広報戦略的展開法」受講者急増！】最新のB to B企業の広報の展開法を公開！問い合わせ多数のため相談会を開催！(12/04 01:40)
マーケティングの課題を解決するテクノロジー開発と未知の知見の発掘・提言をミッションとする「WACULテクノロジー＆マーケティングラボ」において2023年によく読まれた研究レポートのトップ10を発表！(12/04 01:40)
9,593円で手に入れられる｜Proscenic T22ノンフライヤー、驚きの料理体験！美味しさと便利さの融合(12/04 01:40)
ILS2023にてKDDI∞Laboがサイドイベントを開催、パートナー連合の大企業24社が集結【ILS2023プログラム紹介】(12/04 01:40)
タナベコンサルティング×グローウィン・パートナーズ×マネーフォワードの3社連携。グローバル企業や上場企業のグループマネジメントを再構築。「グループマネジメントシステム構築コンサルティング」リニューアル(12/04 01:40)
『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』公式グッズを全国の対象ドコモショップで販売開始！ドコモショップでしか買えない限定商品も！(12/04 01:40)
リアプロのサッカー選手やスノーボーダーとバーチャル空間で交流しよう！【コネクト北海道ラボ】(12/04 01:40)
トレジャーデータとパートナーシップ契約を締結し、CDP導入・活用の支援を強化(12/04 01:40)
0円から導入できる、飲食店向けモバイルオーダーアプリ『funfo』を展開するファンフォのプレシリーズAラウンドにおいて追加出資(12/04 01:40)
本日よりCOP28開催 気候変動問題について学び、行動するための本が発売。(12/04 01:40)
イグニション・ポイント、営業力強化と生産性向上を実現するセールスイネーブルメント実装支援を本格提供開始(12/04 01:40)
内閣府主催「地方創生テレワークアワード」にて地方創生担当大臣賞を受賞(12/04 01:40)
株式会社オリエンタルランド・イノベーションズが“認めて、褒めて、励まし、勇気づける”指導で非認知能力を育み「スポーツを変え、デザインする。」リーフラス株式会社へ出資(12/04 01:40)
観光分野における自治体DX進捗状況：13.1%がデジタル化に向けて前進 /オンライン予約システム、キャッシュレス決済、公衆Wi-Fiの整備、ドローンを用いた観光資源の紹介、市民参加型観光マップシステム(12/04 01:40)
【Flying Bird体操教室】子どもたちの成長を促す体操指導とは？(12/04 01:40)
株式会社Ａ-ＬＩＮＥ(さいたま市)が提供する新築一戸建て/建売住宅の購入仲介サービス「次世代仲介サービス」が12月1日にリニューアル！この秋、新築住宅をご購入検討中のお客様に耳寄りな最新情報をお届け(12/04 01:40)
HoteKanが「LAUNCHPAD SEED 2023 Winter」で準優勝、東急不動産賞、オーディエンス賞のトリプル受賞(12/04 01:40)
40歳以上の73.8％が妊娠！合計4,200名以上をママへ導いた最強の妊活術(12/04 01:40)
『世界樹の迷宮 IV・Ｖ・X』のアクリルスタンド全196種が発売！I～IIIの全216種の再販売も決定！(12/04 00:40)
ケアパートナ、住宅型有料老人ホーム事業に新規参入、２月より販売開始(12/04 00:40)
ヒトミルクオリゴ糖3品目が、米国食品医薬品庁へのGRAS通知手続き完了(12/04 00:40)
NEC、女性社員のキャリアにフォーカスした採用イベントを12/7に初開催(12/04 00:40)
弁士・片岡一郎さんのコメントも到着！「最古の忠臣蔵＜活弁トーキー版＞」12月テレビ初放送！CS衛星劇場(12/04 00:40)
Kaspersky、Quadrant Knowledge Solutions社の「Digital Threat Intelligence Management」でテクノロジーリーダーに選出される(12/04 00:40)
【小売・流通業界】2023年7‐9月期版doda転職市場動向レポートを発表(12/04 00:40)
【Repetto】パリの本店「RUE DE LA PAIX」のウィンドウをイメージしたスペシャルエフェクトフィルターが登場。(12/04 00:40)
【イベントレポート】メルカリ グリーンフライデープロジェクト2023 「新作ゼロのサステナブルファッションショー」(12/04 00:40)