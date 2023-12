[株式会社Too]

前作から10年ぶりの進化を遂げたARMORED COREの世界観に迫る



クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too(本社/東京都港区虎ノ門3-4-7、社長/石井剛太、資本金/1億円)は、「ゲーム制作ワークフローセミナー第7弾「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON 」メイキングセミナー」を2024年1月19日(金)にオンライン開催します。









本セミナーは、ゲーム・アニメ・CG・映像制作に携わる方や興味のある方、または制作に3DCGツールの導入をご検討中の方々を対象に、Autodesk製品を中核とするゲーム制作フローをご紹介するセミナーです。



第7弾となる今回は、スペシャルゲストとして株式会社フロム・ソフトウェア様にご登壇いただき、2023年8月25日に発売開始した『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』のメイキングセミナーを実施します。前作から10年ぶりとなる本作品がどのような進化や変革を遂げたのか、ゲーム制作現場における開発秘話や3ds Maxなどのデジタルツールを活用した3Dアートワークなどをご紹介いただきます。



*視聴には事前登録が必要です。

*開催時間は約100分です。オンライン開催ですので、インターネットに接続できるPC、もしくはスマートフォン・タブレット端末があればどこからでもご視聴可能です。



■タイトル

ゲーム制作ワークフローセミナー第7弾

「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」メイキングセミナー



■セミナーお申し込み及び詳細

https://www.too.com/event/2024/armoredcore6/



■講師

株式会社フロム・ソフトウェア

3Dグラフィックセクション サブリーダー

前田 耕蔵氏



■内容

1. タイトル紹介

2. 開発体制について

3. キャラクター制作について

4. 背景制作について

5. モーション制作について

6. カスタマイズ機能強化

7. お知らせ

※プログラム内容、講師は都合により予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。



■このような方におすすめです

・ゲーム業界に就職をしたい学生

・ゲーム、アニメ、映像制作に携わる方

・CG 制作をはじめてみたい方

・CGソフトをお使いの方



■日時

2023年1月19日(金)LIVE配信 16:30 - 18:00



■会場

オンライン開催(全国どこからでも参加可能)



■受講料

無料(事前登録制)



■主催

株式会社Too



■協力

オートデスク株式会社



